На Львовщине работала ПВО. В двух населенных пунктах Золочевского района пожары, - глава ОВА Козицкий

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о пожарах в двух населенных пунктах Золочевского района.

Об этом он написал в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Жители Львовщины, оставайтесь в укрытиях. Работает ПВО", - сообщил он сначала.

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"В двух населенных пунктах в Золочевском районе пожары. Ситуация контролируемая. Детали со временем. Оставайтесь в укрытиях", - рассказал он.