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Новости Война
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РФ потеряла 90% своих лучших десантников и 4 тысячи опытных наемников, - Грозев

террористы,наемники,нвф

Россия потеряла 90% своих лучших десантников. Это произошло еще в начале полномасштабной войны, то есть до апреля.

Об этом в эфире украинского телемарафона заявил журналист портала Bellingcat Христо Грозев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Ведущие спросили у журналиста, какие подразделения и техника остались у россиян. Грозев ответил: "Этот тренд, он очевиден. Он не является только продуктом, скажем так, украинской военной пропаганды, потому что она должна, конечно, мотивировать народ. Но мы реально проверили - я лично проверял - в первой части войны Россия потеряла 90% своих самых лучших десантников. Это же самая качественная, важная и существенная часть армии, без которой завоевать ключевые инфраструктурные объекты и завоевать столицу нельзя".

Далее Грозев рассказал, что РФ также потеряла большую часть второго эшелона. В нее входили наемники, подразделения которых Россия тоже считала передовыми. Журналист подчеркнул: эти люди участвовали не только в учениях. Они имели опыт реальных боевых действий - в Сирии, африканских странах и на Донбассе. Потери во втором эшелоне составили четыре тысячи человек. По словам Грозева, это огромный процент ликвидированных солдат, которые ранее принимали участие в войнах.

Читайте также: Путин не прикажет нажать ядерную кнопку, потому что знает: этот приказ просто не выполнят, - Грозев

Автор: 

потери (4398) наемники рф (2087) Христо Грозев (55)


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Топ комментарии
+47
Расєйская тіпа армія припинить повністю своє жалюгідне існування саме в Україні...
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24.04.2022 18:54
+33
Грустят фонтаны...
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24.04.2022 18:56
+33
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24.04.2022 19:06
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Расєйская тіпа армія припинить повністю своє жалюгідне існування саме в Україні...
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24.04.2022 18:54 Ответить
ВДФсе...
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24.04.2022 18:55 Ответить
Грустят фонтаны...
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24.04.2022 18:56 Ответить
Вот такие воины
https://www.youtube.com/watch?v=Tfa5Cgy8zKw
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24.04.2022 19:16 Ответить
вщент ********** рашистский непобедимый Т-90.....
https://twitter.com/i/status/1518250200925679617
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24.04.2022 18:59 Ответить
танчег так себе...
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24.04.2022 19:41 Ответить
Теперь нужно добивать Пидоросию по всем фронтам в том числе военные анклавы в других странах. Иначе через несколько лет Пидоросия опять восстановится и придется начинать все сначала
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24.04.2022 19:00 Ответить
Кращим россійським десантникам - найкращі труни.

А поганим - поліетіленові пакети.
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24.04.2022 19:01 Ответить
***** було вийобуватись проти першої армії світу.
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24.04.2022 19:04 Ответить
+5
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24.04.2022 20:04 Ответить
Кращим россійським десантникам - найкращі хробаки
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24.04.2022 19:05 Ответить
Слава Збройним Силам України!
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24.04.2022 19:05 Ответить
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24.04.2022 19:06 Ответить
Скоро будуть перепитувати - Москва ? А що це таке ?
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24.04.2022 19:16 Ответить
Це помилка перти проти першої армії світу! Орки, запам'ятайте, ЗСУ - це найвеличніші Воїни у Світі!
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24.04.2022 19:07 Ответить
Не хочу показаться парадоксальным, но я доверяю Арестовичу больше чем Грозеву. Грозев просто пустой болтун с русскими деньгами за плечами, а Арестович особа приближенная к императору.
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24.04.2022 19:08 Ответить
Зря
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24.04.2022 19:25 Ответить
Твій арестович єзуїт і Люся.
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24.04.2022 19:26 Ответить
Спросите Арестовича где находится Бурба.
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24.04.2022 19:27 Ответить
Ніколи не довіряй гермафродитам...
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24.04.2022 19:42 Ответить


"Не хочу показаться парадоксальным"
Це називається не "парадоксальным", а недолугим.
Довіряти Люсі може, або, м'яко кажучи, недалека людина, або пристрасний прихильник зебілів.

Грозєв - ВСЕСВІТНЬО відомий журналіст розслідувач, який зробив багато в боротьбі з паРашкою та збиранні доказів про її злочини.
Наприклад, по "справі Боинга", по вибухах на чешстських військових складах і багато ще.

"с русскими деньгами за плечами"
От чого не було - того не було.
Доречі, мамА в дитинстві пєтрова не вчила не судити про інших по собі?
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24.04.2022 22:18 Ответить
по кол-ву алкашей в фонтанах русня даже не заметит этого, будут считать шо іліта на мєсте
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24.04.2022 19:14 Ответить
Не совсем так ,не ******** потерял а Украина их уничтожила ,за что собственно ,СЛАВА ЗСУ и СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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24.04.2022 19:16 Ответить
величезний відсоток руSSкого біомусора , які раніше брали участь у війнах: тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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24.04.2022 19:23 Ответить
Я розумію що не з Генштабу, але я також розумію просту і елементарну істину - кацапські війська 24/7 треба бомбити і утюжити ракетами, артилерієй, бомбами, навіть килимовими бомбардуваннями, звісно потім буде випалена земля але скільки життів збережеться воякам України. Кацапи не заслуговують прямих вогневих контактів з нашими вояками - тільки смерті з неба.
Розуміючи це вони тому три рази у каденцію Пороха і підривали артсклади, Аваков за це так і не відповів головою, бо його Нацгвардія охороняла і Богданівку і інщі артсклади.
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24.04.2022 19:25 Ответить
Добра новина!
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24.04.2022 19:33 Ответить
Лучшие это те, которые на день десантника смогли из фонтана на своих двоих вылезти)))
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24.04.2022 19:40 Ответить
Мы их крестили, мы их и отпоем ...
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24.04.2022 19:41 Ответить
------------------
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24.04.2022 19:43 Ответить
Штаб ЗСУ каже що затопили крейсер РАБzzii мацковия,,,,без морякiv))))
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24.04.2022 19:44 Ответить
KapZda RuSkin mir))))))
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24.04.2022 19:53 Ответить
Грозєв бреше як завжди
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24.04.2022 20:24 Ответить
Коли сирійці скинуть Асада, день ЗСУ стане офіційним в Сирії.
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24.04.2022 20:52 Ответить
Не зрозуміло, з тих переможних реляцій, хто там утримує весь південь України?! Той Хрісто якийсь мутний тіп. Всі ці "інсайди" мають якусь мету, відмінну від простого інформування .
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24.04.2022 21:25 Ответить
а на півдні нічого особливо не відбувається. там наші не наступають...поки, бо зараз першочергове - схід
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24.04.2022 21:42 Ответить
90% pH.
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24.04.2022 22:19 Ответить
Земля им стекло ватой... А чтобы жены и дети по мусоркам побирались....
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24.04.2022 22:43 Ответить
 
 