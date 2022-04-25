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Новости Война
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Жмеринка и Казатин под ракетными обстрелами войск РФ. Есть жертвы и раненые, - Винницкая ОВА

козятин

Жмеринка, Казатин под ракетными обстрелами войск РФ.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, враг пытается нанести удары по объектам критической инфраструктуры.

"Есть жертвы и раненые. Работают спасательные службы. Подробности впоследствии", - заметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ нанесли два ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре Ривненщины, - ОВА

Автор: 

армия РФ (19365) Винницкая область (1037) обстрел (27351) ракеты (3576) Борзов Сергей (38) Жмеринка (13)


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Топ комментарии
+35
Херачать тварюки по вузловим залізничним станціям. Це дуже не гуд.
Щоб ви повиздихали всі кацапури драні!
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25.04.2022 11:06
+23
Пошел вон кацапское дерьмо. Вы уже отвоевались. Теперь только агония.
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25.04.2022 11:23
+22
Кацап палишься, рассея не воевала, но потеряла уже 20к, а если начнет воевать, то всю армию тут положит?
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25.04.2022 11:21
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Вокзали ******** ?
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25.04.2022 10:58 Ответить
знеструмлюють...
таки американські тепловози краще, аніж французькі електровози
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25.04.2022 11:11 Ответить
Думають, що заважають гаубиці завозить і **********. Гаубиці-самоходки їдуть своїм ходом, у них ресурс не як у москалів 500 мотогодин. Обломаються зашкодити їх постачанню. І більшість вже доїхала до фронта.
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25.04.2022 11:12 Ответить
Суки...
Ну, нічого, їхні ракети закінчаться рано чи пізно
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25.04.2022 11:04 Ответить
Падло кремлівські.
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25.04.2022 11:04 Ответить
Херачать тварюки по вузловим залізничним станціям. Це дуже не гуд.
Щоб ви повиздихали всі кацапури драні!
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25.04.2022 11:06 Ответить
А ты думал, там тупые сидят? Это у нас, бл*ть, в сми долбодятлы трубят про железную дорогу. Вот и результат. А ракет там много ещё
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25.04.2022 11:37 Ответить
Звісно, тупі. Для того, аби завдати якоїсь реальної шкоди залізничній мережі України, потрібно було всі ці 60 днів безперервно хєрачити по вузловим залізничним станціям, причому по 5 ракет на кожну. Кожен день. І то - не тільки по ним, а і по складам з рельсами та шпалами, та по всім виробничим цехам, де можуть викувати за 10 хвилин нові рельсові цвяхи чи скоби.

Зрозумійте - це акції залякування.

Порівняйте: для того, аби реально завдати шкоди - у 2гу світову війну бомбардувальники та штурмовики всіх учасників війни СОТНЯМИ МАШИН, ТИСЯЧАМИ ТОН БОМБ засипали вузли залізничних мереж. І то - все відновлювалось за години і тисячі танків, вантажівок, гармат тощо продовжували перти на лінію фронту. Ба навіть справжня "рейкові війна" не перешкоджала надовго та реально суттєво переміщенню вантажів.

І, звісно, у рашки немає достатньої кількості ракет, аби завдати реальної шкоди українській залізниці.

Тож не верзіть дурниць та не повторюйте ************** нарративів.
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25.04.2022 15:22 Ответить
Те, кто отмечает, как спам, просто идите *****. Вам на чужое мнение видимо насрат
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25.04.2022 13:29 Ответить
Ви повторюєте ************* нарративи, побрехеньки та залякування. Вони безпідставні. *********** і без наших СМІ знають - яким транспортом іде постачання зараз. Це очевидно.

Ці ракетні удари - це акції залякування, а не реальна спроба порушити залізничне сполучення.

Тож іди в бан, провокатор. Навіть якщо ти просто по дурості повторуюєш ************* брехню.
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25.04.2022 15:27 Ответить
Кацап палишься, рассея не воевала, но потеряла уже 20к, а если начнет воевать, то всю армию тут положит?
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25.04.2022 11:21 Ответить
Пошел вон кацапское дерьмо. Вы уже отвоевались. Теперь только агония.
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25.04.2022 11:23 Ответить
ага......22000 забараненых и 60000 обрубков
я представляю что будет когда вы начнете *воевать*
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25.04.2022 11:25 Ответить
Вижу ВПН еще не запретили? Ждемс...
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25.04.2022 11:30 Ответить
В ботоферм ольгінських завжди буде доступ до мережі. Необмежений. "Пересічні" рашковани - давно вже зомбовані і на цензор добровільно подивитись "а що там у хахлів" - вже не ходять. Декілька років. Тож давно тре зрозуміти - кожен кацап, що тут пише хоч щось - в 99% випадків - тварюка фсб-шна.
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25.04.2022 15:31 Ответить
ПНХ!!! Кацапне здесь не место
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25.04.2022 11:32 Ответить
Какой смешной кацапский клоун
Как там брянск? Догарает?
Учи китайский! Скоро пригадится😁😁😁
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25.04.2022 11:37 Ответить
Куди рашиська чума не влізе там ,смерть, кров,сльози , розруха і біда ,ця ординська наволоч нічого не вміє створювати тільки руйнувати ,Ачому нашим не вдарити по Донецьку, там орків майже не залишилось або здохли ,або на фронті це осередок тероризму.
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25.04.2022 12:05 Ответить
Рашиська чума вміє тільки руйнувати і убивати ,дика варварська орда.
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25.04.2022 12:07 Ответить
Всі станції Брянська, Белгорода, Курська, Воронежа, Ростова повинні також запалати.
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25.04.2022 12:12 Ответить
хай би і в мордорі щось трапилось з залізницею, бо постійно нею возять техніку
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25.04.2022 12:25 Ответить
 
 