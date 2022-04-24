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Новости Агрессия России против Украины Война
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Бывший сотрудник "Азовстали" Чуприн сдает россиянам информацию о том, где могут скрываться украинские защитники

Бывший начальник смены по оборудованию в конверторном и толстолистовом цехах "Азовстали" в Мариуполе Александр Чуприн сдает оккупантам позиции, где на заводе могут укрываться украинские защитники города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП , об этом сообщают российские пропагандистские ресурсы.

Чуприн отмечает: "Здесь идет мощный подземный тоннель пешеходный, под толстолистовым цехом проходит, прямо под ним выход идет внутрь цеха, два выхода — в самом ТЛЦ. Если цех горячий, то присутствует система мощного водоснабжения для охлаждения оборудования и металла, и тогда обязательно там присутствуют железобетонные мощные отстойники".

Предатель показывает на карте, где именно находятся цеха, в которых легче всего укрыться. И сообщает, где украинцы могут укрыться и переждать довольно мощные удары российских оккупантов. Также он рассказал, как украинские защитники могут передвигаться на территории завода.

"Что касается людских коммуникаций между цехами, они все идут на нулевой отметке. Это дороги, это мосты, подземных тоннелей здесь нет. Это единственный подземный тоннель, очень мощный с набережной под толстолистовым цехом на основную дорогу, идущую посередине комбината "Азовсталь" к памятнику, где стоит танк".

По словам предателя, просидеть в цехах с железобетонными конструкциями можно довольно долго.

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Бывший сотрудник Азовстали Чуприн сдает россиянам информацию о том, где могут скрываться украинские защитники 01

Мариуполь (5717) государственная измена (1544) Азовсталь (376)


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Топ комментарии
+98
Гнида кончена. Задушити наволоч.
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24.04.2022 22:31
+94
Гнида *****, його першим треба ліквідувати. Ніякий в'язниці.
Сподіваюся хтось із Азова знайде його рано чи пізно.
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24.04.2022 22:32
+87
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24.04.2022 22:30
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Чуприну за чуприну і на гілляку.
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25.04.2022 08:02 Ответить
Нежилец
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25.04.2022 08:07 Ответить
Вот и в Украине нашелся эфиальд предавший спартанцев . Гнида ты старая, найти суку и разрезать на много маленьких частей.
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25.04.2022 09:44 Ответить
Таких в Україні десятки тисяч, якщо не сотні
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25.04.2022 12:05 Ответить
Сколько мы будем толерантно относится к предателям и платить им пенсии?
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25.04.2022 10:33 Ответить
разорвать на куски иуду!
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25.04.2022 12:25 Ответить
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