На Восточном направлении отбита 1 атака врага. Уничтожено до 100 оккупантов, 3 танка, 17 БМП, 2 артсистемы, 1 беспилотник, - ОТГ "Схід"
На Восточном направлении 24 апреля отбита 1 атака оккупантов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в официальном фейсбуке Оперативно-тактической группировки "Схід".
В сообщении отмечается: "В течение суток, 24 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 1 атаку. Украинские защитники уничтожили: личного состава – до 100; танков – 3; БМП – 17; АТ – 10; артиллерийских систем – 2; БПЛА – 1".
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показать весь комментарий24.04.2022 21:13
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