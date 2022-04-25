Войска РФ нанесли два ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре Ривненщины, - ОВА

Российские войска нанесли два ракетных удара по железнодорожным объектам Ривненщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Ривненской ОВА Виталий Коваль, передает Цензор.НЕТ.

"Враг нанес два ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре. Ущерб устанавливается, жертв нет. Во время воздушных тревог настоятельно рекомендуем быть в укрытиях", - отметил он.

Читайте также: Сегодня утром под обстрел попали 5 железнодорожных станций, - Камышин