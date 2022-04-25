Зеленский поздравил Макрона с победой на выборах: Мы шагаем вместе к новым общим победам

Владимир Зеленский поздравил президента Франции Эмманюэля Макрона с победой на выборах.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Приветствую Президента Франции и настоящего друга Украины Эмманюэля Макрона с победой на выборах. Желаю Эммануэлю Макрону новых успехов во благо французского народа. Ценю поддержку Франции и убежден: мы шагаем вместе к новым общим победам! К сильной и объединенной Европе!" – подчеркнул президент.

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