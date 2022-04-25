"Воды и еды практически нет, осталось на считанные дни": Женщины и дети в подвалах "Азовстали" просят о помощи. ВИДЕО
Полк "Азов", который продолжает защищать жителей Мариуполя, обнародовал видео с гражданскими, прячущимися от российских оккупантов в подвале "Азовстали".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+34 Green sheet
показать весь комментарий24.04.2022 23:21
+28 5 копійок
показать весь комментарий24.04.2022 23:32
+20 hutsul verhovyna
показать весь комментарий25.04.2022 01:18
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Если итогом этой операции будет деблокада, то в ОП сидят гении и патриоты. А вот если нет, то руководство должно сидеть.
весь світ не може нічого зробиті.....всі міжнародні і гуманітарні місії не дієздатні... то нащо вони????
не Адмін, але передав вам пізавчорашній його пост.
Ну і от...
Вот и думай , что имелось ввиду…