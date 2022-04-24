Россия готовит наступление на Кривой Рог из Херсонской области. Город готов к наступлению, - Вилкул

Российские оккупанты в Херсонской области проводят организацию наступательно-ударных формирований. Планируется наступление на Кривой Рог.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

Враг проводит формирование наступательного ударного формирования на нашем направлении в Херсонской области. В ближайшие дни мы ждем их возможного перехода в наступление. Но мы знаем о них больше, чем им кажется, мы понимаем все их планы и мы полностью готовы к любому развитию ситуации", – пишет глава ОВА города.

Как отметил Вилкул, гарнизон города, воинские части и глубокоэшелонированная оборона города готовы.

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