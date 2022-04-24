Более 100 тыс. мариупольцев остаются в городе и умоляют о спасении, - мэр Бойченко

В блокадном Мариуполе около 100 тыс. гражданских умоляют о спасении.

Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ.

"Более 100 тыс. населения, к сожалению, остается в городе и умоляют о спасении. Двое суток подряд российские оккупанты срывают эвакуацию", - отметил он.

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