Кремль стремится показать россиянам "достижения" до 9 мая, для чего попытается захватить юг Украины, - Грозев
Российская Федерация планирует захватить юг Украины и Одессу до 9 мая. Все для того, чтобы показать достижения россиянам.
Об этом журналист Христо Грозев сообщил во время спецэфира, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.
"Здесь очевидно, что с их стороны есть паника, есть желание "продать" любую победу до 9 мая. Они понимают, что если ничего красивого, как, например, полный коридор в Одессу, они не подарят народу, то народ начнет задавать вопросы", – говорит он.
Кремль будет искать любое достижение, чтобы показать его до 9 мая как достаточное, утверждает журналист. Однако, если ему это не удастся, РФ пойдет на террористические меры.
"Если им это не удастся, – а мне кажется, что им это не удастся, – то они будут готовы в последнюю минуту пойти на более террористические меры, а это применение химического оружия", – добавил Грозев.
По словам журналиста, российский народ перестает верить своему правительству и пропаганде.
"Мы отслеживаем ежедневно все запросы в российских интернет-поисковиках, и часто задаваемые вопросы следующие: что реально произошло с крейсером "Москва"? Когда Украина заедет на территорию России? Куда девался Шойгу? Неделю назад население больше верило в пропаганду, однако последние 3-4 дня задают вопросы, свидетельствующие о том, что население не верит своему правительству, однако публично это еще не выражает", - добавил Грозев.
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ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
що може бути краще?
Цього достатньо.
Сделаем небольшое открытие для синепалой матери Терезы. В Литве, Латвии и даже, прости Господи, Польше все хорошо с продуктами питания. В то время как в Беларуси пенсионеры и рады были бы скупить соль и гречу, но денег у них нет. О чем они заявляют прямо в камеру пропагандистам.
Еще интереснее разворот по поводу войны в Украине. Свое выступление синепал начал с заявления «абы не было войны». Все хорошо, но, если отталкиваться от практик губошлепиков из Гестапо по улице Революционной, то это тянет минимум на 15 суток. Многие белорусы, которые выражали против войны, подверглись репрессиям.
Сейчас делать вид, что ты всегда был за мир можно, но Майк собрал все высказывания с начала года, в которых синепал, спрятавшись за спину брата Вовы, угрожал Украине. Через три месяца после эти угроз и того отпора, который дала Украине, Картофельный Лось заверещал о мире. Это полная капитуляция.
Переобувание легко объяснить. Поражение России ставит крест не только на Путине, но и на хунте, последней опорой которой Кремль как раз и является.
С тех пор ситуация на фронте радикальным образом не изменилось, а темпы поставок оружия - увеличились. В ближайшее время в США примут лендлиз. Это значит, что вооружения станет еще больше, а перспективы агрессоров - еще хуже.
Попытка пропетлять в стиле «не виноватая я, он сам пришел» - слишком дешевая.
А так виходить у верхах є зрадник з неабиякими повноваженнями. І його досі не прибрали.
Тоже, кстати, иксперд, правда, воняющий рыгами...
Це чудо виконує замовлення за гроші.
Горiть у пеклi кацапо-ординськi шизо-фашисти!
Смерть рашистським окупантам!