Пасха на Луганщине прошла горячо. Снова обстрелы, снова гражданские дома, - ГСЧС. ФОТО

На территории Луганщины на Пасху не утихали вражеские обстрелы оккупантов. Сотрудники ГСЧС, несмотря на большой риск обстрелов, продолжают ликвидировать пожары в гражданских домах и объектах инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Telegram ГСЧС.











"В Лисичанске горел частный дом, а также гараж, квартиры в многоэтажках. В Рубежном произошло возгорание грузовика вследствие обстрела. Горское: произошло возгорание жилых домов. Северодонецк: район МЖК, деблокирование пострадавшего из-под завалов вследствие обстрела", - говорится в отчете ДС.

Спасатели неустанно выполняют свой профессиональный долг, ликвидируют пожары, несмотря на высокий риск обстрелов. Также за прошедшие сутки они оказали гуманитарную помощь населению в городе Северодонецк, проводили подвоз воды во всех свободных городах области.

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