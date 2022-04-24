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Новости Война
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Кремль стремится показать россиянам "достижения" до 9 мая, для чего попытается захватить юг Украины, - Грозев

рф,росія

Российская Федерация планирует захватить юг Украины и Одессу до 9 мая. Все для того, чтобы показать достижения россиянам.

Об этом журналист Христо Грозев сообщил во время спецэфира, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.

"Здесь очевидно, что с их стороны есть паника, есть желание "продать" любую победу до 9 мая. Они понимают, что если ничего красивого, как, например, полный коридор в Одессу, они не подарят народу, то народ начнет задавать вопросы", – говорит он.

Кремль будет искать любое достижение, чтобы показать его до 9 мая как достаточное, утверждает журналист. Однако, если ему это не удастся, РФ пойдет на террористические меры.

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"Если им это не удастся, – а мне кажется, что им это не удастся, – то они будут готовы в последнюю минуту пойти на более террористические меры, а это применение химического оружия", – добавил Грозев.

По словам журналиста, российский народ перестает верить своему правительству и пропаганде.

"Мы отслеживаем ежедневно все запросы в российских интернет-поисковиках, и часто задаваемые вопросы следующие: что реально произошло с крейсером "Москва"? Когда Украина заедет на территорию России? Куда девался Шойгу? Неделю назад население больше верило в пропаганду, однако последние 3-4 дня задают вопросы, свидетельствующие о том, что население не верит своему правительству, однако публично это еще не выражает", - добавил Грозев.

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Автор: 

Одесса (7898) Христо Грозев (55)


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Топ комментарии
+26
Непонятно зачем им какие то победы в реальности. Долбоящеры рашкованские и так с телека любую хрень схавают. Своим глазам не поверят а говорящим головам поверят. дебилы ***
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24.04.2022 19:36
+21
На 9 травня можуть протягнути в целофановому пакеті )(уйла по красной площаді.
Цього достатньо.
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24.04.2022 19:36
+18


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24.04.2022 19:36
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Маячня...
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24.04.2022 19:28 Ответить
Это болгарин меня одного бесит зачем вообще писать его бредни и высланные из пальца фантазии????
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24.04.2022 19:43 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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24.04.2022 19:28 Ответить
а схід вже відміняється? можна з евакуації людям їхати додому вже? То не той Гроздєв, який обіцяв у кінці лютого, що у свинособак закінчаться снаряди?
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24.04.2022 19:29 Ответить
нехай ***** їм свій тремор покаже
що може бути краще?
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24.04.2022 19:34 Ответить
*** им в рыло
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24.04.2022 19:35 Ответить
Захопити лапатнікі можуть тільки ротом,глибину захоплення можуть вибрати самі,якщо ні то ЗСУ їм допоможуть...
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24.04.2022 19:35 Ответить
)(уй за щьоку їм, а не південь. хай орки для початку з Чорнобаєвкою розберуться. Вже 40 днів їх їПуть, на щастя ці потвори не крепшають.
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24.04.2022 19:35 Ответить
На 9 травня можуть протягнути в целофановому пакеті )(уйла по красной площаді.
Цього достатньо.
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24.04.2022 19:36 Ответить
Каламутить воду Грозєв.
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24.04.2022 20:01 Ответить
Намагаюсь слідкувати за ''АнаЛлітикою'' Грозева і розумію АнаЛлітика)) бла,бла,бла!
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24.04.2022 19:36 Ответить
Непонятно зачем им какие то победы в реальности. Долбоящеры рашкованские и так с телека любую хрень схавают. Своим глазам не поверят а говорящим головам поверят. дебилы ***
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24.04.2022 19:36 Ответить


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24.04.2022 19:36 Ответить
я однозначно доживу до того часу, коли в їх пошуках лідируватимуть запити: "скільки варити ворону", "де дорожче продати нирку" і "дайте будь ласка мені трошки їжі китайською"
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24.04.2022 19:36 Ответить
"скільки варити ворону"
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24.04.2022 20:19 Ответить
Zуй в Vопу вам, дебилы, а не Юг Украины!
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24.04.2022 19:37 Ответить
-...мені здається"., балабол! Ми, всі , ще досі чекаємо від тебе,АНОНСОВАНОГО!!, фільму про Вагнергейт!! Або, гроші виплюнь, або: - коли здається- хреститись треба!!
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24.04.2022 19:38 Ответить
не может гроздев грошi выплюнуть - пачка от дермака слишком толстая во рту застряла
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24.04.2022 20:02 Ответить
Ну Грозєв це капець який експерт, розумію чому Залужний попросив затулити ********* отаких от спеціалістів
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24.04.2022 19:38 Ответить
Вести из параллельной вселенной. Наконец-то стало понятно, зачем Бульба хунта сделал безвиз для Литвы и Латвии. Для того, чтобы в преддверии праздника Пасхи жители этих стран могли купить в Беларуси соль и гречу, пишет Telegram-канал https://t.me/nic_and_mike/1860 «Ник и Майк» .

Сделаем небольшое открытие для синепалой матери Терезы. В Литве, Латвии и даже, прости Господи, Польше все хорошо с продуктами питания. В то время как в Беларуси пенсионеры и рады были бы скупить соль и гречу, но денег у них нет. О чем они заявляют прямо в камеру пропагандистам.

Еще интереснее разворот по поводу войны в Украине. Свое выступление синепал начал с заявления «абы не было войны». Все хорошо, но, если отталкиваться от практик губошлепиков из Гестапо по улице Революционной, то это тянет минимум на 15 суток. Многие белорусы, которые выражали против войны, подверглись репрессиям.

Сейчас делать вид, что ты всегда был за мир можно, но Майк собрал все высказывания с начала года, в которых синепал, спрятавшись за спину брата Вовы, угрожал Украине. Через три месяца после эти угроз и того отпора, который дала Украине, Картофельный Лось заверещал о мире. Это полная капитуляция.

Переобувание легко объяснить. Поражение России ставит крест не только на Путине, но и на хунте, последней опорой которой Кремль как раз и является.

С тех пор ситуация на фронте радикальным образом не изменилось, а темпы поставок оружия - увеличились. В ближайшее время в США примут лендлиз. Это значит, что вооружения станет еще больше, а перспективы агрессоров - еще хуже.

Попытка пропетлять в стиле «не виноватая я, он сам пришел» - слишком дешевая.
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24.04.2022 19:39 Ответить
Холопи боярам не вірять, царь то хороший, вони за нього горою стоять.
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24.04.2022 19:39 Ответить
Грозєв, судячі с минулих істерик, базікало
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24.04.2022 19:39 Ответить
Грозев ,смердячий репортер!!!
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24.04.2022 19:41 Ответить
Коли Україна заїде Шойгу прикладом у їбало?
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24.04.2022 19:42 Ответить
На сході стоіт кононада. сторона Изюма і радковскіх песок. І це до Славьянска і Краматорска. Смерть окупантам.
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24.04.2022 19:42 Ответить
После, ракетного обстрела Одессы , дырку от бублика им , а не юг Украины Уйдут, вслед за кораблём
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24.04.2022 19:44 Ответить
Якщо це дійсно так,бажано щоб держава одразу попереджала про можливий масований наступ і відбувалася евакуація. Щоб не повторювати помилок.
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24.04.2022 19:50 Ответить
І телеканали весь час крутять ось цих ''експертів''. Гроздєв, Швец, Піонтковський, Жданов та інші. Вони все коментують підряд.
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24.04.2022 19:51 Ответить
А тебе эти эксперты не нравятся ? может ты других назовёшь , которым можно будет доверять ?
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24.04.2022 20:32 Ответить
Не дарма ж ************ наказав розмінувати перешийок щоб зазирнути ***** вглаз. Щоб здати південь і південний схід. В перший же день війни рашисти були вже під Мелітополем, а на другий під Бердянськом. Зрадник квартальний працює на *****.
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24.04.2022 19:51 Ответить
От якби не перешийок то до Зе практично не було би питань.
А так виходить у верхах є зрадник з неабиякими повноваженнями. І його досі не прибрали.
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24.04.2022 20:00 Ответить
не було питань ? серьезно - а на перговорах что арахамия пытался отдать пол Украины? это что не питання?
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24.04.2022 20:04 Ответить
Тарас Чорновил как-то сказал, что возможность живьем выйти из киевской области рашистам дал ОП...
Тоже, кстати, иксперд, правда, воняющий рыгами...
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24.04.2022 21:21 Ответить
то количество техники ,что оттуда выехало можно было уничтожить только с очень большими потерями с нашей стороны-поэтому ВСУ уничтожили сколько смогли,остальное кацапы отвели сами-войска стали небоеспособными после больших потерь и частично разложились от грабежей (после того как взяли в багатых пригородах большой хабар желание сдохнуть у многих сразу пропало)
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24.04.2022 23:23 Ответить
Там - не одна конзерва, там - ціла... конзерваторія.
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25.04.2022 04:23 Ответить
Якщо "народ почне ставити запитання"? То Росгвардія відповість знаком оклику !
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24.04.2022 19:58 Ответить
Якщо "народ почне ставити запитання"? То Росгвадія відповість знаком оклику !
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24.04.2022 20:01 Ответить
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24.04.2022 20:02 Ответить
Пропагандисты снимут любой победный ролик для кремля
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24.04.2022 20:04 Ответить
За 2 тижні це не дуже реально...
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24.04.2022 20:06 Ответить
"Он шел на Одессу, а вьішел - к Херсону..." Отак і рашка - фантазувала про захоплення Одеси до 9 травня, але тут не тільки Одеса не світить, ще й втратить рашка до цього дня Херсон.🍌тобі, рашка, а не Одеса!
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24.04.2022 20:21 Ответить
Почему все так воспринимают Грозева? Он прав. Наверняка оркам такие задачи и ставились. Понятно что они отсосут. Но до последнего будут пытаться выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей, возможно Херсонской. Им нужен парад победы в каком-нибудь относительно целом городе. Пока что для этой цели более всего подходит Херсон. Ну а дальше они продолжат штурмовать Юг, если им жестко не дадут по зубам.
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24.04.2022 20:24 Ответить
Грозєв дуже мутний персонаж, він себе проявив, коли придумав отруєння абромовича-гаманця пуйла, в реальному житті це була піар акція представника роzz влади.

Це чудо виконує замовлення за гроші.
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24.04.2022 20:30 Ответить
Покажуть москалопітекам дірку від Воронежа на мапі, які проблеми.
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24.04.2022 20:33 Ответить
Це яку Одесу, ту що в Україні, чи ту, що в США?
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24.04.2022 20:37 Ответить
Какой Юг ,какая Одесса ,два месяца окружённый Марик взять не могут ...отныне и навсегда ,кацапы в Украине будут брать только в рот ,как бы Украина к 9 Мая Крым не взяла в родную украинскую гавань .
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24.04.2022 20:41 Ответить
Скоро кацапи будуть питати - коли вже Україна їх визволить )) Даю 100% що більшість білорусів була би не проти, щоб ми їх визволили.
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24.04.2022 21:20 Ответить


Горiть у пеклi кацапо-ординськi шизо-фашисти!


Смерть рашистським окупантам!
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24.04.2022 23:47 Ответить
 
 