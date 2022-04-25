Поставка США оружия для Украины не способствует поиску дипломатического решения, - посол России Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что поставки оружия Украине Соединенными Штатами не способствует поиску "дипломатического решения" в войне.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, сообщил Антонов в интервью телеканалу "Россия-24".
Посол подтвердил, что Москва направила Вашингтону ноту с требованием прекратить поставлять Киеву оружие. Об этом ранее писали СМИ.
"$800 миллионов – на такую <...> [сумму] будут поставлены вооружения Киеву из Вашингтона. Это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения, урегулированию ситуации.
Передавали ли мы ноту – да, мы подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием, мы потребовали прекращения такой практики".
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От падли, яке дипломатичне вирішення питання?
Твоїх дітей би на війну, ти б **** заспівав би інші пісні!
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
Смерть вам падлюки!
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
Вони нас вбивають, а ми, за їх уявленнями, маємо мовчки на це дивитись і тупо гинути...від їхньої зброї в руках нелюдів.
Так не буде, орки, горіти вам в пеклі вогню української та союзноі зброі.
а просто збіговисько виродків які тільки можуть вбивати цивільних без зброї
а тільки виявляється що супротивник буде мати рівне озброєння,
то всьо єто не чесно как же тогда «вєлікая параша» сможет пабєдіть