Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 24.04.2022

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 24.04.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются 60 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Российская Федерация продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

Продолжаются наступательные действия противника в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного пути во временно оккупированный Крым.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. До 7 батальонов Вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Идет вывоз с территории республики Беларусь в РФ вооружения и военной техники подразделений Восточного военного округа, преимущественно поврежденной, через Гомель в направлении Брянска.

На Сиверском направлении пограничная служба ФСБ РФ продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.

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Идет перегруппировка подразделений Центрального военного округа из районов восстановления боеспособности в восточные области Украины. Из Курской в ​​Белгородскую область враг планирует перемещение зенитно-пушечного дивизиона из состава 14-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

На Слобожанском направлении идет переброска вооружения и военной техники врага в район города Купянск. Оккупанты продолжают частичную блокировку города Харькова, пытаются производить огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

Отмечается активизация наступательных и штурмовых действий подразделений противника в районах населенных пунктов Пашково, Долгенькое и Большая Камышеваха. Враг успеха не имел, понес потери и был вынужден отступить на ранее занимаемые рубежи.

На Донецком и Таврийском направлениях враг осуществляет наращивание системы управления и противовоздушной обороны. Продолжает огневое воздействие по позициям наших войск из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения. Наносит авиационные удары самолетами оперативно-тактической авиации.

На Северодонецком направлении противник пытался совершать штурмовые действия в направлении населенных пунктов Лиман и Яцковка, успеха не имел. Оккупанты установили контроль над частью населенного пункта Заречное. Враг пытался закрепиться в западной, северо-западной и восточной частях Рубежного, успеха не добился. Начал продвижение в направлениях населенных пунктов Орехово и Нижнее.

На Попаснянском направлении подразделения оккупантов пытались закрепиться на занятых рубежах. Враг также проводил перегруппировку и осуществлял пополнение личного состава и боеприпасов и подготовку к дальнейшим штурмовым действиям.

На Кураховском направлении при поддержке артиллерии противник предпринял попытку наступления в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Марьинка. Успеха не имел.

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На Мариупольском направлении захватчики продолжали огневое воздействие и боевые действия в районе "Азовстали". Враг наносил авиационные удары по определенным объектам гражданской инфраструктуры. Оккупанты совершали штурмовые действия в направлении населенного пункта Времевка, понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.

На временно занятых территориях Украины российские оккупанты вводят меры, ограничивающие права и свободы мирных жителей, в том числе свободу передвижения.

Украинские защитники и защитницы держат оборону и наносят врагу значительные потери. Вместе победим! Слава Украине!" - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.