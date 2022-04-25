РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6614 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
13 955 44

Госсекретарь США Блинкен и министр обороны Остин побывали с визитом в Киеве

блінкен,остін

В Киеве с визитом побывали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. Американская делегация прибыла в Украину 24 апреля, тогда же состоялась встреча чиновников с президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет УП со ссылкой на источники в Офисе президента.

"Из соображений безопасности о приезде не объявляли. Но встречи были очень продуктивными", - говорится в сообщении.

Примечательно, что визит Блинкена и Остина – первый приезд американских чиновников в Украину с начала полномасштабной войны с Россией. Также этот приезд важен на фоне того, что США, в отличие от многих европейских стран, до сих пор не вернули свое посольство в Киев.

По информации Reuters, Блинкен и Остин во время визита в Киев сообщили Владимиру Зеленскому, что американские дипломаты могут вернуться в Украину в ближайшую неделю. Кроме того, в столице Украины они объявили о выделении $713 миллионов на военные нужды Украине и еще 15 странам, сообщает Associated Press.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Белом доме отказались комментировать возможность визита Блинкена и Остина в Киев, - CNN

визит (3088) Киев (25577) Блинкен Энтони (937) Остин Ллойд (420)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+15
конченные ублюдки это те кого предупреждали о войне а он звал всех на шашлыки - а свою семью уже вывез в Италию - должен отвечать за то что не эвакуировал людей и разминировал Чонгар
показать весь комментарий
25.04.2022 09:33
+11
"З міркувань безпеки про приїзд не оголошували. Але зустрічі були дуже продуктивні", - йдеться в повідомленні. Джерело:
показать весь комментарий
25.04.2022 08:48
+11
Сподіваюся зєлоху дали зрозуміти, що треба думати перш ніж щось говорити.
показать весь комментарий
25.04.2022 08:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"З міркувань безпеки про приїзд не оголошували. Але зустрічі були дуже продуктивні", - йдеться в повідомленні. Джерело:
показать весь комментарий
25.04.2022 08:48 Ответить
Сподіваюся зєлоху дали зрозуміти, що треба думати перш ніж щось говорити.
показать весь комментарий
25.04.2022 08:52 Ответить
так і є...кожен крок зважений
показать весь комментарий
25.04.2022 09:15 Ответить
Пора уже тупую порохосрань банить. ******* срать вокруг. Ведьмедчук там соловьем показания дает. Кое у кого очко сжимается. Вот наверное своим шавкам новые методички спустили.
показать весь комментарий
25.04.2022 09:32 Ответить
А точно Борнео ? Может Мухосранска? Зарегился что бы коммент оставить? Я никогда не был порохоботом , но такие тупые комментарии аж злят! У кого то точно очко сжимается и не из-за Медведчука или Люси Арестович , а просто из-за того что наши ВСУ дают п*зды вашим курицам!
показать весь комментарий
25.04.2022 09:44 Ответить
Хотів би послухати як воно зе на роботу влаштовувало, і на кого робило інформаційні атаки, але після війни звісно.
показать весь комментарий
25.04.2022 09:46 Ответить
А зебілльо тупе все марить "поазаннями мертвечука"... Їбанашки смішні.
показать весь комментарий
25.04.2022 10:27 Ответить
показать весь комментарий
25.04.2022 11:11 Ответить
Надто все законспіровано. Мабуть онлайн зустрічались.
показать весь комментарий
25.04.2022 08:49 Ответить
показать весь комментарий
25.04.2022 08:51 Ответить
может сегодня он сдохнет
показать весь комментарий
25.04.2022 08:51 Ответить
хто?
показать весь комментарий
25.04.2022 09:07 Ответить
ёжик в тумане
показать весь комментарий
25.04.2022 09:59 Ответить
хто?
показать весь комментарий
25.04.2022 09:14 Ответить
воно
показать весь комментарий
25.04.2022 09:34 Ответить
чи ціле очко у найвеличнішого?
Втім, "акакаяразніца".
показать весь комментарий
25.04.2022 08:56 Ответить
Кста, а що там на мордорі - завивання чути?
показать весь комментарий
25.04.2022 08:57 Ответить
Дяді то "серйозні" мабуть боневтік на роялі забацав
показать весь комментарий
25.04.2022 09:01 Ответить
конченные ублюдки это те кого предупреждали о войне а он звал всех на шашлыки - а свою семью уже вывез в Италию - должен отвечать за то что не эвакуировал людей и разминировал Чонгар
показать весь комментарий
25.04.2022 09:33 Ответить
більшісь юзерів тут брехню не любить, тому і в спам кидаємо.
І тебе також. За ту ж брехню
показать весь комментарий
25.04.2022 10:12 Ответить
его не поносить надо ему импичмент нужно обьявлять за то что он подставил города под оккупацию и из-за этого погибло больше людей чем могло-бы
показать весь комментарий
25.04.2022 09:31 Ответить
люська абрестович, слабо *********. Тщатільнеє нада!
показать весь комментарий
25.04.2022 09:32 Ответить
клоун, ты это серьезно? таким ******** ты только сгущаешь краски вокруг "действующего президента". да и персонажи под твоим высером не лучше
показать весь комментарий
25.04.2022 09:33 Ответить
А ви з Херсону пишет чи з Маріуполя ?
Ти диви який хоробрий..
показать весь комментарий
25.04.2022 09:36 Ответить
Скажем так: асфальтом много не навоюеш. так что...
показать весь комментарий
25.04.2022 09:37 Ответить
Взагалі то ваші коменти слід починати такими словами : дякую порохоботам що не постять картинки Зе з кулею в лобі і зашморгом на шиї.... а далі вже має йти ваш текст.
показать весь комментарий
25.04.2022 10:29 Ответить
Что еще добавить если здесь за поддержку президента которого выбрали на демократических выборах могут забанить, а всякое поливание власти помоями, в том числе в матерной форме, в том числе и призывы к свержению власти поощряются администрацией. Меня опять забанят скорее всего. Но они же ничем не отличаются от тех кремлевских подонков которые все инакомыслящее забанили. Украина была и будет свободной страной как бы не старались и не банили за инакомыслие.
показать весь комментарий
25.04.2022 10:44 Ответить
Я, конечно извиняюсь, если задену Ваши светлые чувства к неподражаемому Зеленскому, но у нас, как Вы и сказали, свободная страна. И президент выбран на демократических выборах. И Зеленский - президент, да. Но видите ли в чём дело, президент - не царь. Его выбрал народ и перед народом он должен ответить за все свои дела за время каденции. И народ здесь задаёт Зеленскому правомерные вопросы, на которые он, как президент, обязан ответить. Просто потому, что у нас демократия (более, менее). И, если народ видит, что президент Зеленский не справляется со своими обязанностями или откровенно манкирует ими, то люди вправе требовать отставки президента или импичмента.
показать весь комментарий
25.04.2022 11:27 Ответить
Не розумію такої секретності. Невже американці такі наївні, що думають, ніби москалі не знали ? Та, ладно.

То 713 треба ділити на 16 ?
показать весь комментарий
25.04.2022 09:14 Ответить
Андрей Елдак отчитался перед своим начальством, так что все они там знали.
показать весь комментарий
25.04.2022 09:35 Ответить
а ніби кацапня все може знати
показать весь комментарий
25.04.2022 09:36 Ответить
Їм єрмак доповів. Або інші. Вистачає, на жаль.

Але сектанти мусили заспамити.
показать весь комментарий
25.04.2022 10:51 Ответить
Розспамив. )))
показать весь комментарий
25.04.2022 15:01 Ответить
Вправляли мізки преЗеденту.
показать весь комментарий
25.04.2022 10:08 Ответить
Слава Україні! Дякуємо США! Зеленському не зупинятись. Він справжній український гетьман.
показать весь комментарий
25.04.2022 10:08 Ответить
Гетьман, чи не гетьман, то вже народ сам розбереться. Після перемоги над кацапами.
Після початку агресії московії свою роботу Зеленський виконує добре, - промоушн України заради постачання необхідного озброєння.
Але дуже серйозні питання до нього також будуть, - чому ми виявилися переважно непідготовленими, як належить, до оборони України.
Звісно, ці питання мають бути розглянуті після розгрому лаптєрєйха.
показать весь комментарий
25.04.2022 15:11 Ответить
Всем мировым группам и артистам должны быть разосланы письма с призывом делать произведения в поддержке Украины в войне против Империи Зла!
показать весь комментарий
25.04.2022 11:53 Ответить
дуже добре.
показать весь комментарий
26.04.2022 02:47 Ответить
 
 