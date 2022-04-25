РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4805 посетителей онлайн
Новости Война
18 060 8

На Львовщине работала ПВО. В двух населенных пунктах Золочевского района пожары, - глава ОВА Козицкий

максим,козицький

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о пожарах в двух населенных пунктах Золочевского района.

Об этом он написал в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Жители Львовщины, оставайтесь в укрытиях. Работает ПВО", - сообщил он сначала.

Читайте также: Восемь пожаров произошло за сутки в результате обстрелов на Харьковщине, - ГСЧС

"В двух населенных пунктах в Золочевском районе пожары. Ситуация контролируемая. Детали со временем. Оставайтесь в укрытиях", - рассказал он.

обстрел (27351) Козицкий Максим (98) Львовская область (2913)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
25.04.2022 09:17 Ответить
Nick Dmytriiev
@NDmytriiev
· 34 хв
Під Брянськом невідомі пошкодили залізничну колію в напрямку військової частини.😍😎
показать весь комментарий
25.04.2022 09:18 Ответить
вау! які хороші під брянськом невідомі
показать весь комментарий
25.04.2022 09:36 Ответить
То де?
показать весь комментарий
25.04.2022 09:39 Ответить
То на російських ******...
показать весь комментарий
25.04.2022 10:26 Ответить
Всегда считал Брянск белорусским. Расиянским он стал по какому-то недоразумению.
показать весь комментарий
25.04.2022 10:44 Ответить
Смоленськ білоруський
показать весь комментарий
25.04.2022 11:17 Ответить
Брянські бандерівці вчора трохи зайвого хильнули...
показать весь комментарий
25.04.2022 10:33 Ответить
 
 