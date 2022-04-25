Мы отошли из Чернобаевки, там сущий ад! Там наших столько погибло. Мы здесь такой пиз#ы получили, что передать невозможно, - перехваченная переписка оккупанта. ФОТО

Украинские защитники устроили захватчикам "сплошной ад" в Херсонской области. Об этом свидетельствует переписка российского захватчика, которому удалось уцелеть под Чернобаевкой, который сейчас стоит в Белозерке Херсонской области. Осторожно, нецензурная лексика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в СБУ.





"Тут полный пиз#ец. Наших тупо пачками убивают, я столько трупов не видел никогда. Мы отошли из Чернобаевки, там сущий ад! Там наших столько погибло, что ты себе и представить не можешь. Мы здесь такой пиз*ы получили, что передать невозможно…" – пишет оккупант своему знакомому, находящемуся в РФ.

"А тот настолько "промыт" пропагандой, что не может в это поверить! Он уже ждет "взятый" до 9 мая Киев, потому что так сказали "в телевизоре по новостям", - комментируют переписку в СБУ.

"Какой, на#уй, Киев? Какой домой? Тут хоть бы выжить еще. Я когда увидел, как разорвало моего друга, я около получаса рвал", – объясняет оккупант. Он осознает, что глубокие окопы, которые они начали рыть, чтобы немного увеличить шансы на выживание, могут стать братской могилой. Потому просит друга присмотреть за сыном и женой.

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