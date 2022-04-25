Жмеринка и Казатин под ракетными обстрелами войск РФ. Есть жертвы и раненые, - Винницкая ОВА
Жмеринка, Казатин под ракетными обстрелами войск РФ.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, враг пытается нанести удары по объектам критической инфраструктуры.
"Есть жертвы и раненые. Работают спасательные службы. Подробности впоследствии", - заметил он.
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+35 phantom4
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+23 Garry Grant
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+22 Дмитрий Гайдарченко
показать весь комментарий25.04.2022 11:21
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таки американські тепловози краще, аніж французькі електровози
Ну, нічого, їхні ракети закінчаться рано чи пізно
Щоб ви повиздихали всі кацапури драні!
Зрозумійте - це акції залякування.
Порівняйте: для того, аби реально завдати шкоди - у 2гу світову війну бомбардувальники та штурмовики всіх учасників війни СОТНЯМИ МАШИН, ТИСЯЧАМИ ТОН БОМБ засипали вузли залізничних мереж. І то - все відновлювалось за години і тисячі танків, вантажівок, гармат тощо продовжували перти на лінію фронту. Ба навіть справжня "рейкові війна" не перешкоджала надовго та реально суттєво переміщенню вантажів.
І, звісно, у рашки немає достатньої кількості ракет, аби завдати реальної шкоди українській залізниці.
Тож не верзіть дурниць та не повторюйте ************** нарративів.
Ці ракетні удари - це акції залякування, а не реальна спроба порушити залізничне сполучення.
Тож іди в бан, провокатор. Навіть якщо ти просто по дурості повторуюєш ************* брехню.
я представляю что будет когда вы начнете *воевать*
Как там брянск? Догарает?
Учи китайский! Скоро пригадится😁😁😁