Благодарю Президента Байдена и народ США за лидерство в поддержке Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Зеленский отметил: "Прошло два месяца героического всенародного сопротивления Украины российской агрессии. Я благодарен президенту США Джо Байдену и народу США за лидерство в поддержке Украины. Сегодня украинский народ сплочен и крепок, а украинско-американская дружба и партнерство крепки как никогда!"

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