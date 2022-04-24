РФ потеряла 90% своих лучших десантников и 4 тысячи опытных наемников, - Грозев

Россия потеряла 90% своих лучших десантников. Это произошло еще в начале полномасштабной войны, то есть до апреля.

Об этом в эфире украинского телемарафона заявил журналист портала Bellingcat Христо Грозев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Ведущие спросили у журналиста, какие подразделения и техника остались у россиян. Грозев ответил: "Этот тренд, он очевиден. Он не является только продуктом, скажем так, украинской военной пропаганды, потому что она должна, конечно, мотивировать народ. Но мы реально проверили - я лично проверял - в первой части войны Россия потеряла 90% своих самых лучших десантников. Это же самая качественная, важная и существенная часть армии, без которой завоевать ключевые инфраструктурные объекты и завоевать столицу нельзя".

Далее Грозев рассказал, что РФ также потеряла большую часть второго эшелона. В нее входили наемники, подразделения которых Россия тоже считала передовыми. Журналист подчеркнул: эти люди участвовали не только в учениях. Они имели опыт реальных боевых действий - в Сирии, африканских странах и на Донбассе. Потери во втором эшелоне составили четыре тысячи человек. По словам Грозева, это огромный процент ликвидированных солдат, которые ранее принимали участие в войнах.

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