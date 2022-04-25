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Поставка США оружия для Украины не способствует поиску дипломатического решения, - посол России Антонов

антонов

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что поставки оружия Украине Соединенными Штатами не способствует поиску "дипломатического решения" в войне.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, сообщил Антонов в интервью телеканалу "Россия-24".

Посол подтвердил, что Москва направила Вашингтону ноту с требованием прекратить поставлять Киеву оружие. Об этом ранее писали СМИ.

"$800 миллионов – на такую <...> [сумму] будут поставлены вооружения Киеву из Вашингтона. Это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения, урегулированию ситуации.

Передавали ли мы ноту – да, мы подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием, мы потребовали прекращения такой практики".

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оружие (10223) США (26844) Антонов Анатолий (17)


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Топ комментарии
+73
ніхто вже не шукає з вами, потворами, ніякої дипломатії.
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25.04.2022 09:17
+51
Ну звичайно не сприяє) Бо ми просто назад заберемо все військовим шляхом
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25.04.2022 09:16
+40
Ага. На всех ресурсах кацапоиды кричат что это возмутительно что США поставляет Украине вооружение. Так бы они по быстрому уничтожили всех украинцев и уже война закончилась. А США видите ли затягивают войну и мучения Украины. И это рашисты на полном серьезе так считают
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25.04.2022 09:21
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Страница 2 из 2
їди накуй кацапський виродку
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25.04.2022 10:24 Ответить
Посол РФ - пошел на хер!
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25.04.2022 10:35 Ответить
хай цей антонов йде нах.
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25.04.2022 10:38 Ответить
нужно убивать этих послов всех России!
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25.04.2022 10:40 Ответить
Нужно увеличить помощь Украине и не по миллиарду давать, а нужно десятками и сотнями миллиардов давать помощь Украине вооружениями и провизии и топливо и так далее. У США военный бюджет сотни миллиардов долларов и сейчас идет война с главным врагом и значит Украине должны идти вооружения на сотни миллиардов долларов. А тем более у США склады забиты вооружениям и целы кладбища самолетов. Вооружения должны не гнить на складах, а они нужны Украине!
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25.04.2022 10:44 Ответить
США должны выслать всех послов России! Полная изоляция! Железный занавес должен полностью закрыться!
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25.04.2022 10:45 Ответить
Зато сприяє фізичному вирішенню питання зменшення російських фашистів...
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25.04.2022 10:46 Ответить
А бомбардування України сприяє ? Підарас *******
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25.04.2022 10:49 Ответить
Посол Гандонов може сміло мандрувати на XYŃ!
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25.04.2022 10:51 Ответить
русотварі починають нити це добре
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25.04.2022 10:51 Ответить
Сприяє, сприяє... Подивись на своїх дохлих кацапоїдів. Хіба це не рішення? Саме вірне рішення, яке відносно вас, москалів треба приймати.
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25.04.2022 10:53 Ответить
ще як сприяє!
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25.04.2022 10:57 Ответить
Не жаліти кацапів - це не тільки наше, а й ваше завдання.
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25.04.2022 11:04 Ответить
Лише хочеться одне спитати пасла: "***, будешь"
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25.04.2022 11:04 Ответить
Російський генерал іди *****, слідом зі своєю москвою!
От падли, яке дипломатичне вирішення питання?
Твоїх дітей би на війну, ти б **** заспівав би інші пісні!
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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25.04.2022 11:06 Ответить
російський генерал. іди ***** слідом за москвою та путлєром!
Смерть вам падлюки!
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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25.04.2022 11:07 Ответить
Чуєте ступінь ницьго фашизму?!
Вони нас вбивають, а ми, за їх уявленнями, маємо мовчки на це дивитись і тупо гинути...від їхньої зброї в руках нелюдів.
Так не буде, орки, горіти вам в пеклі вогню української та союзноі зброі.
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25.04.2022 11:16 Ответить
кацапські свинособаки йдіть в дупу вашому фашистському сатані разом зі своєю "дипломатією".
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25.04.2022 11:16 Ответить
пасол *****, пасол !!!
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25.04.2022 11:18 Ответить
Не можу не погодитись з послом Мордору. Постачання американцями крилатих ракет з дальністю до 1000 км. одразу ж значно пришвидшило пошук дипломатичних рішень. І про це вкрай необхідно нагадувати нашому героїчному Вові, морду лиця котрого американці увіковічнили на пам'ятній монеті.
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25.04.2022 11:36 Ответить
100%
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25.04.2022 11:49 Ответить
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25.04.2022 11:57 Ответить
Гарна ідея. Дійсно коли б Україна отримала гарне озброєння, то дипломатичне рішення з'явилося б скоріше. А якби була озюроєна до зубів, то ніякої війни не було б,
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25.04.2022 11:59 Ответить
Чуєте, а коли цим потвора олово в рот заллють?
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25.04.2022 11:48 Ответить
Получается, то ,что его войска , с войной пришли в Украину , это нормально . И к стати, первыми оружие в Украину, начали поставлять они . Наглость Параши не знает границ.
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25.04.2022 11:48 Ответить
Дипломатія одна, знищити ворога і вийти на кордони 91 року
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25.04.2022 11:52 Ответить
почему Россия против передачи оружия Украине - по их логике этим оружием Украина же будет бомбить сама себя
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25.04.2022 11:53 Ответить
русский военньій, иди на ***!
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25.04.2022 11:56 Ответить
Пішов на...уй, Антонов, разом із своїм бункерним фюрером!
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25.04.2022 11:58 Ответить
У них у всіх реально морди як у орків🤮
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25.04.2022 12:09 Ответить
Да пошел он больше 200 детей убито и недавно в Одессе трёхмесячный ребенок и его мама,я б на него посмотрела если б их Чечню начали тогда поддерживать техникой и бомбить за нее россию ,ведь по их логике 8 лет(кстати вглубь Донбасса давно не стреляли) можно им мстить за Украину ,двойные стандарты им с сепарами можно бороться,а нам нет
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25.04.2022 12:10 Ответить
Да пошел он убито более 200 детей и недавно трёхмесячный ребенок и его мама ,а если б техникой тогда поддерживали Чечню и за нее так бомбили по логике 8 лет можно бомбить за Украину их же,у них двойные стандарты насчёт сепаратизма
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25.04.2022 12:12 Ответить
иди ***** кацап,а сша продолжат помогать УКРАИНЕ!
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25.04.2022 12:17 Ответить
Пока руснья ни начнет дохнуть на раисьи до русни ничерта не дойдет - заморить их голодом наилучший вариант, пусть все передохнут как тараканы.
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25.04.2022 12:26 Ответить
Ще й як сприяє.
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25.04.2022 12:27 Ответить
смотря шо иметь ввиду под дипломатичным решением.....
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25.04.2022 12:33 Ответить
дипломатія? яка дипломатія? дипломатія закінчилась взимку 2014-ого року!!!!
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25.04.2022 12:41 Ответить
оце бояться що параша аказиваєтся нікакая нє «вєлікая нация»
а просто збіговисько виродків які тільки можуть вбивати цивільних без зброї

а тільки виявляється що супротивник буде мати рівне озброєння,
то всьо єто не чесно как же тогда «вєлікая параша» сможет пабєдіть
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25.04.2022 12:44 Ответить
Чем больше нам поставят тяжелого вооружения - тем легче будут дип.решения.
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25.04.2022 13:01 Ответить
Русня на разі ще не вкурює, що наші не зупиняться і будуть їх до самої москви їбашити. ЦЕ лише початок. Їхні срані ракети дуже сприяють перемовам. Але з терористами перемовин бути не може.
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25.04.2022 16:37 Ответить
сприяє.
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26.04.2022 02:44 Ответить
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