Россия готовит наступление на Кривой Рог из Херсонской области. Город готов к наступлению, - Вилкул
Российские оккупанты в Херсонской области проводят организацию наступательно-ударных формирований. Планируется наступление на Кривой Рог.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.
Враг проводит формирование наступательного ударного формирования на нашем направлении в Херсонской области. В ближайшие дни мы ждем их возможного перехода в наступление. Но мы знаем о них больше, чем им кажется, мы понимаем все их планы и мы полностью готовы к любому развитию ситуации", – пишет глава ОВА города.
Как отметил Вилкул, гарнизон города, воинские части и глубокоэшелонированная оборона города готовы.
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+27 Вова Последний
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+20 Дмитрий Иванов #466733
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+17 Юрий Шмалько #511275
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Нет там плацдарма для наступления орков на Кривой Рог.
Разом з командою ми перетворювали їх в державні політики і конкретні проекти. Я хочу подякувати Президенту України Володимиру Зеленському - за довіру, Прем'єр-міністру України Денису Шмигалю і членам Уряду - за підтримку і командну роботу, Українському Парламенту - за співпрацю і підтримку, адже ми багато зробили спільно. Особливо - профільним для Мінреінтеграції комітетам, які очолюють Дмитро Лубінець, Галина Третьякова і Микита Потураєв. Та усім колегам, з якими ми плідно працювали і по лінії Уряду. І на переговорних майданчиках, де ми спільно захищали інтереси країни
доречі коли вивчав цю тему на початку березня про замінування теж жодної інформації
І все угрупування орків у Херсоні залишиться без логістики! Ні?
"... коли ліміти на стрільбу менші за потреби для пристрілки - важко втримати позиції, і там росіянам подекуди вдається продавити нашу оборону. "
Але з іншої сторони , це може бути і відволікаючим маневром , з метою - відтягти частину ЗСУ , від Донбасу .
Клан Виркулов сперва Павлова( мера бывшего ) и его его братьев перебили.....
А зетем себя опять на трон усадили.......
В Кривом Роге за 30 лет правили только два бандитских клана : ЛЮБОНЕНКО и ВИРКУЛЫ
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обоих - "казнить, нельзя помиловать" .......камуняки и https://www.google.com/search?sxsrf=APq-WBvvrZmoeuG-d1sUS6v4EtcVbt4r-A:1650830890043&q=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi95KOmwK33AhWYHuwKHdI6DacQkeECKAB6BAgCEDc коллаборационисты
еще те......Веры нет к ним вообще....Кривбасс сольют в раз.....Вот уроды....
Что это было, предательство или глупость этих ублюдков, уже значения не имеет.
В Крым можно зайти теперь только после освобождения Херсонской области.
Спасибо зелёным гениям, а заодно и их избирателям, приведших этих уродов во власть.
Ті йолопи вже Херсон звільнили.
Це БРОНЯ!!!!
Весь орко-недобиток "ляже" не ввійшовши до Кривбасу!!!!!
Я спокійний, тому що там , в полон брати не будуть.
Ліквідація, за 50 км до міста