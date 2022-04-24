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Новости Война
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Статус УБД получат только те добровольцы, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях - Лапутина

убд,удостоверение

Министерство по делам ветеранов продолжает работать над обновлением системы социальной защиты воинов и их семей.

Об этом рассказала министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина во время визита в Полтаву, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

Она напомнила, что согласно обновленному законодательству каждый защитник, непосредственно участвовавший в боевых действиях в составе бригад территориальной обороны и добровольческих формирований территориальных громад, имеет право получить статус участника боевых действий и соответствующие социальные гарантии от государства.

"Когда принимался закон, предоставляющий добровольцам право на получение статуса УБД с соответствующими социальными гарантиями, никто не знал, где развернется театр военных действий. Поэтому это право было предоставлено по всей Украине, - рассказала Юлия Лапутина. - Однако, согласно Порядку предоставления статуса, получат его только те, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях. При министерстве будет действовать комиссия с участием представителей ведомств сектора безопасности и обороны, которая будет заниматься этими вопросами".

Читайте также: Ветеранский фонд будет помогать украинским защитникам и их семьям - вынужденным переселенцам, - Лапутина

Автор: 

УБД (126) Министерство по делам ветеранов (232) Лапутина Юлия (52)


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Топ комментарии
+42
Коля Тищенко сражался на Мукачевских фронтах. Встречайте ветерана.
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24.04.2022 18:38
+25
... Юзік і коля котлєта .
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24.04.2022 18:40
+21
та невжєе? а коля котлета вже і пістоля отримав за пожирання котлет по київскі у мукачево
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24.04.2022 18:42
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Коля Тищенко сражался на Мукачевских фронтах. Встречайте ветерана.
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24.04.2022 18:38 Ответить
Там ще з 2014 року є полк прокурорів- убдшників у кількості 700 штук. Може час почати з них?
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24.04.2022 19:06 Ответить
Он громит врага скорострельной артиллерией 20-дюймового калибра.
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24.04.2022 19:20 Ответить
Пивокрад и любитель плюшек Юрченко то де УБДшник.
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24.04.2022 19:37 Ответить
Шо ти пиз.. всіх чиновників діти давно мають статус
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24.04.2022 18:38 Ответить
... Юзік і коля котлєта .
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24.04.2022 18:40 Ответить
та невжєе? а коля котлета вже і пістоля отримав за пожирання котлет по київскі у мукачево
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24.04.2022 18:42 Ответить
Прокурори......
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24.04.2022 18:44 Ответить
Речь идет о добровольцах, прокурорские все участники, ведь военное положение введено на всей территории Украины
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24.04.2022 19:00 Ответить
А мобилизованньІе в ВСУ?
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24.04.2022 18:49 Ответить
Гарний закон!
Арахамія, Подоляк, Тищенко, Єрмак, Зеленський, Татаров, Демченко і решта героїв не буде забута?
Все це зе отримає заслужену нагороду?
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24.04.2022 18:56 Ответить
Они отбивали вражье нападение возле президентского бункера в первые дни. Снимут в Голливуде фильм "Солдаты Удачи" в роли Зеленского Роберт Дауни-младший, Арахмию будет играть Крис Хемсворт.
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24.04.2022 19:02 Ответить
Всі ці перші в списку
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24.04.2022 20:00 Ответить
по коле-катлете-тищенко - пишите везде, куда дотянетесь - инсте, айситиви, укрправда - везде и задавайте вопросы. по липовому "батальону", который лижет катлете жопу - тоже спрашивайте. это нельзя просто замылить. все понимают, что УЖЕ происходит.
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24.04.2022 18:58 Ответить
Це ще те мертвонароджене Міністерство! По боротьбі з ветеранами. І вона там головний законодавець моди, паскуда, то не здивуюсь, якщо вона виявиться запроданкою.
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24.04.2022 19:01 Ответить
Комиссия решит кто получит статус участника
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24.04.2022 19:02 Ответить
оп .. и для кого-то нежданчик прилетел...катлет на всех не хватит..
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24.04.2022 19:02 Ответить
Справедливо!

Я так розумію "коля жопа" отримав пістоля для того щоб , ірпінські, бучанські, гостомельські, сумські, чернігівські, славутичські терівці не посадили його одразу на пляшку ?

але ж еоля посадять навіть з пісолем і привяжуть пістоля на шию
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24.04.2022 19:03 Ответить
Скажите мне кто-то, шо награждение Коли Трясогузки - чья-то неудачная шутка...ну не может это быть реальностью.
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24.04.2022 19:04 Ответить
Вы просто не знаете, он герой... Черновцы он не сдал...
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24.04.2022 19:22 Ответить
Ні, все простіше.
В команді Зеленського, 90% лайна.
І це лайно звикло плювати на людей, демонструючи свою зневагу і "статусність" над людьми та законами.
Але я сподіваюсь, що змінилися і часи і люди, тому і котлета і єрмак, можуть опинитися у дуже неприємній для них ситуації...
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24.04.2022 19:39 Ответить
Зараз частина ряджених в областях, де осідає багато допомоги для реального бою, а боєм і не пахло, будуть шлепати по домівках.
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24.04.2022 19:19 Ответить
Тилова тероборона дачних кооперативів у шоці.
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24.04.2022 19:32 Ответить
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24.04.2022 19:40 Ответить
Отже коли на заході люди ризикували життям, перебуваючи в казармах і були ціллю для ракет це обов'язок? І держава нічого нікому не винна? Ганебна заява, цікаво наскільки знизится мобілізаційний ефект після того як кацапи накопичуть сили та знов попруть
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24.04.2022 19:58 Ответить
Подивившись це відео... щось не дуже віриться в справедливість... https://www.youtube.com/watch?v=eiNeXWy14fo&t=4003s
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24.04.2022 20:05 Ответить
да що ви кажете??? а як же бійці "ужгородсько-мучаківського" та "львівського" фронтів?? Прокурори та їх синки що втекли за кордон? Як про них забути.
Коля "Мітбол" он кував перемогу в кабаках мукачівських з місцевими тьолками. А ще Трухін партизанив по лісах на Київщині????
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24.04.2022 20:21 Ответить
После войні окажется,что 90% чиновников и депутатов героически сражались в первых рядах и на них посыпется дождь наград.А о настоящих героях никто и не вспомнит.
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24.04.2022 20:55 Ответить
...ну і плюс ще прокурори судді штабні СБУшники мусора податківці і "вишенька на торті" свої чада!!!
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24.04.2022 21:25 Ответить
Комісія це добре. Більше треба створити різноманітних кломісій.
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24.04.2022 21:27 Ответить
 
 