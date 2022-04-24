Попасная, Рубежное и Горская громада подобны Мариуполю, оккупировано 80% территорий Луганщины, - Гайдай
Украинские защитники ведут позиционные бои в Рубежном и Попасной с российскими оккупантами.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Попасная, Рубежное и Горская громада подобны Мариуполю, оккупировано 80% территорий области. Тем не менее, линия обороны стабильна, прорывов враг совершить не может, несет потери. Эти два месяца рашисты каждую ночь атакуют, но успеха не имеют", - говорится в сообщении.
По словам Гайдая, продолжаются позиционные бои в Рубежном и Попасной.
"На протяжении Пасхи орки обстреляли почти каждый населенный пункт свободной Луганской области, имеем многочисленные разрушения жилых домов. Несмотря на обстрелы, состоялась эвакуация и завезена гуманитарная помощь и праздничные вкусности. Ночью Пасхальные богослужения прошли в нескольких храмах, где-то священники проводили службу без верующих, где-то с небольшим количеством людей, проживающих в подвалах церквей.
За два месяца повреждено около 13 религиозных построек", - добавил глава ОВА.
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