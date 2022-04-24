Украинские беженцы, которые останутся в ЕС, будут способствовать развитию экономики, - представитель МВФ Кеммер

Большой поток беженцев из Украины в ЕС из-за российского вторжения может стать позитивом для страны Европы, нуждающихся в работниках.

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил директор европейского департамента МВФ Альфред Кэммер, передает Цензор.НЕТ.

"В долгосрочной перспективе, Украина хочет, чтобы беженцы вернулись. Чем раньше это произойдет, тем лучше. Однако некоторые беженцы могут остаться на долгий период и это будет позитивом для Европы, потому что в среднесрочной перспективе в Европе не хватает рабочей силы", - сказал он.

По его словам, Польша принимает значительное количество беженцев - три миллиона из пяти миллионов покинувших Украину. Расходы для польского бюджета будут составлять, по оценкам, от 0,5 до 1% ВВП, что является низким уровнем.

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"Однако Польша приветствует беженцев и мы понимаем европейскую солидарность, солидарность многих европейских стран, когда речь идет о помощи украинским беженцам. Все же есть влияние на бюджет и нам известно, что есть давление на рынок жилья, но есть значительное желание помочь и поэтому мы считаем , что первая фаза была проведена очень успешно", - добавил он.

Также Кеммера удивило намерение властей Украины восстанавливать страну, когда боевые действия еще не закончились. Он убежден, что это хороший показатель, который скажется на возвращении многих украинцев домой.