Оккупанты пытались штурмовать села на Харьковщине, но понесли потери и отступили, - Генштаб

Российские оккупанты пытались штурмовать населенные пункты Пашково, Долгенькое и Большая Камышеваха на Харьковщине.

Об этом в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что оккупанты продолжают частичную блокировку города Харькова, пытаются производить огневое поражение подразделений украинских войск и объектов критической инфраструктуры.

"Отмечается активизация наступательных и штурмовых действий подразделений противника в районах населенных пунктов Пашково, Долгенькое и Большая Камышеваха. Враг успеха не имел, понес потери и был вынужден отступить на ранее занимаемые рубежи", - добавили в Генштабе.

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