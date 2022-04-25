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Украинская оборона Мариуполя истощила российские подразделения и снизила их боеспособность, - Минобороны Британии

маріуполь

Украинские защитники Мариуполя истощили многие российские подразделения и снизили их боеспособность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Великобритании в Tвиттере.

"Решение России осаждать, а не атаковать мариупольский металлургический завод "Азовсталь" означает, что многие российские подразделения остаются закрепленными в городе и не могут быть передислоцированы. Украинская оборона Мариуполя также истощила многие российские подразделения и снизила их боеспособность", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что без достаточной материально-технической и боевой поддержки войска РФ еще не добились значительного прорыва на востоке Украины.

В Минобороны Британии добавили, что министерство обороны России предложило, чтобы выплаты компенсаций семьям погибших военнослужащих контролировали военные, а не гражданские чиновники.

"Это, вероятно, отражает желание скрыть подлинные масштабы потерь России от местного населения", - добавили в ведомстве.

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армия РФ (19365) Великобритания (4983) Мариуполь (5718)


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25.04.2022 09:45 Ответить
Маріуполь увійде в історію, як місто Азова і місто про яке уряд України забув,а вірніше помилка відкритого тилу для рашистів. Хто це зробив, повинен бути притягнутий до відповідальності уже сьогодні, а то не дай боже ще щось здасть. Слава Україні
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25.04.2022 09:45 Ответить
А якби підготувались, то могли значно краще нищити ворога.
Якби ще на Чонгарі цапів стримали, то взагалі би мали значно менше проблем і більше перемог.
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25.04.2022 09:47 Ответить
А ви часом не з штабу?
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25.04.2022 10:21 Ответить
Наивные бриты. Они всё никак не могут поверить, что КАЖДОЕ слово москаля - это наглое вранье!
Азовсталь как штурмовали - так и штурмуют.
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25.04.2022 09:48 Ответить
Чем больше поступит тяжелого вооружения, тем быстрее у путлеровцев закончится и армия и техника. Ну разве что тачанки расконсервировать, но они к тому времени и коней пожрут.
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25.04.2022 10:19 Ответить
Захисники Маріуполя - вже легенди.
Мирні мешканці - мученики.
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25.04.2022 10:27 Ответить
 
 