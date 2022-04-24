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Новости Война
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Путин потерял интерес к мирным переговорам и хочет захватить как можно больше территории Украины, - Financial Times

путін

Путин потерял интерес к дипломатическим усилиям по прекращению войны с Украиной и, похоже, намерен захватить больше украинской территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, об этом пишет Financial Times.

Три источника, осведомленные о планах российского президента, отмечают, что Путин, который серьезно рассматривал возможность заключения мирного соглашения с Украиной после того, как в марте Россия потерпела поражение в ходе наступления на севере страны, сказал людям, участвующим в попытках положить конец конфликту, что не видит перспектив для урегулирования.

"Путин искренне верит в ту чушь, которую он слышит по телевидению, и хочет выиграть по-крупному", - сказал один из собеседников.

Путин разозлился после того, как Украина потопила крейсер "Москва", добавил другой источник.

"Была надежда на сделку. Путин ходил туда-сюда. Ему нужно найти способ выйти из этой ситуации победителем. После того, как затонула "Москва", Путин был против подписания чего-либо. "После "Москвы" он не выглядит победителем, потому что это было унизительно", - объяснил он.

Источник также сказал, что Путин избегает личной встречи с Зеленским "всеми силами": "Он хочет, чтобы все было решено до их личной встречи".

Читайте также: Мы не успокоимся, пока Путин не потерпит поражение, а Украина не победит, - глава МИД Великобритании Трасс

Автор: 

путин владимир (31318)


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Топ комментарии
+31
Угадайте, когда это было написано:

Наткнулся у Бориса Акунина на статью "Какой должна быть армия в прекрасной России будущего". И там жаркое обсуждение. Как обустроить нам нашу армию.
Друзья мои. Давайте я вам объясню, какой должна быть армия в прекрасной России будущего. А также какими в России должны быть дни ВДВ, ВМФ, Погранвойск и прочие военные праздники, в которые моя лента - отнюдь не патриотическая - каждый год наполняется поздравлениями. Типа Путин-Путиным, но армия отдельно.
Друзья мои. Наши морские флоты и десантные войска из символов защиты превратились в символы самой ублюдочной, самой паскудной, самой предательской войны. Наши красавцы линкоры и точеные истребители после Украины и Сирии не вызывают больше ничего, кроме омерзения. Наши танки ассоциируются только с уничтожением городов в некогда самой близкой стране. Наша синева и голубые береты напоминают только об ублюдочном предательстве окруженного противника в Иловайске, когда пообещали выход и расстреляли поверившую "слову офицера" колонну. Об ублюдочных женах, отказывающих от своих "ихтамнетов" за квартиру и деньги. О десантниках-гопниках, пробивающих головы журналистам, когда они снимают, как те, как псы, хоронят своих же сослуживцев под номерками в безымянных ямах.
Наши "Искандеры" ассоциируются теперь только с самой ублюдочной пропагандой, с идиотией и шизофренией, с ублюдочными хунвейбинами, избивающими редких противников войны, с безымянным наемным пушечным мясом в ЧВК Вагнера, с холодной войной и раздавленными помидорами.
Наша пехота, автомат Калашникова и комплект "Ратник" ассоциируются теперь только с больным на всю голову ублюдком Мильчаковым, позирующим на фоне трупов и ставшим символом вторжения на Донбасс.
Все наши парады ассоциируются теперь только с захватом, убийствами, оккупацией, предательством, войной, трупами, трупами, трупами.
Нет больше никакой отдельной от политики армии.
Нет больше никакой элиты войск.
Нет больше никакой гордости.
Нет больше никаких вооруженных сил, которые, в гипотетической России будущего, когда мы, типа, придем к власти, будут служить добру и справедливости.
Эта страна после 1945 года влезла как минимум в тридцать пять войн и конфликтов - и все они были захватническими и агрессивными. Ни один из них - ни один! - не был освободительным или оборонительным. И по-другому здесь никогда и не было. И никогда и не будет.
Так вот - в прекрасной России будущего армия должна быть запрещена к хренам собачьим. Лет так на сто. Как минимум. Как в Японии.
Потому что эта страна все лезет и лезет за свой сраный поребкрик. Все убивает и убивает людей. Все нападает и нападает. Все отправляет свои авианосцы и штурмовики в Сирию, своих десантников в Украину, свои танки в Грузию.
И когда вы поздравляете друг друга с днем любой из этих ублюдочных составляющих этого ублюдочного государства, и рассуждаете, как нам построить армию с человеческим лицом - это значит, что вы так ни черта и не поняли, друзья мои.
Граната у обезьяны должна быть отобрана.
Вот такая вот должна быть в России армия.
Все. Точка.
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24.04.2022 20:33
+26
Як правило такі підари, як *****, захлинаться чужою кровью.
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24.04.2022 20:21
+22
Принизливо, їхати, до террориста , на перемовини. ***** і москалів, треба знищити, а у тих, хто вцілів, прийняти капітуляцію
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24.04.2022 20:27
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Як правило такі підари, як *****, захлинаться чужою кровью.
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24.04.2022 20:21 Ответить
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24.04.2022 20:22 Ответить
складно відрізнити лайно від найвеличнішого.
але дует гармонічний
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24.04.2022 21:02 Ответить
Болта йому на 48, а не території України. Максимум що йому можемо вділити 2*1*2.
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24.04.2022 20:22 Ответить
жирно дуже,на смереку та й хай повисть провітриться,доки кістки самі не впадуть,а там собакі розтягнуть,хто куди
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24.04.2022 20:31 Ответить
Чего хочет народ Украины США КАНАДЫ МНОГИХ СТРАН ЕВРОПЫ...да впрочем ничего такого карнавал 40 дней тематика..А воно таки сдохло..
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24.04.2022 20:31 Ответить
І для чого передруковувати що якісь ''джеререла'' щось там чули про те що самі не знають щоби ще дофантазувати...
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24.04.2022 20:24 Ответить
єдиний інтерес до "мирних" перемовин у нього був тільки як до можливості легалізуватися на окупованих територіях України і заковтнути її як Білорусь як не одразу так поступово, коли він побачив, що цього не вийде, то й одразу "втратив інтерес". Був би інтерес до миру, війни би не розпочинав би а?
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24.04.2022 20:24 Ответить
Не хоче мирних пререговорів , то хай готується підписати капітуляцію рососісії .
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24.04.2022 20:24 Ответить
Прогинатись під ***** ніхто не буде. У всіх існуючих паралельних всесвітах де перемогла Україна- крейсер москва потоплений.
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24.04.2022 20:25 Ответить
Яке кончене....
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24.04.2022 20:26 Ответить
а как насчёт удержать потом ?
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24.04.2022 20:26 Ответить
Хер *****, а не удерживать Украину. Простите за пафос, но Украина - свободная страна. Есть и будет!
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24.04.2022 22:00 Ответить
А я хочу,що б ***** здохло,і чим скоріше,тим краще
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24.04.2022 20:27 Ответить
Принизливо, їхати, до террориста , на перемовини. ***** і москалів, треба знищити, а у тих, хто вцілів, прийняти капітуляцію
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24.04.2022 20:27 Ответить
Не треба нікого залишати цілими, бо вони потім розплодяться і знов нападуть😕
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24.04.2022 21:11 Ответить
Значит скоро карлик попадёт в ад или просто здохнет.
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24.04.2022 20:29 Ответить
Путин всё время что-то теряет: то мозги, то крейсер, то интерес . . .
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24.04.2022 20:31 Ответить
Patrik 778078f1 Усі хочуть, особливо після Одеси. З усіма москалями
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24.04.2022 20:32 Ответить
Ну по перше не путін а *****
А по друге відсосе
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24.04.2022 20:32 Ответить
В Маріуполі понад 20 тис. жителів загинули внаслідок дій окупантів, - мер Бойченко це які взагалі "мирні" переговори можуть бути воно яо бахне то й тоді переговори чекатимуть теж
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24.04.2022 20:33 Ответить
Угадайте, когда это было написано:

Наткнулся у Бориса Акунина на статью "Какой должна быть армия в прекрасной России будущего". И там жаркое обсуждение. Как обустроить нам нашу армию.
Друзья мои. Давайте я вам объясню, какой должна быть армия в прекрасной России будущего. А также какими в России должны быть дни ВДВ, ВМФ, Погранвойск и прочие военные праздники, в которые моя лента - отнюдь не патриотическая - каждый год наполняется поздравлениями. Типа Путин-Путиным, но армия отдельно.
Друзья мои. Наши морские флоты и десантные войска из символов защиты превратились в символы самой ублюдочной, самой паскудной, самой предательской войны. Наши красавцы линкоры и точеные истребители после Украины и Сирии не вызывают больше ничего, кроме омерзения. Наши танки ассоциируются только с уничтожением городов в некогда самой близкой стране. Наша синева и голубые береты напоминают только об ублюдочном предательстве окруженного противника в Иловайске, когда пообещали выход и расстреляли поверившую "слову офицера" колонну. Об ублюдочных женах, отказывающих от своих "ихтамнетов" за квартиру и деньги. О десантниках-гопниках, пробивающих головы журналистам, когда они снимают, как те, как псы, хоронят своих же сослуживцев под номерками в безымянных ямах.
Наши "Искандеры" ассоциируются теперь только с самой ублюдочной пропагандой, с идиотией и шизофренией, с ублюдочными хунвейбинами, избивающими редких противников войны, с безымянным наемным пушечным мясом в ЧВК Вагнера, с холодной войной и раздавленными помидорами.
Наша пехота, автомат Калашникова и комплект "Ратник" ассоциируются теперь только с больным на всю голову ублюдком Мильчаковым, позирующим на фоне трупов и ставшим символом вторжения на Донбасс.
Все наши парады ассоциируются теперь только с захватом, убийствами, оккупацией, предательством, войной, трупами, трупами, трупами.
Нет больше никакой отдельной от политики армии.
Нет больше никакой элиты войск.
Нет больше никакой гордости.
Нет больше никаких вооруженных сил, которые, в гипотетической России будущего, когда мы, типа, придем к власти, будут служить добру и справедливости.
Эта страна после 1945 года влезла как минимум в тридцать пять войн и конфликтов - и все они были захватническими и агрессивными. Ни один из них - ни один! - не был освободительным или оборонительным. И по-другому здесь никогда и не было. И никогда и не будет.
Так вот - в прекрасной России будущего армия должна быть запрещена к хренам собачьим. Лет так на сто. Как минимум. Как в Японии.
Потому что эта страна все лезет и лезет за свой сраный поребкрик. Все убивает и убивает людей. Все нападает и нападает. Все отправляет свои авианосцы и штурмовики в Сирию, своих десантников в Украину, свои танки в Грузию.
И когда вы поздравляете друг друга с днем любой из этих ублюдочных составляющих этого ублюдочного государства, и рассуждаете, как нам построить армию с человеческим лицом - это значит, что вы так ни черта и не поняли, друзья мои.
Граната у обезьяны должна быть отобрана.
Вот такая вот должна быть в России армия.
Все. Точка.
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24.04.2022 20:33 Ответить
наконец то и до Акунина дошло - что на его "прекрасной рассее" не осталось прекрасных рассеян - от слова совсем
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24.04.2022 21:52 Ответить
Угу, то есть по мнению упыря украинцы плохие, так как затопили корабль, который стрелял по ним ракетами. А до этого упырь был добрый и пушистый и хотел мира. Бред в контексте российской пропаганды
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24.04.2022 20:36 Ответить
Зливають західним ЗМІ, шо ********* неадекват, аби усі боялися кнопку і закликали українців до "миру" (читай: капітуляції), як та німецька компашка з т.з. "відкритим листом"

Хай багатіє думками собі. Як танчики, арта і вертушки доїдуть, ім тутай стане дуже скрутно, і миритися будуть уже десь на Луганщині чи у Криму.
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24.04.2022 21:01 Ответить
з'їсти- то він з'їсть, та хто ж йому дасть?
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24.04.2022 20:40 Ответить
Воно й не мало той інтерес.Коли вже дурні кури отямляться?!!!
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24.04.2022 20:41 Ответить
дурни все это зеленский и его шобла ? так они не за так на переговоры ломятся
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24.04.2022 21:54 Ответить
дайте тільки час...



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24.04.2022 20:42 Ответить
Я поражаюсь, у этой страны даже символов своих исторических нет.
То курицы, то звёзды с серпом и молотом, теперь вот латинские символа из ненавистного запада.
А может русские это понт и их никогда не существовало?
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24.04.2022 21:24 Ответить
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24.04.2022 23:58 Ответить
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24.04.2022 20:48 Ответить
Постфактум легко коментувати що хйло надумав((
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24.04.2022 21:03 Ответить
как сказать, мирныйплан с 14 года вроде практически ежедневно с убитыми. а если учитывать и мирняк на оккупированных территориях - то и подавно. переговоры это больше самоуспокоение "западных партнеров" ну и "наших".
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24.04.2022 21:08 Ответить
Что же мы наделали, утопили любимую игрушку путлера! Теперь он нам точно не простит... Статья в духе путинской пропаганды - чем больше вы сопротивляетесь, тем вам хуже! Сложите оружие, пока не поздно! Как будто, это Украина на Россию напала, бомбит города, уничтожает десятки тысяч мирных жителей, мародёрит и насилует... Больные фантазии больных ублюдков, которым нам предлагают сдаваться. Мы не сдадимся, а россия отправится вслед за своим кораблем - на дно истории!
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24.04.2022 21:10 Ответить
а в нього і не було ніяких інтересів, було відтягування часу
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24.04.2022 21:12 Ответить
так звані "джерела" є інструментами інформаційної війни

Не забиваємо голову, робимо свою справу
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24.04.2022 21:15 Ответить
хіба що макрон думав що на переговорах шось там вийде домовитись
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24.04.2022 21:15 Ответить
А когда они хотели за 72 часа Киев взять и Зеленского убить у них был интерес в переговорах??
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24.04.2022 21:17 Ответить
да на хрен кому нужен этот трус зеленский что бы его еще убивать - он консерва которая вскроется в нужный момент что-бы спасти путлера
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24.04.2022 21:56 Ответить
ЗЕшобла УЖЕ всеми силами пытается вытянуть ***** из того говна, в котором плещется рашка. Думаете, почему Арахам и Подляка рашку вписали гарантом бэзпэкы для Украины?
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24.04.2022 22:12 Ответить
губами захватить ...
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24.04.2022 21:19 Ответить
Мабуть прийшов час світовій спільноті бумеранг, котрий кинуло куйло-(

«Мочить в сортирі» - вислів, публічно вжитий прем'єр-міністром Росії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. В. Путіним https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 24 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1999 1999 року під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F прес-конференції в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Астані , коли він коментував події попереднього дня, а саме: бомбардування авіацією https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Збройних сил Російської Федерації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9 Грозного в часи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої російсько-чеченської війни .

Путін дослівно сказав:


Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту - в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы в сортире их замочим, в конце концов. Всё, вопрос закрыт окончательно.- повернути йому сторицею.
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24.04.2022 21:22 Ответить
А у него был такой интерес после того как он напал? Или он не напереговаривался за восемь лет до этого?
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24.04.2022 21:43 Ответить
Хай пасть тренирует, шоб пошире раскрыть, когда будет тот х@й заглатывать, шо ему в пасть всунут...
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24.04.2022 21:48 Ответить
Як це втратив??? Щойно Арестовіч завляв, що путін дуже боїться Зеленського, і боїться, що Зеленський може прийняти рішення вийти з переговорів!!!!
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24.04.2022 22:04 Ответить
Наверное Зеленский сейчас себе бороду рвёт в розпачи
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24.04.2022 22:15 Ответить
Арестович завжди бреше.
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24.04.2022 22:32 Ответить
Москали еще с 14 года протуливпют свои лякалки через Запалные СМИ. ***** понимает только силу и чем крепче его трахнут, тем больше шансов на реальные переговоры. Это уже даже школьникм знают, так что в бан статейку FT
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24.04.2022 22:27 Ответить
Какая то желтуха.... ***** и Зеля уже встречались.... Результат мы знаем.... Чего ему не хотеть 2 раз так же.... Выпить чаю ********* о погоде....
Это уже не первый вкид о "сохраните лицо х-лу"....
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24.04.2022 22:46 Ответить
карликовум ***** пока еще не достаточно ********. не останавливайтесь.
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24.04.2022 23:22 Ответить
У него и не было интересов к мирным переговорам. Была имитация интересов.
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25.04.2022 00:36 Ответить
 
 