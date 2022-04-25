РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4918 посетителей онлайн
Новости Война
6 908 10

Общие потери РФ с начала войны - около 21,9 тыс. человек, 181 самолет, 154 вертолета, 884 танка и 2 258 бронированных машин

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 25 апреля потери личного состава противника составляют около 21,9 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 24.04 ориентировочно составляют:

личного состава - около 21900 человек ликвидировано,

танков - 884 ед,

боевых бронированных машин - 2258 ед,

артиллерийских систем - 411 ед,

РСЗО - 149 ед,

средства ПВО - 69 ед,

самолетов - 181 ед,

вертолетов - 154 ед,

автомобильной техники - 1566 ед,

корабли /катера - 8 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 201.

Специальная техника – 28.

Пусковые установки ОТРК/ТРК-4.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня утром под обстрел попали 5 железнодорожных станций, - Камышин

Общие потери РФ с начала войны - около 21,9 тыс. человек, 181 самолет, 154 вертолета, 884 танка и 2 258 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Северодонецком направлении (30 отдельная мотострелковая бригада 2-й общевойсковой армии ВС РФ). Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

армия РФ (19365) Генштаб ВС (6331) техника (1737) потери (4398)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
https://telegra.ph/file/f0567a1afcca75a66903d.jpg ​ Западными спецслужбами разгоняется вброс о том, что президента России на самом деле на пасхальной службе не было, а видео с ним и мэром Москвы - фейк.

Аргументы следующие.
Монтаж - на каких-то кадрах президент есть, а на каких-то нет.

На президенте тот же костюм, а в его руках та же свеча, что и в прошлом году.

Отвечаем по пунктам.

Владимир Путин - кадровый офицер государственной безопасности. То, что на каких-то кадрах он есть, а на каких-то нет, свидетельствует о его высочайшем профессионализме.

Костюм и свеча - дорогостоящее специальное оборудование, позволяющее президенту России в режиме реального времени позволять или не позволять всё, что входит в полномочия президента России, а он известен своей скромностью и приверженностью к экономии государственных средств.

Ну, и главное. Необходимо опираться на официальные источники.

Если бы президента России не было на пасхальной службе, а видео было бы фейком, нам бы об этом сообщили пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
показать весь комментарий
25.04.2022 11:05
+8
Танків знищено більше ніж у Польщі було до війни (880) і більше ніж в Україні було на ходу на початку війни (850).
показать весь комментарий
25.04.2022 11:03
+6
показать весь комментарий
25.04.2022 10:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
красивое: башня кацапского танка летит в космос!
https://twitter.com/i/status/1518489058275647488
показать весь комментарий
25.04.2022 10:53 Ответить
показать весь комментарий
25.04.2022 10:54 Ответить
Танків знищено більше ніж у Польщі було до війни (880) і більше ніж в Україні було на ходу на початку війни (850).
показать весь комментарий
25.04.2022 11:03 Ответить
https://telegra.ph/file/f0567a1afcca75a66903d.jpg ​ Западными спецслужбами разгоняется вброс о том, что президента России на самом деле на пасхальной службе не было, а видео с ним и мэром Москвы - фейк.

Аргументы следующие.
Монтаж - на каких-то кадрах президент есть, а на каких-то нет.

На президенте тот же костюм, а в его руках та же свеча, что и в прошлом году.

Отвечаем по пунктам.

Владимир Путин - кадровый офицер государственной безопасности. То, что на каких-то кадрах он есть, а на каких-то нет, свидетельствует о его высочайшем профессионализме.

Костюм и свеча - дорогостоящее специальное оборудование, позволяющее президенту России в режиме реального времени позволять или не позволять всё, что входит в полномочия президента России, а он известен своей скромностью и приверженностью к экономии государственных средств.

Ну, и главное. Необходимо опираться на официальные источники.

Если бы президента России не было на пасхальной службе, а видео было бы фейком, нам бы об этом сообщили пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
показать весь комментарий
25.04.2022 11:05 Ответить
показать весь комментарий
25.04.2022 14:41 Ответить
В афгане и Чечне было меньше дохляков'в сумме,,,,крысы мавзолейные,,,))все только начинаецца,,,,
показать весь комментарий
25.04.2022 11:29 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показать весь комментарий
25.04.2022 11:46 Ответить
показать весь комментарий
25.04.2022 12:10 Ответить
всего-то 19 литачкив осталось до юбилейных 200, было бы круто, если бы приземлили ихние Ту вместе с ракетами
показать весь комментарий
25.04.2022 12:19 Ответить
https://gdespaces.com/video/view/1-hotili-vzjati-kijiv-a-lezhat-u-zemli-duzhe-bagato-ros-49485177/?Li=309773&Lii=309773&Link_id=166092&Lt=21&Sn=1
показать весь комментарий
25.04.2022 13:09 Ответить
 
 