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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия готовит наступление на Кривой Рог из Херсонской области. Город готов к наступлению, - Вилкул

вілкул

Российские оккупанты в Херсонской области проводят организацию наступательно-ударных формирований. Планируется наступление на Кривой Рог.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

Враг проводит формирование наступательного ударного формирования на нашем направлении в Херсонской области. В ближайшие дни мы ждем их возможного перехода в наступление. Но мы знаем о них больше, чем им кажется, мы понимаем все их планы и мы полностью готовы к любому развитию ситуации", – пишет глава ОВА города.

Как отметил Вилкул, гарнизон города, воинские части и глубокоэшелонированная оборона города готовы.

Читайте также: Войска РФ обстреливают села освобожденной части Херсонской области и Криворожского района, - Вилкул

Автор: 

Вилкул Александр (475) Кривой Рог (1403)


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Топ комментарии
+27
Ну до Кривого Рогу ім ще срати і срати кривавим слідом
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24.04.2022 21:23
+20
Дешёвый самопиар Вилкула, хочет одним махом из прорасейского политикана превратиться в украинского политика будущего с дальнейшим доступом к баблу на восстановление страны. Оркам сейчас явно не до Кривого Рога, все события южнее и особенно жарче восточнее, хотя конечно жестокий пример Мариуполя должен мобилизовать ВСЕХ меров ВСЕХ городов Украины
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24.04.2022 21:43
+17
Можна різне говорити про Вілкула, але оборона КР підготована дуже сильно нібито...
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24.04.2022 21:21
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Можна різне говорити про Вілкула, але оборона КР підготована дуже сильно нібито...
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24.04.2022 21:21 Ответить
Алє Вілкул здаст Крівий Ріг якщо буде можливість.
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24.04.2022 21:32 Ответить
В спам петушок ОПЗЖ ый❗
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24.04.2022 21:33 Ответить
Ну раніше він ніби пропарашинський був, в парашній оппж, але з початком війни ніби нах/й послав всіх своїх колишніх однопартійців.
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24.04.2022 21:42 Ответить
Оборона подготовлена,вопрос на каком расстоянии Вопы от города?захватить город орки не смогут,задачи такой нет,а вот подойти на расстояние залпа градов попытаются и будут потихоньку раскручивать инфраструктуру.
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25.04.2022 00:03 Ответить
Пусть не пи...дит.

Нет там плацдарма для наступления орков на Кривой Рог.
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24.04.2022 21:22 Ответить
Дешёвый самопиар Вилкула, хочет одним махом из прорасейского политикана превратиться в украинского политика будущего с дальнейшим доступом к баблу на восстановление страны. Оркам сейчас явно не до Кривого Рога, все события южнее и особенно жарче восточнее, хотя конечно жестокий пример Мариуполя должен мобилизовать ВСЕХ меров ВСЕХ городов Украины
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24.04.2022 21:43 Ответить
по идее они еще месяц назад днепр форсировали как бы они градом пуляли до тудова..нашии армии и дивизии в аутизме смотрю в безбайрактаровом
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24.04.2022 21:47 Ответить
Есть там плацдарм для наступления. Вот они попробовали сунуться в сторону Николаева, понесли серьезные потери. По их старой традиции, будут пробовать наступать в другом направлении. Собственно они постоянно так делают. Так что никакого обмана тут нет.
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25.04.2022 02:10 Ответить
там оркам роги швидко обламають
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24.04.2022 21:23 Ответить
Ну до Кривого Рогу ім ще срати і срати кривавим слідом
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24.04.2022 21:23 Ответить
у границ области стоят
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24.04.2022 21:46 Ответить
Так.
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24.04.2022 21:58 Ответить
https://liveuamap.com/?fbclid=IwAR0sjfjSPnYLfzZUFePOYA1Q-5jL2DcKrG7E2tTMNTLl143U47l3tiX75uY
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24.04.2022 22:19 Ответить
ну взагалі-то в нас по зеленодольску постійно луплять та по апостолову прилітало!подивись по карті де це,а потім про "посрать" мичи
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24.04.2022 22:16 Ответить
ему с Торонто виднее...
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24.04.2022 23:42 Ответить
Для чого таке говорити? Самопіар? Чи Заслужений напевно не в курсі що і де готують росіяни.
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24.04.2022 21:25 Ответить
орки вздовж дніпра просуваються. там їх відкидали раніше але бачу успіх дуже мінливий...
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24.04.2022 21:27 Ответить
убрали генерала Марченко. Суки зелені.
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24.04.2022 21:32 Ответить
конечно же и я готов, только я с голой жопой сижу всё это жду (нам простым людям вообще что либо дадут? (что?))...не ну а так то да я готов, очень жаль мне например сдохнуть и не завалить хоть одного окупанта (мне шо какашками в них бросать?)...
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24.04.2022 21:29 Ответить
Иди в военкомат.
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24.04.2022 21:31 Ответить
нахрена туда ходить каждый день? сказали - ждите на телефоне. дальше что?
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24.04.2022 21:41 Ответить
ух ты какой ты проницательный - по секрету я живу в военкомате...и ты может не догоняешь...но не всех даже записывают...это так для справки, я с друзьями до сих пор не расшифровали как военкоматы набирают людей...кто хочет не берут, кто не очень забирают...так что парень не надо бавить на слезу...ну от не надо бо нарвёшься на грубость...
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24.04.2022 22:21 Ответить
та це ж він вже з окопа пише мукачевського фронта , восьма лінія оборони...
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24.04.2022 22:39 Ответить
а ты и твои соседи за кого голосовали на выборах?
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25.04.2022 04:58 Ответить
а ну давай всю схему роскажи , "военком" діваний..
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24.04.2022 22:37 Ответить
та же херня. от Кривого рога - 70 км. т.е. - считай - ничего. нет нихрена. блок посты на выезде и тероборона без пукалок. полиция ходит с автоматами - тупо кошмарит народ. такое впечатление - что нас просто сдадут.
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24.04.2022 21:40 Ответить
если вас маринуют, не готовляться по городу укреплений и тд. и тп. валите сразу как начнется. Поверьте человеку с Херсонской обл. где тоже не готовилось нечего и оружие ели дали единицам и то ржавое и по жмене патронов. Ну в общем вы поняли.
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24.04.2022 21:49 Ответить
далеко ли свалишь, если двое пенсионеров - 82 и 85. один глухой, другой практически не ходит. и как быть? это ******.
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24.04.2022 21:57 Ответить
в оккупации появляется новая проблема, тем самым старикам перестает приходить пенсия если не получали ее через карту и самое плохое быстро исчезают лекарства с аптек и памперсы для стариков. Я молодой вот, а просто простудиться сейчас боюсь потому что чем лечиться. А старикам то от давления, то от сердца и есть лекарства что каждый день нужно. Ну короче. Если что на всякий случай необходимые лекарства сейчас прикупите, консервы тоже. Я помню в первые дни все разгребли с полок, магазины закрывались. А уже потом кой что начало открываться так дикие очереди, буханка хлеба в руки. Капец в общем. Так что если не будете убегать в случаи чего, то заранее хотя бы по понемногу запасайтесь необходимым. Мы тут думал что вот область граничит с Крымом поэтому по-любому тут защита крепкая и вот так вот получилось. Сейчас как то полегче, начали продавать наверное магазины со складов, люди плюс что-то готовят и продают, ну овощи тоже. А и сигареты тоже. Сейчас продают сигареты 130 грн пачка. Причем барыги продают блоками и все барыги подписаны женскими именами. Вообще все дорогое. Кило сахара было 100 грн не давно. Зато цыгане барыжат и нормально живут припевают. Но Кривой Рог же город президента так что за него будут сражаться.
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25.04.2022 00:21 Ответить
Так вы ели оружие , потому , что больше было нечего ? Тебе не автомат , а букварь нужен .
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24.04.2022 22:07 Ответить
сейчас бы в инете осуждать человека за то что он не так написал. "еле-еле" так лучше? успокоились? Всегда найдется такой черт. В инете Карл где с телефона есть т9, а на клавиатуре можно пальцем не попасть и ситуаций много.
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25.04.2022 00:04 Ответить
Сам в 110 км од Кр.Рога. Живу між КрРогом, Дніпром і Нікополем.
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24.04.2022 21:58 Ответить
Невже, вілкул? Ну если чо веди их в карьер там стоко места! Слабо надеюсь, но вдруг ?
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24.04.2022 21:29 Ответить
Этот криворогий кацапофил вдруг переобулся и стал защитником❗💥Этого ****** нужно повесить💥
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24.04.2022 21:30 Ответить
А вилкул разве глава ОВА, а не мэр? Зюзя назначил рыга в ОВА???
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24.04.2022 21:32 Ответить
І хто ж таки розмінував Чонгар?
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24.04.2022 21:33 Ответить
Хм...схоже це була програма реінтеграції окупованих територій.

Разом з командою ми перетворювали їх в державні політики і конкретні проекти. Я хочу подякувати Президенту України Володимиру Зеленському - за довіру, Прем'єр-міністру України Денису Шмигалю і членам Уряду - за підтримку і командну роботу, Українському Парламенту - за співпрацю і підтримку, адже ми багато зробили спільно. Особливо - профільним для Мінреінтеграції комітетам, які очолюють Дмитро Лубінець, Галина Третьякова і Микита Потураєв. Та усім колегам, з якими ми плідно працювали і по лінії Уряду. І на переговорних майданчиках, де ми спільно захищали інтереси країни
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24.04.2022 21:47 Ответить
може у Вас є якаь більш-менш офіційна інформація про розмінування. Я планував подати заяву про злочин щоб було в ЄДРДР, але крім "жовтної преси" та коментів на формуах/соцмережах нічого не знайшов.
доречі коли вивчав цю тему на початку березня про замінування теж жодної інформації
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25.04.2022 13:41 Ответить
Вилкул это вообще отдельная тема и редкий пример как можно в конце концов стать на сторону настоящей Украины. Удивительно но факт
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24.04.2022 21:34 Ответить
тьху...тьху...
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24.04.2022 21:35 Ответить
Эмм, Кривой Рог?
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24.04.2022 21:35 Ответить
а чим не варіант? Там же вони тягла ще не отримували, сам Великий і могутній Чучхе велів виправити цю несправедливість
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24.04.2022 21:46 Ответить
Сам факт того, что свинота даже теоретически может создавать угрозу Кривому Рогу не внушает оптимизма. Надеюсь, такие заявления это какой-то хитрый план.
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24.04.2022 22:04 Ответить
три тижня тому до Миколаєва теж артой і градами не діставали...
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24.04.2022 22:43 Ответить
Ви,про емм а . Щось подумалося
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25.04.2022 02:54 Ответить
Можна навпаки , москаля втопити в какашках і тоді він здохне на 100 відсотків
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24.04.2022 21:44 Ответить
Скільки ж тут псевдосуперпатриотчних героїв тупеньких пасеться з диванів...
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24.04.2022 21:45 Ответить
вопрос каким образом там же днепр и водохранилище....
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24.04.2022 21:46 Ответить
Ему лично ***** позвонил и доложил? К чему ты там готово, выродок опзжшный?
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24.04.2022 21:46 Ответить
Так а Точкою-У по Антонівському мосту *******? Від Миколаїва до Херсона 60 км.
І все угрупування орків у Херсоні залишиться без логістики! Ні?
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24.04.2022 21:51 Ответить
Тогда уже и по плотине Каховской гэс
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24.04.2022 23:57 Ответить
Есть ещё ЖД мост на Олешки
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25.04.2022 04:13 Ответить
Я не розумію взагалі, що відбувається🤷🏻в Києві зброю роздавали всім охочим а людям з півдня і сходу зась? Чому так повільно проходить мобілізація?
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24.04.2022 21:56 Ответить
тому-що выбрали власть за мiр в очах - чего теперь жалуетесь? вас же предупреждали много лет
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25.04.2022 05:03 Ответить
"...неможливо тривалий час втримувати рубіж оборони через нестачу снарядів для власної артилерії."
"... коли ліміти на стрільбу менші за потреби для пристрілки - важко втримати позиції, і там росіянам подекуди вдається продавити нашу оборону. "
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24.04.2022 21:57 Ответить
Схоже - кацапня так і не навчилась воювати . . Не досягши успіху в одній військовій операції , хочуть влізти в ще одну .! Дебіли бл..дь . Київ , їх так нічому і не навчив . Ну і - слава Всевишньому .
Але з іншої сторони , це може бути і відволікаючим маневром , з метою - відтягти частину ЗСУ , від Донбасу .
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24.04.2022 21:58 Ответить
Резниченко должен подготовить теробороны срочно
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24.04.2022 21:58 Ответить
Вы путаете ТрО и ДФТГ. Казалось бы попадают под один Закон, но в реальной жизни это разные подразделения. И задачи разные и подготовлены далеко не одинаково. Существует еще проблема с подчинением. ТрО - в подчинении сухопутки. ДФТГ (покемоны) - зачастую игнорируют все кроме приказов местных глав администрации (пока и тем и другим доходчиво не объяснят, что цель у нас одна).... Хотя с некоторыми очень тесно сотрудничаем и помогаем - прекрасно знают местность и выдвигают шикарные и действенные идеи.
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24.04.2022 22:31 Ответить
Невозможно смотреть на єту прорашистскую очкастую морду.
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24.04.2022 22:04 Ответить
саме цікаве,що місто дійсно готове!але це гівно захищає не Україну,а свої активи і головніше що... активи ахмєткі
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24.04.2022 22:12 Ответить
А у Ахметки сейчас интересы очень совпадают с украинскими Азовсталь он уже потерял, помоему не только ее. Так что самосознание у него сейчас очень проукраинское...
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25.04.2022 02:20 Ответить
Як можна обрати жопоблоківця Вілкулоїда головою в Кривому? Матюкатися сьогодні не буду.
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24.04.2022 22:21 Ответить
ЕГО НИ КТО НЕ ВЫБИРАЛ.....!!!!!!!
Клан Виркулов сперва Павлова( мера бывшего ) и его его братьев перебили.....
А зетем себя опять на трон усадили.......
В Кривом Роге за 30 лет правили только два бандитских клана : ЛЮБОНЕНКО и ВИРКУЛЫ
>>>>>>>>>>>>>>
обоих - "казнить, нельзя помиловать" .......камуняки и https://www.google.com/search?sxsrf=APq-WBvvrZmoeuG-d1sUS6v4EtcVbt4r-A:1650830890043&q=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi95KOmwK33AhWYHuwKHdI6DacQkeECKAB6BAgCEDc коллаборационисты
еще те......Веры нет к ним вообще....Кривбасс сольют в раз.....Вот уроды....
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24.04.2022 23:13 Ответить
Нужно уничтожить Крымский мост и идти в наступление на Крым!
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24.04.2022 23:00 Ответить
По уничтоженному мосту?
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25.04.2022 00:00 Ответить
Нет, через крымский перешеек, который зелёные ублюдки разминировали в 2021 году и по которому в Херсон россияне зашли совершенно беспрепятственно.
Что это было, предательство или глупость этих ублюдков, уже значения не имеет.
В Крым можно зайти теперь только после освобождения Херсонской области.
Спасибо зелёным гениям, а заодно и их избирателям, приведших этих уродов во власть.
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25.04.2022 00:49 Ответить
Все понимают, что Украина - останется Украиной, к примеру оккупировали Херсон, Херсон - есть и будет Украина, как бы там гбшникам не хотелось. Украинцы ненавидят эту орду, этих пидаров, которые насилуют, убивают, разрушают
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24.04.2022 23:16 Ответить
Конечно, даже если Львов оккупируют - то Украина останется Украиной... подумаешь куйня какая ..
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24.04.2022 23:47 Ответить
Цей сепарок хліб/сіль вже приготував напевно.
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24.04.2022 23:21 Ответить
не паникуйте заздалегідь -Арестович вчора анонсував великий контрнаступ..
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24.04.2022 23:28 Ответить
Вы верите Люсе?
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25.04.2022 00:52 Ответить
Залужний же попередив блохерів не патякати.
Ті йолопи вже Херсон звільнили.
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25.04.2022 08:47 Ответить
Сегодня наши сообщили, что на херсонском направлении взяли под контроль 8 населенных пунктов. И тут заявление Вилкула, что россия организовала кулак для атаки Кривого рога. Чтобы взять К рог нужна группировка хотя бы 80-100 тыс. Откуда на юге нарисовалась такая толпа, если на Донбасс стягивают всевозможные российские резервы. Похоже на то, что Вилкул пытается набыть себе цену. Поживем увидим.
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24.04.2022 23:29 Ответить
Я знаю, що таке Кривий Ріг

Це БРОНЯ!!!!
Весь орко-недобиток "ляже" не ввійшовши до Кривбасу!!!!!

Я спокійний, тому що там , в полон брати не будуть.

Ліквідація, за 50 км до міста
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24.04.2022 23:32 Ответить
 
 