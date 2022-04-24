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Новости Война
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Более 100 тыс. мариупольцев остаются в городе и умоляют о спасении, - мэр Бойченко

маріуполь

В блокадном Мариуполе около 100 тыс. гражданских умоляют о спасении.

Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ.

"Более 100 тыс. населения, к сожалению, остается в городе и умоляют о спасении. Двое суток подряд российские оккупанты срывают эвакуацию", - отметил он.

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Мариуполь (5717) Бойченко Вадим (68)


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Зеленський здав весь південь Уйлу ще до початку їх наступу.
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24.04.2022 18:55 Ответить
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24.04.2022 19:25 Ответить
Хтось ж познімав мінні загородженння на Кримському перешейку, а там вузько, на Чонгарі, окрім Зе влади нікому було.
Звісно я розумію що ватників і симпатиків Руцкого міру на Півдні України вистачало, але вони не заслуговують того що зараз коїться в Маріуполі.
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24.04.2022 19:37 Ответить
 
 