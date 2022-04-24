От рук российских оккупантов погиб экс-директор ассоциации ІТ Украины Виктор Валеев

19 апреля во время выполнении военных служебных заданий в Донецкой области погиб Виктор Валеев. Он был директором ассоциации Software Ukraine и ранее возглавлял ассоциацию ІТ Украины.

Об этом в Facebook сообщила София Беленкова, передает Цензор.НЕТ.

"Кто-то из вас его знает по военному делу, кто-то – как человека, который был одним из строителей современного ІТ-сообщества, развивая индустрию с 2012 года, создавая первые профессиональные конференции, поддерживая и меняя образование и внедряя информатизацию в стране; кто-то – как преподавателя и лектора.

Именно благодаря ему Ассоциация "IT Ukraine" и Ассоциация SW-Украина предоставили важный толчок в развитии ІТ-индустрии в нашей стране.

Виктор внедрил множество важных проектов, еще больше хотел бы и мог бы сделать. Его интеллект был бы и в будущем очень полезным стране… но он избрал другое дело - защиту Украины и всех нас.

Похороны, по предварительной информации, пройдут на следующей неделе на Аллее героев Берковецкого кладбища, информацию предоставим позже", - говорится в сообщении.

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