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Новости Агрессия России против Украины Война
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Благодарю Президента Байдена и народ США за лидерство в поддержке Украины, - Зеленский

байден

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Зеленский отметил: "Прошло два месяца героического всенародного сопротивления Украины российской агрессии. Я благодарен президенту США Джо Байдену и народу США за лидерство в поддержке Украины. Сегодня украинский народ сплочен и крепок, а украинско-американская дружба и партнерство крепки как никогда!"

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала войны Киев все еще стоит, мы продолжим поддерживать Украину, - Байден

Байден Джо (2790) Зеленский Владимир (20493)


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Топ комментарии
+22
Партнёрство с Америкой сильное, но это не благодаря вам , а вопреки вам и спасибо Байдену.
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24.04.2022 23:57
+20
Клали асфальт, відкривали та розмінували мости, не евакуювали Українців, відводили ЗСУ, в той час коли весь світ віз до України зброю!
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24.04.2022 23:57
+20
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25.04.2022 00:07
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З Великоднем! І най добро переможе зло!
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24.04.2022 23:55 Ответить
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25.04.2022 00:07 Ответить
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25.04.2022 01:13 Ответить
Схоже, що дорослі Вавчику таки пояснили...
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24.04.2022 23:57 Ответить
випередили !

хотів написати "Дякую, Шкарлупка !"
а потім подумав "Чия шкарлупка ?"
зараз - схоже Фашингтонського обкому.
а обманський Оманський віслюк? спитаєте ви
ох, не знаю,
АРТИСТ !!!!
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25.04.2022 01:17 Ответить
що, навіть справу Бенідіктова закриє?
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25.04.2022 04:27 Ответить
А нам говорили "дякулы"
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21.05.2022 15:31 Ответить
Клали асфальт, відкривали та розмінували мости, не евакуювали Українців, відводили ЗСУ, в той час коли весь світ віз до України зброю!
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24.04.2022 23:57 Ответить
На травневі свята підемо на шашлики, казав клоун.
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25.04.2022 00:13 Ответить
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25.04.2022 00:25 Ответить
Партнёрство с Америкой сильное, но это не благодаря вам , а вопреки вам и спасибо Байдену.
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24.04.2022 23:57 Ответить
Zeлені гниди зараз істерично крутяться як чорти, щоб приховати свої злочини, витрачають під шумок війни шалені гроші з бюджету на ******, аби зливати тонни брехливого зеленого лайна в вуха українців.
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25.04.2022 00:06 Ответить
Це правда.
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25.04.2022 07:00 Ответить
Нарешті !
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25.04.2022 00:00 Ответить
интересно, Блинкен вазелин с собой взял? бо в Штатах только ленивый не знает о вороватых карлах из ОП-ы......
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25.04.2022 00:17 Ответить
шо там з Кременчуком ? 9 прильотів і всі новини затерли ...
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25.04.2022 00:21 Ответить
А до чого тут фотка з телефоном ?
Вони ж в твітері переписуються.
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25.04.2022 00:23 Ответить
а ти в cc?
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25.04.2022 00:39 Ответить
і дивіться не просріть цю довіру , як ви це вмієте, бо дуже ваші зебоби ********** бабло розпилювати...
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25.04.2022 00:25 Ответить
ти хоч писок стули, хробак зелений.
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25.04.2022 00:27 Ответить
Значить, все ж таки Остін і Блінкін добрались до Києва. Разв Зе так щиро дякує
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25.04.2022 00:42 Ответить
Державний секретар США Ентоні Блінкен та очільник Пентагону Ллойд Остін прибули до Києва та проводять зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомив радник голови ОП Олексій Арестович у https://www.youtube.com/watch?v=yzWs4m8Ssmg&t=713s розмові з Марком Фейгіним.

"Сьогодні американці у Києві. Прямо зараз. Розмовляють із президентом", - підтвердив Арестович.

Він припустив, що Блінкен і Остін можуть допомогти вирішити питання деблокади Маріуполя: "Запропонувати на щось поміняти. Або показати наслідки, якщо не буде (рішення. - Gazeta.ua). Завжди є куди натиснути".

https://gazeta.ua/articles/politics/_blinken-i-ostin-pribuli-u-kiyiv-rozmovlyayut-iz-zelenskim/1084361
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25.04.2022 01:04 Ответить
Лідер ***** Боріс Джонсон!!!
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25.04.2022 06:31 Ответить
Джонсону разрешили,он и поставляет что может.А мериканцы ,как ядерная держава №1 не хочет идти на прямую конфронтацию с рф и доводить мир до ядерной войны.
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25.04.2022 12:20 Ответить
речуха и видосик - это классно... но какие сепаратные переговоры ведутся в турции, если "Зараз ми вступаємо в третій місяць незаконної війни Путіна з Україною. Росія здійснювала жахливі злодіяння, включаючи напади на невинних мирних жителів і дітей в Одесі та облогу Маріуполя. Ми не заспокоїмося, поки Путін не зазнає невдачі й Україна не переможе", - написала глава МЗС Британії".
т.е. Великобритания знает то, чего не знает народ Украины, давший 5-ти летний мандат Зеленскому для того, чтобы он этому народу служил... он служит... но как... принятие решений, от которых у народа Украины загривок дыбом встает?
понятно... сейчас война... коней на переправе не меняют... но...
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25.04.2022 06:45 Ответить
бєнюренигата забрали на правосуддя?Чи треба вила всраку поки не знищили всю Україну?
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25.04.2022 09:05 Ответить
 
 