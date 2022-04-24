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Новости Агрессия России против Украины Война
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За 24 апреля на Донбассе отбиты 7 атак врага. Уничтожены 13 танков, 3 артсистемы, 17 единиц бронетехники, 3 беспилотника, - штаб ООС

донецька,техніка

На Донецком и Луганском направлениях украинские военные отбивают атаки врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "В течение текущих суток, 24 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 7 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 13 танков, 3 артиллерийские системы, 17 единиц бронированной техники, 4 боевые бронированные машины, 18 единиц автомобильной техники и 4 топливозаправщика противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

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Автор: 

Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+8
перший ординський танкіст-космонавт
https://twitter.com/i/status/1518120000611131393
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24.04.2022 22:09
+7
Слава Україні!!!
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24.04.2022 22:03
+5
Это был плановый полет. Аналоговнет!!!)
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24.04.2022 22:11
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Слава Україні!!!
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24.04.2022 22:03 Ответить
Героям Украіни слава 👍🏼👍🏼👍🏼
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24.04.2022 22:35 Ответить
перший ординський танкіст-космонавт
https://twitter.com/i/status/1518120000611131393
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24.04.2022 22:09 Ответить
Это был плановый полет. Аналоговнет!!!)
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24.04.2022 22:11 Ответить
похоже, как мы в детстве консервные банки карбидом кальция запускали
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24.04.2022 22:37 Ответить
... це відповідь Елону Маску на космічних туристів...(с)
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24.04.2022 22:45 Ответить
побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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24.04.2022 22:12 Ответить
это будет еще долго. Что бы промыть черепную коробку, где должен быть мозг, от пропаганды, в каждую дяревню надо десяток 200-х в каждый райцентр - тысячу, в каждый областной центр - десять тысяч .....
там в головах скабеевщина
https://twitter.com/i/status/1517965950070501376
https://twitter.com/i/status/1517966210616471558
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24.04.2022 22:53 Ответить
орков ведут на убой как баранов.
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24.04.2022 22:17 Ответить
не плачь такова ваша судьба
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25.04.2022 04:23 Ответить
Класс. Еще 2-3 недельки и будут 155мм гаубицы с корректирующимися снарядами и в том числе аэроподрывом, который уничтожает окопы. Можно будет наступать под прикрытием танков и ПВО, кацапы даже понимать не будут, почему они дохнут, сидя в окопе.
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24.04.2022 22:49 Ответить
Орки уже под Лиманом и в 30км к западу от Славянска. Это так "отбили" атаки?
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25.04.2022 00:11 Ответить
у Генштаба все под контролем не нагнетай ..
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25.04.2022 04:24 Ответить
.
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09.05.2022 22:12 Ответить
 
 