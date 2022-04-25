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Новости Война
19 049 24

Войска РФ нанесли два ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре Ривненщины, - ОВА

залізниця,колія

Российские войска нанесли два ракетных удара по железнодорожным объектам Ривненщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Ривненской ОВА Виталий Коваль, передает Цензор.НЕТ.

"Враг нанес два ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре. Ущерб устанавливается, жертв нет. Во время воздушных тревог настоятельно рекомендуем быть в укрытиях", - отметил он.

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Автор: 

армия РФ (19365) железная дорога (1412) обстрел (27351) ракеты (3576) Ровенская область (1237)


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Топ комментарии
+20


Під Брянськом невідомі партизани пошкодили залізничну колію в напрямку військової частини.
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25.04.2022 10:20
+12
Бажаю виродкам кацапським такої ж "гуманності і милосердя"" до них і їхніх *********.Поки тварі не відчують на своїх поганих шкурах хоч частину страждань українців-не буде справедливості.
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25.04.2022 10:44
+5
Впевнений ,що є ті ,хто здав маршрути зброї. СБУ повинно спрацювати
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25.04.2022 10:39
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"на завдали" - редактор ще святкує
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25.04.2022 10:12 Ответить
вони поряд..е-е-е, якби трохи вище справа
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25.04.2022 10:38 Ответить
https://realist.online/ukr/news/horit-palaje-u-brjansku-horit-ne-lishe-naftobaza-a-j-vijskova-chastina-video
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25.04.2022 10:15 Ответить
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25.04.2022 10:17 Ответить
Бажаю виродкам кацапським такої ж "гуманності і милосердя"" до них і їхніх *********.Поки тварі не відчують на своїх поганих шкурах хоч частину страждань українців-не буде справедливості.
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25.04.2022 10:44 Ответить
Це ж подружка Верещук, яку вона в 2015 році ( під час війни з рашистами! ) їздила вітати у москву.

"Верещук ездила в Москву поздравлять подругу-пропагандистку."

https://kievvlast.com.ua/vybory/vereshhuk-pyat-let-nazad-ezdila-v-moskvu-pozdravlyat-podrugu-propagandistkusmi



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25.04.2022 10:47 Ответить


Під Брянськом невідомі партизани пошкодили залізничну колію в напрямку військової частини.
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25.04.2022 10:20 Ответить
о, як це прекрасно)
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25.04.2022 10:31 Ответить
КрасівоЄ
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25.04.2022 11:16 Ответить
Это последствие взрыва на брянской базе.
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25.04.2022 10:36 Ответить
Это полотно размыло. Кому ты впариваешь, кацапура?
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25.04.2022 11:17 Ответить
Кацап не неси бред

https://bryansk.news/2022/04/22/crash_train-2/ В Брянской области с размытой насыпи упал с рельсов маневровый тепловоз
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25.04.2022 11:19 Ответить
Понятно. Хотят чтобы мы не могли оружие из Европы ввозить....
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25.04.2022 10:27 Ответить
Калибры это не ядерный бомбы, там воронка 10 на 10 максимум, эту дорогу завтра же востановят.
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25.04.2022 10:35 Ответить
так не буває в хйлостані.
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25.04.2022 10:50 Ответить
відгук, на анонсований президентом візит високопосадовців
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25.04.2022 10:40 Ответить
були візити
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25.04.2022 10:41 Ответить
У нас кроме мостов есть переходы на ГЭС, не хватит у них смелости ударить по ним.
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25.04.2022 10:57 Ответить
Впевнений ,що є ті ,хто здав маршрути зброї. СБУ повинно спрацювати
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25.04.2022 10:39 Ответить
Ну кто же его посадит ? Он ведь главзавхоз всей страны
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25.04.2022 10:49 Ответить
Хто ким має зацікавитися, якщо обидва вавині дружбани?

"Львівська область стала найбільшим в Україні хабом гуманітарної підтримки, прийнявши 51% вантажів із допомогою з-за кордону",- кІрІлЛ тімошенко.
Зразу, після цього телепатякання і прилетіло.
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25.04.2022 11:24 Ответить
Швидше за все надіслати привіт Блінкену та Остіну, оскільки, ймовірно, вони пересувались залізницею за цим маршрутом.
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25.04.2022 10:57 Ответить
 
 