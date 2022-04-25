Госсекретарь США Блинкен и министр обороны Остин побывали с визитом в Киеве

В Киеве с визитом побывали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. Американская делегация прибыла в Украину 24 апреля, тогда же состоялась встреча чиновников с президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет УП со ссылкой на источники в Офисе президента.

"Из соображений безопасности о приезде не объявляли. Но встречи были очень продуктивными", - говорится в сообщении.

Примечательно, что визит Блинкена и Остина – первый приезд американских чиновников в Украину с начала полномасштабной войны с Россией. Также этот приезд важен на фоне того, что США, в отличие от многих европейских стран, до сих пор не вернули свое посольство в Киев.

По информации Reuters, Блинкен и Остин во время визита в Киев сообщили Владимиру Зеленскому, что американские дипломаты могут вернуться в Украину в ближайшую неделю. Кроме того, в столице Украины они объявили о выделении $713 миллионов на военные нужды Украине и еще 15 странам, сообщает Associated Press.

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