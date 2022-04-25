Сегодня Байден официально предложит назначить Бринк послом США в Украине, - The Wall Street Journal

Президент США Джо Байден 25 апреля может выдвинуть кандидатуру на должность американского посла в Украине. Ожидается, что пост получит Бриджит Бринк.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам высокопоставленного представителя Госдепартамента США, уже на этой неделе американские дипломаты вернутся в Украину. Сначала это будут однодневные поездки во Львов, позже планируется возвращение посольства в Киев.

Кроме того, ожидается, что сегодня Байден выдвинет кандидатуру нынешнего посла в Словакии Бриджит Бринк на должность американского посла в Украине.

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