Благодарю Президента Байдена и народ США за лидерство в поддержке Украины, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Зеленский отметил: "Прошло два месяца героического всенародного сопротивления Украины российской агрессии. Я благодарен президенту США Джо Байдену и народу США за лидерство в поддержке Украины. Сегодня украинский народ сплочен и крепок, а украинско-американская дружба и партнерство крепки как никогда!"
Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала войны Киев все еще стоит, мы продолжим поддерживать Украину, - Байден
Топ комментарии
+22 Olena Lynch
показать весь комментарий24.04.2022 23:57
+20 Вова Последний
показать весь комментарий24.04.2022 23:57
+20 Вова Последний
показать весь комментарий25.04.2022 00:07
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
хотів написати "Дякую, Шкарлупка !"
а потім подумав "Чия шкарлупка ?"
зараз - схоже Фашингтонського обкому.
а обманський Оманський віслюк? спитаєте ви
ох, не знаю,
АРТИСТ !!!!
Вони ж в твітері переписуються.
Про це повідомив радник голови ОП Олексій Арестович у https://www.youtube.com/watch?v=yzWs4m8Ssmg&t=713s розмові з Марком Фейгіним.
"Сьогодні американці у Києві. Прямо зараз. Розмовляють із президентом", - підтвердив Арестович.
Він припустив, що Блінкен і Остін можуть допомогти вирішити питання деблокади Маріуполя: "Запропонувати на щось поміняти. Або показати наслідки, якщо не буде (рішення. - Gazeta.ua). Завжди є куди натиснути".
https://gazeta.ua/articles/politics/_blinken-i-ostin-pribuli-u-kiyiv-rozmovlyayut-iz-zelenskim/1084361
т.е. Великобритания знает то, чего не знает народ Украины, давший 5-ти летний мандат Зеленскому для того, чтобы он этому народу служил... он служит... но как... принятие решений, от которых у народа Украины загривок дыбом встает?
понятно... сейчас война... коней на переправе не меняют... но...