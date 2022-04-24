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Новости Война
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Украинских военнопленных в РФ хотят заставить сдавать кровь для раненых оккупантов, - Денисова

россия,санкции

Российская Федерация нарушает права военнопленных.

Это подчеркивает уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"В Госдуме России предлагают заставить пленных украинских военных сдавать кровь для раненых оккупантов. Этот факт свидетельствует об аналогии зверств нацистов в концлагерях во время Второй мировой войны.

Такая практика принудительного донорства была распространена в нацистских концлагерях. Выжившие узники Бухенвальда вспоминали, что у них брали кровь для солдат Вермахта, при этом людей морили голодом и заставляли работать. Россия грубо нарушает статью 26 Женевской конвенции об обращении с военнопленными", - говорится в сообщении.

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Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека Россией в Украине по поводу фиксирования указанных фактов нарушений прав военнопленных.

Автор: 

военнопленные (1074) Денисова Людмила (996) россия (95660)


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Топ комментарии
+9
ІнфоВійська України/Ukraine
@i_army_org
·
3 год
Российская орда в Украине впервые в жизни увидела оливковое масло. Фото из дома, где побывали российские орки.
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24.04.2022 20:05
+3
А у нас нема ніяких сумнівів що фашисти на Україні!
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24.04.2022 20:03
+3
Вы всерьез предлагаете Украинцам брать пример с одного из вдохновителей того геноцида, который проводит русня в Украине? Вы, видимо, поклонник т.н. "русской культуры".
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24.04.2022 20:31
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А у нас нема ніяких сумнівів що фашисти на Україні!
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24.04.2022 20:03 Ответить
ІнфоВійська України/Ukraine
@i_army_org
·
3 год
Российская орда в Украине впервые в жизни увидела оливковое масло. Фото из дома, где побывали российские орки.
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24.04.2022 20:05 Ответить
Надеюсь, они хоть проср*лись после этого.
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24.04.2022 23:12 Ответить
Те, що кров українців - «нацистська», створена в американських лабораторіях і смертельно отруйна для кацапів їх мабуть не хвилює.
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24.04.2022 20:15 Ответить
А там - и рукой подать до секретных лабораторий третьего рейха (германия, япония и пр. саттелитные державы того времени), в которых проводились нелюдями бесчеловечные исследования над беззащитными узниками. А может, такие уже и есть, куда наших, УКРАИНСКИХ граждан, угоняют из своих домов мирных на "органы"?
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24.04.2022 20:16 Ответить
Когда их прадеды восстали против нового царя, Николая Павловича, в 1825 году, царь обратился к жене, Александре Фёдоровне с просьбой: "Обещай. Если придётся умереть, то умереть с честью". Императрица потеряла ребёнка, но все они выжили. Равно, как и нам, следует стоять до конца, с честью.
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24.04.2022 20:20 Ответить
Вы всерьез предлагаете Украинцам брать пример с одного из вдохновителей того геноцида, который проводит русня в Украине? Вы, видимо, поклонник т.н. "русской культуры".
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24.04.2022 20:31 Ответить
Концтабор Підлягає знищеню.
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24.04.2022 20:48 Ответить
певно х@йло хоче ванни приймати, ванни з крові оленів не допомагають
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24.04.2022 21:19 Ответить
Вони кажуть тільки про кров, а будуть вилучати в полонених і інші органи! Звісно, полонені після таких трансплантацій не виживатимуть...
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24.04.2022 21:56 Ответить
Аппетит приходит в процессе еды. Кровь -это только начало. Кацапам нет прощения. Они должны ответить за все смерти украинцев
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24.04.2022 22:22 Ответить
 
 