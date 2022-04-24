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Новости Война
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Попасная, Рубежное и Горская громада подобны Мариуполю, оккупировано 80% территорий Луганщины, - Гайдай

луганщина,війна

Украинские защитники ведут позиционные бои в Рубежном и Попасной с российскими оккупантами.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Попасная, Рубежное и Горская громада подобны Мариуполю, оккупировано 80% территорий области. Тем не менее, линия обороны стабильна, прорывов враг совершить не может, несет потери. Эти два месяца рашисты каждую ночь атакуют, но успеха не имеют", - говорится в сообщении.

По словам Гайдая, продолжаются позиционные бои в Рубежном и Попасной.

"На протяжении Пасхи орки обстреляли почти каждый населенный пункт свободной Луганской области, имеем многочисленные разрушения жилых домов. Несмотря на обстрелы, состоялась эвакуация и завезена гуманитарная помощь и праздничные вкусности. Ночью Пасхальные богослужения прошли в нескольких храмах, где-то священники проводили службу без верующих, где-то с небольшим количеством людей, проживающих в подвалах церквей.

За два месяца повреждено около 13 религиозных построек", - добавил глава ОВА.

Смотрите также: В Горской громаде перебит магистральный газопровод, горела трансформаторная подстанция, - Луганская ОВА. ФОТО

Автор: 

Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6501)


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Ти взагалі вивів всю владу з Луганської області. Зрадник гайдай.
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24.04.2022 20:37 Ответить
Що значить "вивів владу"? Маячня якась.
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25.04.2022 01:03 Ответить
Боже, храни защитников Украины.
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24.04.2022 20:39 Ответить
'
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24.04.2022 20:42 Ответить
Ти бач який счітавод бл. Де він сидить , в Дніпрі? Ще в перші дні люди звертались,щоб прибрали цього тік-токерів який нічого не робить, в області його нема, а тільки відоси знімає.
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24.04.2022 20:42 Ответить
Гайдай цю рашистську маячню неодноразово спростовував, знімаючи відео з Сєвєродонецька та Лисичанська.
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25.04.2022 01:02 Ответить
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24.04.2022 20:49 Ответить
Фуфломёт рашистский
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24.04.2022 21:07 Ответить
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24.04.2022 20:51 Ответить
 
 