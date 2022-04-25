Украинская оборона Мариуполя истощила российские подразделения и снизила их боеспособность, - Минобороны Британии

Украинские защитники Мариуполя истощили многие российские подразделения и снизили их боеспособность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Великобритании в Tвиттере.

"Решение России осаждать, а не атаковать мариупольский металлургический завод "Азовсталь" означает, что многие российские подразделения остаются закрепленными в городе и не могут быть передислоцированы. Украинская оборона Мариуполя также истощила многие российские подразделения и снизила их боеспособность", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что без достаточной материально-технической и боевой поддержки войска РФ еще не добились значительного прорыва на востоке Украины.

В Минобороны Британии добавили, что министерство обороны России предложило, чтобы выплаты компенсаций семьям погибших военнослужащих контролировали военные, а не гражданские чиновники.

"Это, вероятно, отражает желание скрыть подлинные масштабы потерь России от местного населения", - добавили в ведомстве.

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