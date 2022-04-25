Общие потери РФ с начала войны - около 21,9 тыс. человек, 181 самолет, 154 вертолета, 884 танка и 2 258 бронированных машин

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 25 апреля потери личного состава противника составляют около 21,9 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 24.04 ориентировочно составляют:

личного состава - около 21900 человек ликвидировано,

танков - 884 ед,

боевых бронированных машин - 2258 ед,

артиллерийских систем - 411 ед,

РСЗО - 149 ед,

средства ПВО - 69 ед,

самолетов - 181 ед,

вертолетов - 154 ед,

автомобильной техники - 1566 ед,

корабли /катера - 8 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 201.

Специальная техника – 28.

Пусковые установки ОТРК/ТРК-4.

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"Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Северодонецком направлении (30 отдельная мотострелковая бригада 2-й общевойсковой армии ВС РФ). Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.