Ракетные удары по Кременчугу: 9 попаданий в ТЭЦ и НПЗ, значительные разрушения, 1 человек погиб, 7 - ранены

Вчерашний вечер – тяжелый для Полтавщины. Произошел самый большой обстрел области за время полномасштабного российского вторжения.

Об этом глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"9 вражеских ракет накануне ударили по Кременчугской ТЭЦ и снова по Кременчугскому НПЗ. К сожалению, 1 человек погиб, 7 человек пострадали, у них ранения разной степени тяжести. Имеются значительные разрушения зданий, но все пожары локализованы. Почти во всех районах города из-за обстрела ТЭЦ нет горячей воды", - отметил он.

"У рашистов – ничего святого. Они будут отвечать за каждую разрушенную жизнь. Держим строй! Все будет Украина", - добавляет Лунин.

Также смотрите: Монастырский наградил более ста украинских военных в зоне ООС. ФОТОрепортаж