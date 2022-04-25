Сегодня Байден официально предложит назначить Бринк послом США в Украине, - The Wall Street Journal
Президент США Джо Байден 25 апреля может выдвинуть кандидатуру на должность американского посла в Украине. Ожидается, что пост получит Бриджит Бринк.
Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам высокопоставленного представителя Госдепартамента США, уже на этой неделе американские дипломаты вернутся в Украину. Сначала это будут однодневные поездки во Львов, позже планируется возвращение посольства в Киев.
Кроме того, ожидается, что сегодня Байден выдвинет кандидатуру нынешнего посла в Словакии Бриджит Бринк на должность американского посла в Украине.
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Посол з грузинською відмовою: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/02/4/7133568/ хто така Бріджит Брінк, яка очолить дипмісію США в Україні
Цілий офіс в шорах тримати. Щоб єрмаки і лєщєнки не тирили гуманітарку.
Як і не телефонував в Україну після інаугурації (а х**лу в перші дні - 25 чи 26 січня), поки вже не стало непристойним мовчати: москалі почали перевірку його здатності реагувати на виклики і з березня 2021 нарощували угруповання біля наших кордонів. Але персонаж вперто не реагував, поки в квітні вже не посадили в крісло і не впихнули трубку в руку.
а если серьезно, как бы вы реагировали на "договорится по середине", "перестать стрелять" и т.п.?
Укранскому правительству следовало бы наращивать свою обороноспособность, особенно в то время когда Россия "нарощували угруповання біля наших кордонів", а не прокладывать дороги и тырить по карманам бюджетные деньги. Конечно, сейчас нам правительства ДРУГИХ СТРАН выделяют военную помощь, но можно было предотвратить все те последствия в Мариуполе, Буче, Ирпине...