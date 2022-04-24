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Новости Война
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Эта война станет победой Украины и стратегическим поражением России, - Госдепартамент США

прайс

Эта война станет победой Украины и стратегическим поражением России.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"То, что мы видели от наших украинских партнеров, - это не что иное, как победа на поле боя", - заявил Прайс.

Представитель Госдепартамента заявил, что украинские силы не позволили России взять Киев. В итоге эта война станет победой Украины и стратегическим поражением России.

"Сейчас они выигрывают битву за Украину. И это неудивительно, потому что они борются упорно, решительно, настойчиво, но также и с огромным объемом помощи в сфере безопасности, которую также предоставляют Соединенные Штаты и около 30 с лишним стран со всего мира. Это будет победа Украины. Это будет стратегическое поражение России. Как бы и когда бы это не произошло, мы уверены в этом", - сказал Прайс.

Представитель Госдепа отвечая на вопрос о готовности давать Украине тяжелое вооружение отметил, что США предоставляют Украине то оружие, необходимое нашей стране для нового типа битвы, которая развернется на Донбассе и на юге страны.

"Мы уверены, что благодаря нашей постоянной поддержке, а также решимости и упорству, которые продемонстрировали наши украинские партнеры, они выйдут победителями", - сказал Прайс.

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При этом он предупредил, что еще придется столкнуться с неудачами и новыми фактами зверств российских оккупантов в Украине.

"Несмотря на то, что мы продолжаем видеть, как наши украинские партнеры выходят победителями в ключевых битвах, мы будем сталкиваться с неудачами, будем свидетелями новых зверств, столкнемся с дополнительной жестокостью", - добавил Прайс.

Госдепартамент США (1842) США (26835) Прайс Нед (109)


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Топ комментарии
+16
God bless America
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24.04.2022 18:28
+8
Мужність українських воїнів + підтримка цивілізаційного світу = перемога добра
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24.04.2022 19:09
+7
Помощь Запада и Штатов очень нужна. Ну и решительность и мастеровитость нашего военного командования от которого многое зависит. Надеюсь что в наступательных действиях ЗСУ покажет высокий уровень.
Слава Украине!!!
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24.04.2022 18:39
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God bless America
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24.04.2022 18:28 Ответить
Повним розвалом кацапстану. А далі побачимо. Нєх *******, стратег )
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24.04.2022 18:29 Ответить
Які у вас претензії до Прайса?
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24.04.2022 18:38 Ответить
Дай, Боже!!!
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24.04.2022 18:36 Ответить
Помощь Запада и Штатов очень нужна. Ну и решительность и мастеровитость нашего военного командования от которого многое зависит. Надеюсь что в наступательных действиях ЗСУ покажет высокий уровень.
Слава Украине!!!
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24.04.2022 18:39 Ответить
Аби лишень секта консерв "сахраніть літсо расійі" не стала на заваді
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24.04.2022 18:45 Ответить
Капитану прайсу верить можно
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24.04.2022 18:53 Ответить
Крысы путлера даавно живут в 1945 годы,,,))))Панове українці,,,,допоможіть будь ласка,,,,Щаріковим загинути,,,,Назавжди,,,,,
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24.04.2022 18:58 Ответить
Мужність українських воїнів + підтримка цивілізаційного світу = перемога добра
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24.04.2022 19:09 Ответить
Кровопролитна війна продовжується... А від умовного заходу все більше компліментарності типу "Ця війна стане перемогою України і стратегічною поразкою Росії"
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24.04.2022 20:28 Ответить
Вони недооцінюють Зеленського та Єрмака.
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24.04.2022 22:36 Ответить
Якщо вплив неадекватних політиків в Україні буде нейтралізовано.
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24.04.2022 21:08 Ответить
 
 