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Новости Агрессия России против Украины Война
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В течение 24 апреля на южном направлении уничтожено 73 оккупанта и 7 единиц техники, среди которой "Панцирь С1", - ОК "Південь"

ссо,панцирь

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о ситуации на южном направлении боевых действий 24 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке командования.

В информации отмечается: "На временно занятых территориях Украины российские оккупанты вводят меры, ограничивающие права и свободы мирных жителей, в частности свободу передвижения. Населенные пункты, которые готовят к проведению псевдореферендумов, закрыты для въезда и выезда.

В Николаевской и Херсонской области противник продолжает ведение оборонных действий на занятом рубеже и артиллерийско-минометные обстрелы населенных пунктов и наших позиций.

Также читайте: Оперативная информация по состоянию на 6:00 25 апреля по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ

Отмечено усиление разведывательной активности в сторону административной границы Николаевской области. Попытка выдвижения двух диверсионно-разведывательных групп врага нашими подразделениями сорвана. Понеся потери до 50% состава ДРГ, рашисты отступили.

В то же время, нашими подразделениями обеспечен контроль территории в районе еще 5 населенных пунктов Николаевщины вблизи админграницы с Херсонщиной.

Также читайте: Рашисты на Херсонском направлении терпят значительные потери, - глава Одесской ОВА Марченко

Потери оккупнтов составляют 73 рашиста и 7 единиц техники, среди которых зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1", автомобильная и бронированная техника.

Корабельная группировка в Черном море постоянно изменяет количественный состав в связи с периодическими заходами в базы оккупированного Крыма. Но основной состав продолжает удерживать территорию Украины под угрозой ракетных ударов.

Пасха в Одесской области прошла в целом спокойно. Без грубых нарушений публичного порядка и провокаций. Аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий ракетных ударов по Одессе завершены. По уточненным данным 7 погибших, среди них один ребенок. В больницах остаются 10 пострадавших".

Автор: 

Николаевская область (2131) Одесская область (3590) потери (4398) ВСУ (6618) Херсонская область (4803)


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Топ комментарии
+6
Не втомлюся повторювати: Україна вистояла не завдяки, а всупереч правлінню влади ЗЄ
рідкісна гнида,колібрована ненавиджу
показать весь комментарий
25.04.2022 01:01
+4
від https://www.facebook.com/profile.php?id=100017588850260&__cft__[0]=AZV1EbtEhIb5B9hCzVt1Tzr9_dL3_gRJhnwDv7jzNVNrk5FmFs0zwlChnIz2RXHxWN_UsKclYleBofQIx0hGZito-Et1pqJp0aQpqpN_W0vobeVMtKXW09nP6zgAhWx42k0&__tn__=-]K-R Roman Ponomarenko
60-й день війни, 24 квітня.
Пішов 2-й місяць війни, яка вже стала буденністю. За всіма передвоєнними розкладами, ми вже мали програти і просити ганебного миру. Проте наша держава та армія встояли, чим здивували світ та змусили його говорити про нас з повагою та захопленням. Всі адекватні люди розуміють, що ми відбиваємо навалу Росії, яка в принципі заперечує наше право на існування та готова масово вбивати наших людей. Буча вже стала символом на кшталт Сребрениці чи Катині. А бойня, влаштована окупантами в Маріуполі, завжди буде викликати інтерес дослідників геноцидів та психіатрів.

Попри чисельну перевагу ворога, ми відбили наступ на Київ, змусили росіян залишити північні області нашої країни, втримали Харків та Миколаїв і не дали росіянам прорвати наш фронт на Донбасі. Повністю декласували російську армію та завдали їй таких втрат, що вже перевищили війну СРСР в Афганістані. Одні тільки захисники Маріуполя на чолі з полком «Азов», який навіки обезсмертив своє ім'я, безповоротно знищили до 2 БТГ противника.

Звісно, становище залишається серйозним і святкувати перемогу ще зарано. Ми майже втратили Херсонщину, окупанти стоять на Донбасі, в Харківській, Запорізькій та Миколаївській областях. Маріуполь вже 55 днів тримається у повному оточенні. Ворог утримує ініціативу на фронті та бомбить наші міста «від Сяну до Дону». Росія ще далеко не розбита, більш-менш консолідована всередині та ще має чимало матеріальних та людських ресурсів, щоб кинути їх проти нас. Тому попереду нас чекає тривала та важка боротьба.

Все це відображають і події сьогоднішнього дня. Попри Великдень, російські війська нищівно бомбили міста Харківської області та Донбасу. В цих же районах йшли активні бойовій дії.

Сектор Ізюм - Слов'янськ - Барвінкове - росіяни активізували тиск в південному напрямку, на села Довгеньке та Пашкове, та в західному, на Велику Комишуваху. Як повідомляє Генштаб, успіху ворог не мав. З обох боків активно працювала артилерія. Також ворог рвався на Слов'янськ зі сходу, в напрямку Лиману, Зарічне та Яцьківки. В Зарічному росіяни захопили частину селища.

Луганська область - Генштаб спростував інформацію про те, що ЗСУ залишили Рубіжне, що дуже потішило. За офіційною версією сьогодні росіяни безуспішно намагалися «закріпитись у західній, північно-західній та східній частинах Рубіжного». На півдні від Лисичанська окупанти почали атаки в напрямку сіл Оріхове та Нижнє. Також тривали бої за Попасну.

Донецька область - противник атакував в напрямку Новомихайлівки та Мар'їнки, без успіхів. Також російські війська впритул наблизились до стратегічно важливої зараз Великої Новосілки, атакуючи село Времівка, на південь від неї.

Маріуполь - загарбники продовжували нищівно бомбардувати та обстрілювати «Фестунг Азовсталь». Становище важке і попри численні акції міжнародної підтримки та солідарності з героїчним гарнізоном, якихось істотних зрушень в цьому напрямі не видно.

Запорізька, Миколаївська та Херсонська області - достовірних даних про події в цьому секторі в мене нема.
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25.04.2022 01:53
+3
Был "Панцирь", но ЗСУ с него чешуйки сняли - стал облезлой обИзяной.
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25.04.2022 01:03
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Правила форума Совет форумчан
Не втомлюся повторювати: Україна вистояла не завдяки, а всупереч правлінню влади ЗЄ
рідкісна гнида,колібрована ненавиджу
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25.04.2022 01:01 Ответить
незаметно уедет в 24-ом, и затеряется на южных берегах Испании.
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25.04.2022 01:56 Ответить
Чорнорота потвора.
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25.04.2022 08:21 Ответить
Был "Панцирь", но ЗСУ с него чешуйки сняли - стал облезлой обИзяной.
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25.04.2022 01:03 Ответить
а можно для тонуса занептунить один МРК? ну, шоб не расслаблялись.
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25.04.2022 01:10 Ответить
тяжко=можно
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25.04.2022 01:27 Ответить
від https://www.facebook.com/profile.php?id=100017588850260&__cft__[0]=AZV1EbtEhIb5B9hCzVt1Tzr9_dL3_gRJhnwDv7jzNVNrk5FmFs0zwlChnIz2RXHxWN_UsKclYleBofQIx0hGZito-Et1pqJp0aQpqpN_W0vobeVMtKXW09nP6zgAhWx42k0&__tn__=-]K-R Roman Ponomarenko
60-й день війни, 24 квітня.
Пішов 2-й місяць війни, яка вже стала буденністю. За всіма передвоєнними розкладами, ми вже мали програти і просити ганебного миру. Проте наша держава та армія встояли, чим здивували світ та змусили його говорити про нас з повагою та захопленням. Всі адекватні люди розуміють, що ми відбиваємо навалу Росії, яка в принципі заперечує наше право на існування та готова масово вбивати наших людей. Буча вже стала символом на кшталт Сребрениці чи Катині. А бойня, влаштована окупантами в Маріуполі, завжди буде викликати інтерес дослідників геноцидів та психіатрів.

Попри чисельну перевагу ворога, ми відбили наступ на Київ, змусили росіян залишити північні області нашої країни, втримали Харків та Миколаїв і не дали росіянам прорвати наш фронт на Донбасі. Повністю декласували російську армію та завдали їй таких втрат, що вже перевищили війну СРСР в Афганістані. Одні тільки захисники Маріуполя на чолі з полком «Азов», який навіки обезсмертив своє ім'я, безповоротно знищили до 2 БТГ противника.

Звісно, становище залишається серйозним і святкувати перемогу ще зарано. Ми майже втратили Херсонщину, окупанти стоять на Донбасі, в Харківській, Запорізькій та Миколаївській областях. Маріуполь вже 55 днів тримається у повному оточенні. Ворог утримує ініціативу на фронті та бомбить наші міста «від Сяну до Дону». Росія ще далеко не розбита, більш-менш консолідована всередині та ще має чимало матеріальних та людських ресурсів, щоб кинути їх проти нас. Тому попереду нас чекає тривала та важка боротьба.

Все це відображають і події сьогоднішнього дня. Попри Великдень, російські війська нищівно бомбили міста Харківської області та Донбасу. В цих же районах йшли активні бойовій дії.

Сектор Ізюм - Слов'янськ - Барвінкове - росіяни активізували тиск в південному напрямку, на села Довгеньке та Пашкове, та в західному, на Велику Комишуваху. Як повідомляє Генштаб, успіху ворог не мав. З обох боків активно працювала артилерія. Також ворог рвався на Слов'янськ зі сходу, в напрямку Лиману, Зарічне та Яцьківки. В Зарічному росіяни захопили частину селища.

Луганська область - Генштаб спростував інформацію про те, що ЗСУ залишили Рубіжне, що дуже потішило. За офіційною версією сьогодні росіяни безуспішно намагалися «закріпитись у західній, північно-західній та східній частинах Рубіжного». На півдні від Лисичанська окупанти почали атаки в напрямку сіл Оріхове та Нижнє. Також тривали бої за Попасну.

Донецька область - противник атакував в напрямку Новомихайлівки та Мар'їнки, без успіхів. Також російські війська впритул наблизились до стратегічно важливої зараз Великої Новосілки, атакуючи село Времівка, на південь від неї.

Маріуполь - загарбники продовжували нищівно бомбардувати та обстрілювати «Фестунг Азовсталь». Становище важке і попри численні акції міжнародної підтримки та солідарності з героїчним гарнізоном, якихось істотних зрушень в цьому напрямі не видно.

Запорізька, Миколаївська та Херсонська області - достовірних даних про події в цьому секторі в мене нема.
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25.04.2022 01:53 Ответить
Чи не варто просто спалити машину, якщо не можемо використати? Ганчірку у бензобак та хай палає. Московити ж поновлять її, якщо не спалити.
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25.04.2022 06:27 Ответить
 
 