Украинских военнопленных в РФ хотят заставить сдавать кровь для раненых оккупантов, - Денисова

Российская Федерация нарушает права военнопленных.

Это подчеркивает уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"В Госдуме России предлагают заставить пленных украинских военных сдавать кровь для раненых оккупантов. Этот факт свидетельствует об аналогии зверств нацистов в концлагерях во время Второй мировой войны.

Такая практика принудительного донорства была распространена в нацистских концлагерях. Выжившие узники Бухенвальда вспоминали, что у них брали кровь для солдат Вермахта, при этом людей морили голодом и заставляли работать. Россия грубо нарушает статью 26 Женевской конвенции об обращении с военнопленными", - говорится в сообщении.

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Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека Россией в Украине по поводу фиксирования указанных фактов нарушений прав военнопленных.