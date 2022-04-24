В Мариуполе более 20 тыс. жителей погибли вследствие действий оккупантов, - мэр Бойченко
Более 20 тыс. жителей Мариуполя погибли от рук оккупантов в блокадном Мариуполе.
Об этом сообщил мэр Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ.
"Мы уже сегодня имеем печальную цифру - более 20 тысяч местного населения, наших мирных жителей. Это женщины, дети, к сожалению, погибли", - отметил он.
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Щоб ви повиздихували кацапи.