Зеленский поздравил Макрона с победой на выборах: Мы шагаем вместе к новым общим победам
Владимир Зеленский поздравил президента Франции Эмманюэля Макрона с победой на выборах.
Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Приветствую Президента Франции и настоящего друга Украины Эмманюэля Макрона с победой на выборах. Желаю Эммануэлю Макрону новых успехов во благо французского народа. Ценю поддержку Франции и убежден: мы шагаем вместе к новым общим победам! К сильной и объединенной Европе!" – подчеркнул президент.
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най тепер Мікроша відпрацьовує.
у нього суперовий шанс виїхати на нашому кривавому горбу, заткнути плиснявого шольца в свій лягушаший зад та стати лідером Ойропи
бачили очі що вибирали
походу вже дідам пора до зброї....