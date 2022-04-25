На Львовщине работала ПВО. В двух населенных пунктах Золочевского района пожары, - глава ОВА Козицкий
Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о пожарах в двух населенных пунктах Золочевского района.
Об этом он написал в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Жители Львовщины, оставайтесь в укрытиях. Работает ПВО", - сообщил он сначала.
"В двух населенных пунктах в Золочевском районе пожары. Ситуация контролируемая. Детали со временем. Оставайтесь в укрытиях", - рассказал он.
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@NDmytriiev
· 34 хв
Під Брянськом невідомі пошкодили залізничну колію в напрямку військової частини.😍😎