За 24 апреля на Донбассе отбиты 7 атак врага. Уничтожены 13 танков, 3 артсистемы, 17 единиц бронетехники, 3 беспилотника, - штаб ООС
На Донецком и Луганском направлениях украинские военные отбивают атаки врага.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке пресс-центр штаба ООС.
В сообщении отмечается: "В течение текущих суток, 24 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 7 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам.
В частности, украинские защитники уничтожили 13 танков, 3 артиллерийские системы, 17 единиц бронированной техники, 4 боевые бронированные машины, 18 единиц автомобильной техники и 4 топливозаправщика противника.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
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+8 Urs
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https://twitter.com/i/status/1518120000611131393
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
там в головах скабеевщина
https://twitter.com/i/status/1517965950070501376
https://twitter.com/i/status/1517966210616471558