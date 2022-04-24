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Новости Война
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Украинские беженцы, которые останутся в ЕС, будут способствовать развитию экономики, - представитель МВФ Кеммер

польща

Большой поток беженцев из Украины в ЕС из-за российского вторжения может стать позитивом для страны Европы, нуждающихся в работниках.

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил директор европейского департамента МВФ Альфред Кэммер, передает Цензор.НЕТ.

"В долгосрочной перспективе, Украина хочет, чтобы беженцы вернулись. Чем раньше это произойдет, тем лучше. Однако некоторые беженцы могут остаться на долгий период и это будет позитивом для Европы, потому что в среднесрочной перспективе в Европе не хватает рабочей силы", - сказал он.

По его словам, Польша принимает значительное количество беженцев - три миллиона из пяти миллионов покинувших Украину. Расходы для польского бюджета будут составлять, по оценкам, от 0,5 до 1% ВВП, что является низким уровнем.

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"Однако Польша приветствует беженцев и мы понимаем европейскую солидарность, солидарность многих европейских стран, когда речь идет о помощи украинским беженцам. Все же есть влияние на бюджет и нам известно, что есть давление на рынок жилья, но есть значительное желание помочь и поэтому мы считаем , что первая фаза была проведена очень успешно", - добавил он.

Также Кеммера удивило намерение властей Украины восстанавливать страну, когда боевые действия еще не закончились. Он убежден, что это хороший показатель, который скажется на возвращении многих украинцев домой.

беженцы (1643) МВФ (3335) Евросоюз (17145)


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Топ комментарии
+12
***** мокшан завезет. Если Украина не освободит свою землю включая крым и дамбас и не вступит в НАТО, будет печалька. Миллионы украинцев просто не вернутся в Украину. Особенно если ЗЕ подпишет *нейтральный статус* который будет означать опять возобновление войны через несколько лет.
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24.04.2022 21:28
+7
А про нашу економіку хто буде думати?
Все тягнуть і тягнуть з України...
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24.04.2022 21:18
+4
Захотіли хорошої робочої сили.
Тут так само мислять.

Бо українці ж не сидять на велфері.

Як набирати невідомо кого, яке тільки плодиться і не думає працювати, то треба таких українців набрати, за рахунок яких утримувати тих "нещасних".

А з ковідкою і виплатами за нічогонеробіння, біомаса взагалі не хоче працювати тепер.
Чекають, щоб приїхали працелюбні і кинулися до роботи.
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24.04.2022 21:18
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Правила форума Совет форумчан
да уж понятно. и понятно то, что 80% никогда не вернется в Украину. здесь нужно будет именно шо - пахать. а там - там хорошо, тепло и мухи не кусают. вот только одно но - никто не знает, что в башке у *****. и кто знает, где будет безопаснее через месяц, пол года, год.
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24.04.2022 21:12 Ответить
русскаязичні, сподівають, в більшості залишаться там. там краще. Їм принаймні. А тут автоматично вирішиться мовне питання
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24.04.2022 21:22 Ответить
ага, давай. вот прям - именно сейчас. как говорится - кто о чем, а вшивый о бане. в точку.
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24.04.2022 21:34 Ответить
Забанив москаля
Українці - хороші працівники - від прибиральниці до висококваліфікованих
І - хороші вояки

Смерть ворогам !
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24.04.2022 23:20 Ответить
брехня вернуться половина а может и больше - остануться только те кто знает язык есть хорошая работа ну и те у кого нет дома - разрушен или пострадал..
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25.04.2022 05:07 Ответить
А нам таджиків залучати?
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24.04.2022 21:15 Ответить
***** мокшан завезет. Если Украина не освободит свою землю включая крым и дамбас и не вступит в НАТО, будет печалька. Миллионы украинцев просто не вернутся в Украину. Особенно если ЗЕ подпишет *нейтральный статус* который будет означать опять возобновление войны через несколько лет.
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24.04.2022 21:28 Ответить
полоненних руSSкіх....
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24.04.2022 21:34 Ответить
Ті потвори здатні тільки руйнувати , то їх на каменоломні хіба що ...
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24.04.2022 22:03 Ответить
нет кацапов ваших запустим..
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25.04.2022 05:08 Ответить
Захотіли хорошої робочої сили.
Тут так само мислять.

Бо українці ж не сидять на велфері.

Як набирати невідомо кого, яке тільки плодиться і не думає працювати, то треба таких українців набрати, за рахунок яких утримувати тих "нещасних".

А з ковідкою і виплатами за нічогонеробіння, біомаса взагалі не хоче працювати тепер.
Чекають, щоб приїхали працелюбні і кинулися до роботи.
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24.04.2022 21:18 Ответить
ты дура какая работа без языка ? его так быстро не выучить там мамы с детьми они не будут уборщицами все время раьботать -вернуться если власть в Украине поменяется
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25.04.2022 05:11 Ответить
А про нашу економіку хто буде думати?
Все тягнуть і тягнуть з України...
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24.04.2022 21:18 Ответить
все підраховано в опі.
7 лярдів в місяць з західу - вони ж і мільярд дерев посодють...
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24.04.2022 21:43 Ответить
А куда людям возвращаться? Враг если не захватил то вплотную подошел к их городам. А власть постоянно говорит не о деокупации а о каких то компромисах и мире на условиях окупантов. Тут как бы остальные не выехали. А это произойдет как только отменят запрет на выезд мужского населения которое сразу же выедет к своим семьям. Считайте сразу минус еще 2-3 миллиона работоспособного молодого населения.
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24.04.2022 21:46 Ответить
неправда. У багатьох знайомих жінки з дітьми за кордоном і всі ждуть закінситься ,щоб повернутись додому. Десь десять таких сімей знаю і не знаю жодної ,коли чоловік теж хоче вийхать
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25.04.2022 11:05 Ответить
а кто должен думать про нашу экономику? пусть ваша власть и думает когда коррупцию разводит..
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25.04.2022 05:12 Ответить
Дик, за нашими ще побігаєте.
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24.04.2022 21:19 Ответить
хитрожопі. Їм пофіг, що нам треба скоренько перемогти і вдома шось працювати
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24.04.2022 21:21 Ответить
ты хочешь что-бы люди за гроши работали но дома? хрена вам зеленые ищите дураков
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25.04.2022 05:13 Ответить
У наших "беженцев" денег больше, чем у местных жителей
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24.04.2022 21:25 Ответить
Думаю, що то зашибісь на халяву отримати рабів. Вже дорослих , готових до експлуатації.
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24.04.2022 21:28 Ответить
не трынди бот
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25.04.2022 05:15 Ответить
путін наших вивозить в сибір, а ці, сприяючи путіну убивати Україну, намірились вивозити в ЄС... круто шота виходить
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24.04.2022 21:34 Ответить
не трынди кацап(ка)
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25.04.2022 05:14 Ответить
Выпускали только женщин, детей и стариков. Конечно, миннимум половина останется.
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24.04.2022 21:40 Ответить
типа до войны никто не ездил на работу или на пмж
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24.04.2022 22:00 Ответить
У мене знайома з дітьми, отримали місце у німецькому підвалі, інша знайома - живе в 8-містній кімнаті в берлінському хостелі з трьома іншими сім'ями. А в Україні у цих знайомих власне житло. Вгадай, чи залишаться вони бомжувати у Німеччині?
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24.04.2022 22:19 Ответить
Він якось не уточнив, якої економіки!
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24.04.2022 21:40 Ответить
Ну. насчет экономики-европейской. конечно. Они ж считают. что они ж подрастратились. помогая Украине.
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24.04.2022 22:10 Ответить
Ага, тільки ти не врахував(ла) той факт що українські біженці, навідмінно від азіатсько-африканських бібізян-це люди за 60 і жінки з дітьми! Другий менталітет з вашими бздиками українцям непотрібен. Головне перемогти *****-а там всі українці повернуться100%
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24.04.2022 22:12 Ответить
Чув дзвін і не знає де він - це про цього чиновника мвф. По факту, 85% тих хто виїхали з країни - це жінки, діти і пенсіонери. Сильно дохєра вони там не напрацюють. В кращому випадку 30% піде працювати, а в тих країнах де є стипендія по 500+ євро, сенсу працювати взагалі немає. І якщо війна закінчиться у найближчі 3-5 міс, а кордони для чоловіків будуть закриті найближчий рік, то 70% прийдеться повертатися, особливо якщо є куди. До того ж, статус біженця дають тільки на рік. Так що не все так однозначно, як говорить цей хєр.
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24.04.2022 22:14 Ответить
Kemmers pēc būtības nedaudz debīls.
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24.04.2022 22:44 Ответить
Vispār kemmers ir diezgan daudz stulbs (stuppid).
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24.04.2022 22:49 Ответить
Кто останется, тот останется, каждый человек должен сделать свой выбор и сделает.
Война есть Война...
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25.04.2022 00:32 Ответить
Якщо хтось зможе закріпитися у ЄС, то порада - ніколи не повертатися до совкової України, яку навіть війна не може перетворити на цивілізовану державу... на жаль
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25.04.2022 11:57 Ответить
 
 