Более 100 тыс. мариупольцев остаются в городе и умоляют о спасении, - мэр Бойченко
В блокадном Мариуполе около 100 тыс. гражданских умоляют о спасении.
Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ.
"Более 100 тыс. населения, к сожалению, остается в городе и умоляют о спасении. Двое суток подряд российские оккупанты срывают эвакуацию", - отметил он.
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Звісно я розумію що ватників і симпатиків Руцкого міру на Півдні України вистачало, але вони не заслуговують того що зараз коїться в Маріуполі.