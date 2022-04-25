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Зеленский поздравил Макрона с победой на выборах: Мы шагаем вместе к новым общим победам

макрон,зеленський

Владимир Зеленский поздравил президента Франции Эмманюэля Макрона с победой на выборах.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Приветствую Президента Франции и настоящего друга Украины Эмманюэля Макрона с победой на выборах. Желаю Эммануэлю Макрону новых успехов во благо французского народа. Ценю поддержку Франции и убежден: мы шагаем вместе к новым общим победам! К сильной и объединенной Европе!" – подчеркнул президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марин Ле Пен признала поражение в президентских выборах Франции

Автор: 

Зеленский Владимир (20493) Макрон Эмманюэль (1312)


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Топ комментарии
+14
Ну конєшно, не на часі. На часі відрубити опозиційні канали, на часі прибрати їжаки в Одесі, на часі планувати велике відбудівництво, шоколадки і борди з ****** зеленського теж на часі, а ось питання про держ зраду на які ще не придумали відмазки - не на часі
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25.04.2022 01:18
+7
А не ***** то? Оно овощ був високим та широким, і що? головне щоб був на своєму місці, а це не його місце...
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25.04.2022 01:21
+5
тіпун Вам на язик !
най тепер Мікроша відпрацьовує.
у нього суперовий шанс виїхати на нашому кривавому горбу, заткнути плиснявого шольца в свій лягушаший зад та стати лідером Ойропи
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25.04.2022 01:21
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Ну-ну, коли там черговий Собор в Парижі горітиме?
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25.04.2022 01:01 Ответить
тіпун Вам на язик !
най тепер Мікроша відпрацьовує.
у нього суперовий шанс виїхати на нашому кривавому горбу, заткнути плиснявого шольца в свій лягушаший зад та стати лідером Ойропи
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25.04.2022 01:21 Ответить
А не ***** то? Оно овощ був високим та широким, і що? головне щоб був на своєму місці, а це не його місце...
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25.04.2022 01:21 Ответить
дик, на стадіоні танк Порох стояв поруч із миршавим Попригунчиком -

бачили очі що вибирали
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25.04.2022 01:23 Ответить
Беріть третього холуя Шольца та швидко починайте заглядати в очко мавзолейного виродка
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25.04.2022 01:12 Ответить
мог бы в честь победы передать еще батарею "цезарей".
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25.04.2022 01:12 Ответить
Ну конєшно, не на часі. На часі відрубити опозиційні канали, на часі прибрати їжаки в Одесі, на часі планувати велике відбудівництво, шоколадки і борди з ****** зеленського теж на часі, а ось питання про держ зраду на які ще не придумали відмазки - не на часі
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25.04.2022 01:18 Ответить
ніхт зелене крітікуватен!
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25.04.2022 01:27 Ответить
а давайте на всяк випадок Байдена обсеремо?
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25.04.2022 01:35 Ответить
А Байдена то за что?
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25.04.2022 06:36 Ответить
А Байдена то за что?
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25.04.2022 06:37 Ответить
они когда лажают то у них всегда "не на часі" если бы при Порохе разминировали они бы выли уже на весь мир. А самое страшное что эта власть еще будет на втором сроке, а потом бобики наверное выберут какую то рыгу или тимошенко. Кароче кто слаще петь будет и записовать видосики. ААА я забыл выберут кого то с зеленой команды и этот цирк никогда не кончиться пока страну не добьют. Поэтому всем нормальным нужно валить как только откроют границу. Потому что они однажды скажут что будут шашлыки, а будут еще Бучи и Мариуполь.
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25.04.2022 02:17 Ответить
прекратити істеріку, *****.
походу вже дідам пора до зброї....
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25.04.2022 02:34 Ответить
Цікаво, сєкас по телефону з ****** у Макрона ще буде, чи він вже натрахався?
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25.04.2022 01:22 Ответить
ну хоч тут щось - гуйня була, гуйня осталась, все ж не марінка з мордою ліца *****.
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25.04.2022 01:24 Ответить
і 20 хвилин не пройшло, а месадж такі добіґ - трохи бистріше парусника.
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25.04.2022 01:30 Ответить
Оставлю тут для роздумів


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25.04.2022 02:13 Ответить
Цензор = крадач тайму, якого в кожного з нас і так не багато.
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25.04.2022 02:16 Ответить
мы считаем, ...таем, ...таем, а в одночас ми рахуєм...
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25.04.2022 04:24 Ответить
Лєпен обдурила усіх. Взяла у ***** гроші, і програла вибори. Мінус кілька танків чи чогось ще для ₚосії. Дякую, Маричко.
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25.04.2022 04:52 Ответить
Цей французький підар,разом з німецькими ******* вже після вторгнення продав озброєння кацапам ******* на суму більше 300 000 000, євро
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25.04.2022 06:35 Ответить
Откуда информация?
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25.04.2022 06:41 Ответить
Макарон переміг?
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25.04.2022 06:35 Ответить
І це президенти сорокамільйонних країн... І це в часи тяжких випробувань...
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25.04.2022 10:47 Ответить
У Франції майже 70млн населення, не кажучи вже про на порядок більший ВВП
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25.04.2022 12:19 Ответить
Скріпя зубамі паздравіл...
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25.04.2022 12:16 Ответить
 
 