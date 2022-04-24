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Новости Война
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Оккупанты пытались штурмовать села на Харьковщине, но понесли потери и отступили, - Генштаб

рф

Российские оккупанты пытались штурмовать населенные пункты Пашково, Долгенькое и Большая Камышеваха на Харьковщине.

Об этом в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что оккупанты продолжают частичную блокировку города Харькова, пытаются производить огневое поражение подразделений украинских войск и объектов критической инфраструктуры.

"Отмечается активизация наступательных и штурмовых действий подразделений противника в районах населенных пунктов Пашково, Долгенькое и Большая Камышеваха. Враг успеха не имел, понес потери и был вынужден отступить на ранее занимаемые рубежи", - добавили в Генштабе.

Читайте также: Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 24.04.2022

Автор: 

Генштаб ВС (6327) Харьковщина (5577)


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*** им а не села на моїй рідній Харківщині. Ще за белгородську волость отвєтат. ******.
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24.04.2022 19:52 Ответить
Буй вам, а не харківщина. Там 90% україномовні і проукраїнські села. Зараз зеленка піде - кацапам у лісі звіздець. І Харків, молодці, тримається героїчно.
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24.04.2022 19:53 Ответить
Оце кацапи на Пасху вмерли, але вже не воскреснуть бо з аду зворотньої дороги немає
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24.04.2022 19:55 Ответить
Так це ті кацапи здохли на українську Пасху! Вони навпаки позачергою в казани з смолою попадуть! Слава ЗСУ !!!
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24.04.2022 20:06 Ответить
Держите грамотно оборону! Берегите себя!
Скоро, когда приедут подарки, начнется веселуха уже у рашистов.
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24.04.2022 19:57 Ответить
Берн, пославшись на нейтралітет, заборонив Берліну передавати Києву ********** швейцарського виробництва, які використовуються у БМП Marder

почали вилазити російскі концерви з Австрії німетчини Франції, швейчарії, угорщини ітд....
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24.04.2022 19:58 Ответить
Воєнторг там великий. Куплять в інших...
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24.04.2022 20:16 Ответить
 
 