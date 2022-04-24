На Восточном направлении отбита 1 атака врага. Уничтожено до 100 оккупантов, 3 танка, 17 БМП, 2 артсистемы, 1 беспилотник, - ОТГ "Схід"

На Восточном направлении 24 апреля отбита 1 атака оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в официальном фейсбуке Оперативно-тактической группировки "Схід".

В сообщении отмечается: "В течение суток, 24 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 1 атаку. Украинские защитники уничтожили: личного состава – до 100; танков – 3; БМП – 17; АТ – 10; артиллерийских систем – 2; БПЛА – 1".

Читайте также: На Восточном направлении отбиты 2 атаки оккупантов. Уничтожено до 150 оккупантов, 2 танка, 8 БТР, 2 артсистемы, 1 самолет, - ОТУ "Схід"