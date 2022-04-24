Статус УБД получат только те добровольцы, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях - Лапутина
Министерство по делам ветеранов продолжает работать над обновлением системы социальной защиты воинов и их семей.
Об этом рассказала министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина во время визита в Полтаву, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.
Она напомнила, что согласно обновленному законодательству каждый защитник, непосредственно участвовавший в боевых действиях в составе бригад территориальной обороны и добровольческих формирований территориальных громад, имеет право получить статус участника боевых действий и соответствующие социальные гарантии от государства.
"Когда принимался закон, предоставляющий добровольцам право на получение статуса УБД с соответствующими социальными гарантиями, никто не знал, где развернется театр военных действий. Поэтому это право было предоставлено по всей Украине, - рассказала Юлия Лапутина. - Однако, согласно Порядку предоставления статуса, получат его только те, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях. При министерстве будет действовать комиссия с участием представителей ведомств сектора безопасности и обороны, которая будет заниматься этими вопросами".
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Арахамія, Подоляк, Тищенко, Єрмак, Зеленський, Татаров, Демченко і решта героїв не буде забута?
Все це зе отримає заслужену нагороду?
Я так розумію "коля жопа" отримав пістоля для того щоб , ірпінські, бучанські, гостомельські, сумські, чернігівські, славутичські терівці не посадили його одразу на пляшку ?
але ж еоля посадять навіть з пісолем і привяжуть пістоля на шию
В команді Зеленського, 90% лайна.
І це лайно звикло плювати на людей, демонструючи свою зневагу і "статусність" над людьми та законами.
Але я сподіваюсь, що змінилися і часи і люди, тому і котлета і єрмак, можуть опинитися у дуже неприємній для них ситуації...
Коля "Мітбол" он кував перемогу в кабаках мукачівських з місцевими тьолками. А ще Трухін партизанив по лісах на Київщині????