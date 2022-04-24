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Новости Война
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Украинские участники международного марафона в Вене собрали 24 тыс. евро в поддержку Украины. ФОТО

Украинцы участвовали в международном марафоне в Вене. Сумму, собранную в результате благотворительной акции в поддержку Украины, передали организации Nachbar in Not

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Украинские участники международного марафона в Вене собрали 24 тыс. евро в поддержку Украины 01

Александра Саенко, амбасадор Vienna City Marathon от Украины, основательница фестиваля украинской культуры в Вене и одноименного клуба любителей бега, отметила, что из-за войны многие участники приехать не смогли: из более 160 зарегистрированных приняли участие около 70. Однако Украина была в этом году в фокусе внимания СМИ, которые освещали Венский марафон.

На пресс-конференцию-анонс марафона Александра Саенко была приглашена как основной спикер. Одна из массовых газет Heute опубликовала накануне статью "Марафон в Вене, война на Родине". Интерес к украинской трагедии не угасает, и редактор спортивной рубрики пришел также на финиш, чтобы расспросить украинских участников о впечатлениях от марафона.

По просьбе Александры на ее футболке амбасадора напечатали хештег #StandWithUkraine, а во время передачи чека более чем в 24 тыс. евро, собранных в поддержку Украины, на экране продемонстрировали клип Pink Floyd на песню "Ой, у лузі червона калина".

Украинские участники международного марафона в Вене собрали 24 тыс. евро в поддержку Украины 02

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Помимо призыва к поддержке Украины целью бегунов UStream была демонстрация силы духа украинцев, а графическая адаптация трезубца на клубных футболках, созданная для клуба известным украинским дизайнером Алексеем Чекалем, призвана подчеркнуть динамику и трагизм настоящего и перекликается с дизайном эмблемы УПА.

"Мы гордимся тем, что мы украинцы, и ежегодно с радостью представляем нашу страну на Vienna City Marathon".

Следует отметить, что марафон в Вене прошел без участия представителей РФ и Белоруссии.

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24.04.2022 21:30 Ответить
дочке 12 ,собрались с подружками,купили продукты и напекли какие то печеньки аж штук 200 наверное,потом продали на празднике городском..получилось 100 Евро-через школу перевели для Украины.Снова спрашивает-"was kann ich noch für die Ukraine machen?"
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24.04.2022 21:32 Ответить
Дякую вашій донечці, та її подружкам і вам, батькам, які виховали таких діточок.
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24.04.2022 21:43 Ответить
спасибо.мне стыдно за позицию моей страны в вопросах поставки оружия Украине.простите пожалуйста нас,если когда нибудь сможете.
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24.04.2022 22:18 Ответить
спасибо.мне стыдно за позицию моей страны в вопросах поставки оружия Украине.простите пожалуйста нас,если когда нибудь сможете.
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24.04.2022 22:30 Ответить
Щиро дякуємо.
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24.04.2022 21:44 Ответить
 
 