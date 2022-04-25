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Новости Агрессия России против Украины Война
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Мы отошли из Чернобаевки, там сущий ад! Там наших столько погибло. Мы здесь такой пиз#ы получили, что передать невозможно, - перехваченная переписка оккупанта. ФОТО

Украинские защитники устроили захватчикам "сплошной ад" в Херсонской области. Об этом свидетельствует переписка российского захватчика, которому удалось уцелеть под Чернобаевкой, который сейчас стоит в Белозерке Херсонской области. Осторожно, нецензурная лексика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в СБУ.

Мы отошли из Чернобаевки, там сущий ад! Там наших столько погибло. Мы здесь такой пиз#ы получили, что передать невозможно, - перехваченная переписка оккупанта 01
Мы отошли из Чернобаевки, там сущий ад! Там наших столько погибло. Мы здесь такой пиз#ы получили, что передать невозможно, - перехваченная переписка оккупанта 02

"Тут полный пиз#ец. Наших тупо пачками убивают, я столько трупов не видел никогда. Мы отошли из Чернобаевки, там сущий ад! Там наших столько погибло, что ты себе и представить не можешь. Мы здесь такой пиз*ы получили, что передать невозможно…" – пишет оккупант своему знакомому, находящемуся в РФ.

"А тот настолько "промыт" пропагандой, что не может в это поверить! Он уже ждет "взятый" до 9 мая Киев, потому что так сказали "в телевизоре по новостям", - комментируют переписку в СБУ.

"Какой, на#уй, Киев? Какой домой? Тут хоть бы выжить еще. Я когда увидел, как разорвало моего друга, я около получаса рвал", – объясняет оккупант. Он осознает, что глубокие окопы, которые они начали рыть, чтобы немного увеличить шансы на выживание, могут стать братской могилой. Потому просит друга присмотреть за сыном и женой.

Читайте также: "Пацаны пасхалки хохлам готовят. На снарядах пишут "Христос воскрес!" Развлекаемся, как можем", - перехваченный разговор оккупанта. ВИДЕО

Автор: 

СБУ (19928) Чернобаевка (69) перехват (343)


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Топ комментарии
+53
Александр уже давно "заботиться" о Юле, Эрнест просто об этом не знает, и возможно уже не узнает...
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25.04.2022 11:03
+46
Хачики за женой присмотрят, так что можешь спокойно клеить ласты, эрнест !
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25.04.2022 11:01
+39
"вчера погиб мой брат ахмэд, я сьел, рыдая, его обэд" (тм)
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25.04.2022 10:58
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https://www.youtube.com/watch?v=NHThkP6flmk&ab https://www.youtube.com/watch?v=NHThkP6flmk&ab



Отправляйте жалобы,нужно закрыть эту гниду
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25.04.2022 10:57 Ответить
Краще не розповсюджувати цю муйню.
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25.04.2022 11:23 Ответить
Согласен на 100% если бы не одно НО!!!При заходе в ютуб эта муйня практически на первых страницах и случилось такое пару дней назад
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25.04.2022 11:51 Ответить
павлик, ютуб следит за вами и делает выводы
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25.04.2022 12:35 Ответить
Павлик, ю-туб подбирает видосики под конкретного пользователя.
Мне тот ролик не приходил, только по твоей ссылке мне пришлось его увидеть.
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25.04.2022 14:02 Ответить
Done
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25.04.2022 11:26 Ответить
відос зберіг. якби ще фіо тої скотособаки.
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25.04.2022 11:57 Ответить
"вчера погиб мой брат ахмэд, я сьел, рыдая, его обэд" (тм)
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25.04.2022 10:58 Ответить
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25.04.2022 10:58 Ответить
скоро парад в Лондоне, держитесь там и всего хорошего
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25.04.2022 10:59 Ответить
Ей ! Заходьте ще.
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25.04.2022 11:00 Ответить
Ой, як гарно !
От-от. Ці дебіли тілівізар слушают і вєрят.

До речі, можна вже і не попереджати про нецензурну лексику: то ж москалі, вони тільки так і розмовляють. А серед тієї, так би мовити, =лексики=, мусиш вибирати по одному слову, яке несе інформацію.
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25.04.2022 11:00 Ответить
Але це не нова інфа, я її уже коментувала на сайті СБУ. Рашисти є в Чорнобаївці.
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25.04.2022 11:59 Ответить
є, але вчора в22... наблюдался гарний фейерверк....
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25.04.2022 13:16 Ответить
Хачики за женой присмотрят, так что можешь спокойно клеить ласты, эрнест !
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25.04.2022 11:01 Ответить
Александр уже давно "заботиться" о Юле, Эрнест просто об этом не знает, и возможно уже не узнает...
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25.04.2022 11:03 Ответить
В рашке такое сплошь и рядом. Предательство близьких друзей, мужей. Там просто спаривание как у животных. Орки......
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25.04.2022 11:13 Ответить
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25.04.2022 11:20 Ответить
"А па тілівізору сказалі" ...кончені імбецили.
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25.04.2022 11:03 Ответить
)) так там уже есть ашот, который за его женой присматривает.
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25.04.2022 11:04 Ответить
и шо, переписка закончилась, а так классно было почитать, втянулся прям
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25.04.2022 11:04 Ответить
Вопрос интересный, как можно с ВК перехватить? Только средством взлома аккаунта. Зная руцких ванек, пароли там не очень...
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25.04.2022 11:05 Ответить
Там небось у чувака на телефоне от ВК приложение стояло, чтобы было удобно, с сохраненным паролем. А всё подобное имущество УЖЕ хороших ванек попадает в СБУ...
Так что Александру можно начинать "заботиться" о Юле.
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25.04.2022 11:39 Ответить
Коротко.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Слава нації
Смерть фашистській *********
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25.04.2022 11:05 Ответить
Чтобы вы шваль Киев взяли? Не смешите мои тапки
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25.04.2022 11:05 Ответить
А зомби с кацапского лепрозория ждут взятия Киева к 9 мая. Там им реально и так слабые мозги тупо продезинфецировали хлоркой.
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25.04.2022 11:07 Ответить
Найбільша помилка )(.йла у тому, що він свої патєшниє войска не укомплектував москальськими зомбоящиками. )))
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25.04.2022 11:07 Ответить
Закопуйтесь закопуйтесь, ще й камінюку зверху покладіть...
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25.04.2022 11:08 Ответить
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25.04.2022 11:08 Ответить
Москалів потрібно нищити нещадно і всіма засобами.
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25.04.2022 11:09 Ответить
ну так и в мясном бору под Питером во время второй мировой "никто не отошел". Но там до сих пор кости на костях лежат...
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25.04.2022 11:19 Ответить
по факту их вчера в 22... их опять хорошо вїбали...
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25.04.2022 13:19 Ответить
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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25.04.2022 11:10 Ответить
Ха-ха-ха, по новостям скоро Киев возьмём))) а по нашим новостям в Брянске кто-то курил сигареты в неположенном месте
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25.04.2022 11:12 Ответить
Вспоминаю там они говорили в 14-ом.
"Да если бьі на Донбассе рассейская армия воевала до Львова за 2 дня дошли бьі!!!"

Теперь бьі спросить у них, ну что, дошли ********* до Львова за 2 дня?
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25.04.2022 11:12 Ответить
вони за 5 днів до Києва дійти не змогли, з Білорусі причому, яка з 80 км від міста.
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25.04.2022 15:16 Ответить
На стороне Украины и правда, и справедливость, и Бог, и весь цивилизованный развитый мир. Поэтому победа будет за нами! А оккупанты и их руководство должны сдохнуть!
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25.04.2022 11:20 Ответить
Какой держись? В ад, в ад! Все кто пришёл на нашу землю должны попасть в ад! Там держитесь сколько хотите, хи-хи.
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25.04.2022 11:24 Ответить
Ну что, эрнест, под Хемингуэя косишь? Видимо, названия его книг - это о тебе:

"Опасное лето"
"По ком звонит колокол"
"Убийцы"
"Смерть после полудня"
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25.04.2022 11:26 Ответить
Киев они возьмут😄 Успехи😁
Берите ноги в руки и убегайте, пока живы!
(пока не прийдется ответить за всё сделанное в Украине)
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25.04.2022 11:35 Ответить
Та ну, куди ж ви?
Може парад пабедобесія в Чорнобєвці проведете? І уйло своє привезіть, хай бункерне провітриться?
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25.04.2022 11:35 Ответить
і деда-вайЭвалЭ з вкраденими собачими конурами, зливними бачками та шкарпетками на фанерці з патиком нехай поносять )))
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25.04.2022 15:19 Ответить
У них на почве Киева крыша поехала
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25.04.2022 12:06 Ответить
скільки перехватів, переписки і хоч би одне zомбі сказало що нах воно треба,

па тєлєвізару сказалі значіт асвабаждаєм,
а кого і як, і що реальність зовсім інша то нікого не цікавить
ну точно безмозкі
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25.04.2022 12:32 Ответить
Крупнейшие IT-компании России просят правительство найти им вычислительную технику Они столкнулись с трудностями при закупке серверов и систем хранения данных, сообщает «Ъ».
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25.04.2022 12:48 Ответить
 
 