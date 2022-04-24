За 24 апреля на Донбассе отбиты 7 атак врага. Уничтожены 13 танков, 3 артсистемы, 17 единиц бронетехники, 3 беспилотника, - штаб ООС

На Донецком и Луганском направлениях украинские военные отбивают атаки врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "В течение текущих суток, 24 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 7 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 13 танков, 3 артиллерийские системы, 17 единиц бронированной техники, 4 боевые бронированные машины, 18 единиц автомобильной техники и 4 топливозаправщика противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Читайте также: Оккупанты артобстрелом повредили водопровод канала Северский Донец – Донбасс, - Денисова