Путин потерял интерес к мирным переговорам и хочет захватить как можно больше территории Украины, - Financial Times

Путин потерял интерес к дипломатическим усилиям по прекращению войны с Украиной и, похоже, намерен захватить больше украинской территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, об этом пишет Financial Times.

Три источника, осведомленные о планах российского президента, отмечают, что Путин, который серьезно рассматривал возможность заключения мирного соглашения с Украиной после того, как в марте Россия потерпела поражение в ходе наступления на севере страны, сказал людям, участвующим в попытках положить конец конфликту, что не видит перспектив для урегулирования.

"Путин искренне верит в ту чушь, которую он слышит по телевидению, и хочет выиграть по-крупному", - сказал один из собеседников.

Путин разозлился после того, как Украина потопила крейсер "Москва", добавил другой источник.

"Была надежда на сделку. Путин ходил туда-сюда. Ему нужно найти способ выйти из этой ситуации победителем. После того, как затонула "Москва", Путин был против подписания чего-либо. "После "Москвы" он не выглядит победителем, потому что это было унизительно", - объяснил он.

Источник также сказал, что Путин избегает личной встречи с Зеленским "всеми силами": "Он хочет, чтобы все было решено до их личной встречи".

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