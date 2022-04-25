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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оперативная информация по состоянию на 6:00 25 апреля по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ

генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 6:00 25 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Начались шестьдесят первые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению.

Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

Противник проводит наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного пути между указанными территориями и оккупированным Крымом.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях враг активных действий не проводил, существенных изменений в положении и деятельности подразделений противника, что обеспечивает охрану украино-белорусского и украино-российского участков государственной границы Украины не выявлено.

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На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Харьков, Карасовка, Прудянка и Корорбочкино.

На направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск враг пытался провести штурмовые действия, успеха не имел, совершал обстрелы в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье и Новая Дмитровка.

На Донецком и Таврическом направлениях противник совершал артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. В городе Мариуполь враг наносил ракетно-бомбовые удары по позициям наших войск на территории завода "Азовсталь". Ведёт штурмовые действия населенного пункта Попасная.

В Южнобужском направлении враг обстреливал позиции наших войск в районах населенных пунктов Княжевка и Николаевка.

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"Силы обороны Украины наносят противнику значительные потери. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены тринадцать танков, три артиллерийские системы, семнадцать единиц бронированной техники, четыре боевых бронированных машин и восемнадцать единиц автомобильной техники и четыре топливозаправочной. Подразделениями противовоздушной обороны, в указанном районе, были сбиты три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10"", - сообщили в Генштабе.

армия РФ (19365) Генштаб ВС (6331)


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Топ комментарии
+17
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25.04.2022 07:19
+10
Нужно уничтожать склады провизии, топлива, припасов России и в том числе в России!
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25.04.2022 07:21
+9
Слава ЗСУ!
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25.04.2022 07:19
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25.04.2022 07:19 Ответить
Дуже влучно та оригінально сказано!
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25.04.2022 08:27 Ответить
Слава ЗСУ!
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25.04.2022 07:19 Ответить
Нужно уничтожать склады провизии, топлива, припасов России и в том числе в России!
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25.04.2022 07:21 Ответить
треба, але шматком асфальта не докинеш, а та зброя, що дають на сотні км не стріляє
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25.04.2022 08:13 Ответить
Украине нужно от Запада очень много РСЗО и нужно наступать и выжигать врага полностью впереди себя!
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25.04.2022 07:22 Ответить
Нужно взорвать все газопроводы и нефтепроводы России!!! Нужно лишить их денег!
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25.04.2022 07:45 Ответить
ну так вперед!
Или очередные вопли диванного эксперта))))
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25.04.2022 09:05 Ответить
Так это ж так просто - сидеть на диване и задвигать идеи вселенского масштаба!
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25.04.2022 09:31 Ответить
На крейцере "маZква" в момент нашей ракетной атаки, по неподтвержденным пока данным было 2 контр-адмирала и генерал ФСБ со своими штабами, 2 сразу "200" один "300" тяжелый. Информация проверяется, так шо патерь нет
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25.04.2022 08:18 Ответить
кажуть, нашим дуже важко там відбиватися. орки поливають їх вогнем безперестанку.
ходять чутки, що зелене кодло таки вмішується в керівництво Залужного((
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25.04.2022 08:38 Ответить
 
 