С начала войны Киев все еще стоит, мы продолжим поддерживать Украину, - Байден

Президент США Джо Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину в ее борьбе за защиту своей Родины.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Через два месяца после того, как Путин начал неспровоцированное и неоправданное нападение на Украину, Киев все еще стоит. Президент Зеленский и его демократически избранное правительство остаются у власти. Мы продолжим поддерживать украинцев в их борьбе за защиту своей Родины", - говорится в сообщении.

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