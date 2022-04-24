Кремль стремится показать россиянам "достижения" до 9 мая, для чего попытается захватить юг Украины, - Грозев

Российская Федерация планирует захватить юг Украины и Одессу до 9 мая. Все для того, чтобы показать достижения россиянам.

Об этом журналист Христо Грозев сообщил во время спецэфира, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.

"Здесь очевидно, что с их стороны есть паника, есть желание "продать" любую победу до 9 мая. Они понимают, что если ничего красивого, как, например, полный коридор в Одессу, они не подарят народу, то народ начнет задавать вопросы", – говорит он.

Кремль будет искать любое достижение, чтобы показать его до 9 мая как достаточное, утверждает журналист. Однако, если ему это не удастся, РФ пойдет на террористические меры.

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"Если им это не удастся, – а мне кажется, что им это не удастся, – то они будут готовы в последнюю минуту пойти на более террористические меры, а это применение химического оружия", – добавил Грозев.

По словам журналиста, российский народ перестает верить своему правительству и пропаганде.

"Мы отслеживаем ежедневно все запросы в российских интернет-поисковиках, и часто задаваемые вопросы следующие: что реально произошло с крейсером "Москва"? Когда Украина заедет на территорию России? Куда девался Шойгу? Неделю назад население больше верило в пропаганду, однако последние 3-4 дня задают вопросы, свидетельствующие о том, что население не верит своему правительству, однако публично это еще не выражает", - добавил Грозев.

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