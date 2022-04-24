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Новости Агрессия России против Украины Война
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На Восточном направлении отбита 1 атака врага. Уничтожено до 100 оккупантов, 3 танка, 17 БМП, 2 артсистемы, 1 беспилотник, - ОТГ "Схід"

схід,оту

На Восточном направлении 24 апреля отбита 1 атака оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в официальном фейсбуке Оперативно-тактической группировки "Схід".

В сообщении отмечается: "В течение суток, 24 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 1 атаку. Украинские защитники уничтожили: личного состава – до 100; танков – 3; БМП – 17; АТ – 10; артиллерийских систем – 2; БПЛА – 1".

Читайте также: На Восточном направлении отбиты 2 атаки оккупантов. Уничтожено до 150 оккупантов, 2 танка, 8 БТР, 2 артсистемы, 1 самолет, - ОТУ "Схід"

Автор: 

техника (1737) ВСУ (6616)


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Топ комментарии
+12
святковий урожай сьогодні
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24.04.2022 21:13
+11
Херасе 1 атака вот это повалили.
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24.04.2022 21:12
+4
Збройним Силам України - Слава!!!
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24.04.2022 21:43
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24.04.2022 21:06 Ответить
Херасе 1 атака вот это повалили.
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24.04.2022 21:12 Ответить
В принципі стандартна для кацапів атака силами БТГ. Третину коробок втратили і втекли.
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24.04.2022 21:28 Ответить
святковий урожай сьогодні
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24.04.2022 21:13 Ответить
Орки отримали вітання з Великоднем - Пасхою Господнею 😕❤️🙏🏼
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24.04.2022 21:23 Ответить
https://liveuamap.com/uk/2022/24-april-russian-army-attempting-to-advance-at-pashkove-dovhenke https://liveuamap.com/uk/2022/24-april-russian-army-attempting-to-advance-at-pashkove-dovhenke

Схоже пробують йти у напрямку Покровська з півночі і з півдня.
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24.04.2022 21:29 Ответить
1 атака, но судя по потерям, если всё правда, была на прорыв
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24.04.2022 21:33 Ответить
Швидше за все в напрямку на Барвінкове. Вони там майже на 10 км рвонули.
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24.04.2022 21:52 Ответить
Збройним Силам України - Слава!!!
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24.04.2022 21:43 Ответить
Neverujushije budut tam gde jim mesto.
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24.04.2022 21:53 Ответить
Зберегли унітази для сотні українських сімей.
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24.04.2022 22:03 Ответить
нет добавили твоему ***** безсонных ночей перед обьявлением мобилизации
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25.04.2022 05:18 Ответить
 
 