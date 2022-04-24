С начала войны Киев все еще стоит, мы продолжим поддерживать Украину, - Байден
Президент США Джо Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину в ее борьбе за защиту своей Родины.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Через два месяца после того, как Путин начал неспровоцированное и неоправданное нападение на Украину, Киев все еще стоит. Президент Зеленский и его демократически избранное правительство остаются у власти. Мы продолжим поддерживать украинцев в их борьбе за защиту своей Родины", - говорится в сообщении.
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https://www.youtube.com/watch?v=EGLoIaHwKfE
Нема смислу вести списки, за що я їх ненавиджу. За все. Але найбільше за дітей.
Причому це почуття не гостре, не обтяжливе, воно не заважає дихати чи займатися своїми справами. Це невід'ємна частина життя, як старість.
Схід там, де сходить сонце, картоплю треба садити, тарілку від гречки миємо відразу, росія буде знищена. https://t.me/nuts_roses/838
- Тато, дивись зірка падає!
- То не зірка, то москальський літак
- О, то можна бажання загадувати?
- Можна. Ну, і що загадала?
- Зорепад
Не знаю, на що ***** розраховувало.
Він ще чоботи витре об "паребрик" расейско-китайского кордону...
Такий інтенсивний обмін був, дзвіночки, зустрічі високопосадовців навіть на території третіх країн, візитики на мацкву і "козачок" перся в Давос.
А які були домовленості в результаті всіх цих контактів - ніхто не знає.
Тепер і його обіцянка зробити Україну центром своєї міжнародної політики виглядає погрозою. Бо, як казав його босик, обамка:
'Don't underestimate Joe's ability to f*** things up'
Хоча: вона дура-антивакс, це точно; а агітацію проти будь-якої вакцинації до нас в Україну несе ольгінська пропаганда. Так що все може бути.