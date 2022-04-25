Мы отошли из Чернобаевки, там сущий ад! Там наших столько погибло. Мы здесь такой пиз#ы получили, что передать невозможно, - перехваченная переписка оккупанта. ФОТО
Украинские защитники устроили захватчикам "сплошной ад" в Херсонской области. Об этом свидетельствует переписка российского захватчика, которому удалось уцелеть под Чернобаевкой, который сейчас стоит в Белозерке Херсонской области. Осторожно, нецензурная лексика.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в СБУ.
"Тут полный пиз#ец. Наших тупо пачками убивают, я столько трупов не видел никогда. Мы отошли из Чернобаевки, там сущий ад! Там наших столько погибло, что ты себе и представить не можешь. Мы здесь такой пиз*ы получили, что передать невозможно…" – пишет оккупант своему знакомому, находящемуся в РФ.
"А тот настолько "промыт" пропагандой, что не может в это поверить! Он уже ждет "взятый" до 9 мая Киев, потому что так сказали "в телевизоре по новостям", - комментируют переписку в СБУ.
"Какой, на#уй, Киев? Какой домой? Тут хоть бы выжить еще. Я когда увидел, как разорвало моего друга, я около получаса рвал", – объясняет оккупант. Он осознает, что глубокие окопы, которые они начали рыть, чтобы немного увеличить шансы на выживание, могут стать братской могилой. Потому просит друга присмотреть за сыном и женой.
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Мне тот ролик не приходил, только по твоей ссылке мне пришлось его увидеть.
От-от. Ці дебіли тілівізар слушают і вєрят.
До речі, можна вже і не попереджати про нецензурну лексику: то ж москалі, вони тільки так і розмовляють. А серед тієї, так би мовити, =лексики=, мусиш вибирати по одному слову, яке несе інформацію.
Так что Александру можно начинать "заботиться" о Юле.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Слава нації
Смерть фашистській *********
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
"Да если бьі на Донбассе рассейская армия воевала до Львова за 2 дня дошли бьі!!!"
Теперь бьі спросить у них, ну что, дошли ********* до Львова за 2 дня?
"Опасное лето"
"По ком звонит колокол"
"Убийцы"
"Смерть после полудня"
Берите ноги в руки и убегайте, пока живы!
(пока не прийдется ответить за всё сделанное в Украине)
Може парад пабедобесія в Чорнобєвці проведете? І уйло своє привезіть, хай бункерне провітриться?
па тєлєвізару сказалі значіт асвабаждаєм,
а кого і як, і що реальність зовсім інша то нікого не цікавить
ну точно безмозкі