В Мариуполе более 20 тыс. жителей погибли вследствие действий оккупантов, - мэр Бойченко

Более 20 тыс. жителей Мариуполя погибли от рук оккупантов в блокадном Мариуполе.

Об этом сообщил мэр Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже сегодня имеем печальную цифру - более 20 тысяч местного населения, наших мирных жителей. Это женщины, дети, к сожалению, погибли", - отметил он.

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