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Новости Война
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В Мариуполе более 20 тыс. жителей погибли вследствие действий оккупантов, - мэр Бойченко

маріуполь

Более 20 тыс. жителей Мариуполя погибли от рук оккупантов в блокадном Мариуполе.

Об этом сообщил мэр Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже сегодня имеем печальную цифру - более 20 тысяч местного населения, наших мирных жителей. Это женщины, дети, к сожалению, погибли", - отметил он.

Читайте также: Более 100 тыс. мариупольцев остаются в городе и умоляют о спасении, - мэр Бойченко

Автор: 

Мариуполь (5717) Бойченко Вадим (68)


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Топ комментарии
+5
Це треба тому дюссельдорфському покидьку запхати в його гидку прокацапську пику, що "" щодо масштабів спричинених його улюбленою руснею руйнувань та кількості жертв серед українців
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24.04.2022 19:36
+3
Як кажуть у нас люди: вмирають люди і собаки. А кацапи здихають !!!

Щоб ви повиздихували кацапи.
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24.04.2022 19:34
+2
Щоб ви повиздихували кацапи.
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24.04.2022 19:32
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Щоб ви повиздихували кацапи.
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24.04.2022 19:32 Ответить
Щоб ви повиздихували кацапи.
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24.04.2022 19:33 Ответить
Живодеры парашутинские нелюди! Они кровью своей умоются!
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24.04.2022 19:34 Ответить
Як кажуть у нас люди: вмирають люди і собаки. А кацапи здихають !!!

Щоб ви повиздихували кацапи.
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24.04.2022 19:34 Ответить
Це треба тому дюссельдорфському покидьку запхати в його гидку прокацапську пику, що "" щодо масштабів спричинених його улюбленою руснею руйнувань та кількості жертв серед українців
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24.04.2022 19:36 Ответить
Був такий момент ,як сидів під обстрілами в підвалі,подумав на якусь секунду за Маріуполь,може це інформаційна атака,може це все не правда,та правда все ,буде ще більше жертв,доголосувались за 30 років
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24.04.2022 19:40 Ответить
Это только предварительно и уже 40 Буч. Конец Света.
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24.04.2022 19:49 Ответить
там еще беда одна просматривается - всех захваченных в Мариуполе которые типа по зеленому коридору "спасалис"ь на самом деле попадают в АД - фильтрационные лагеря - потом детей отбирают и продают в семьи или педофилам в притоны, мужчин "допрашивает" фсб на подвалах ..
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24.04.2022 19:58 Ответить
АЗОВ-СТАЛЬ з Азовсталі...
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24.04.2022 20:19 Ответить
 
 