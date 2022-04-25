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Новости Война
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Православный мир увидел, что для России Пасха ничего не значит. Их армия сделала этот день красным от крови в Украине, - Зеленский. ВИДЕО

донеччина

России предлагалось пасхальное прекращение огня, впрочем, она отбросила его и продолжала цинично обстреливать территорию Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера христиане восточного обряда праздновали Пасху. Традиционное приветствие "Христос воскрес!" звучало также и в России. Но означали ли там эти слова то же самое, что и во всем православном мире?" - поднимает вопрос глава государства.

По его словам, Россия "приветствовала" Украину с Пасхой воздушной угрозой почти по всему нашему государству, ракетным ударом по Полтавской области, ракетными ударами по Кременчугу.

"Для чего был нужен этот удар на Пасху? Нет такой военной угрозы, от которой это могло бы обезопасить Россию. Это просто сознательное уничтожение жизни в Украине. Уничтожение, которое не прекратилось даже в самый большой православный праздник. Так христиане ли эти люди, которые продолжали и вчера обстреливать наши города и громады? Обстрелявшие Чугуев Харьковской области. Убившие на Пасху еще двоих детей в Донецкой области – девочек пяти и четырнадцати лет", - отмечает Зеленский.

По его словам, убивать детей, разрушать жизнь, покрывать циничной и тотальной ложью, сделанное против мирных городов – все, что делает Россия на территории Украины, – это точно не христианство. Это то, чему противостоял Христос.

Зеленский также отмечает, что не христиане люди, которые в очередной раз отказались открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя. Не христиане люди, снимавшие в оккупированных районах Украины пропагандистские репортажи о раздаче якобы гуманитарных пасхальных наборов. Тем более, каждый знает, в том числе и в России, что до 24 февраля у всех украинцев во всех уголках Украины была возможность праздновать Пасху свободно в любом храме и без каких-либо "гуманитарных" наборов.

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"Не христиане люди, пытающиеся построить в захваченных районах Херсонской и Запорожской областей жестокий оккупационный режим, которые держат людей в заложниках, пытают людей. Которые даже на Пасху не давали людям покинуть оккупированную территорию, угрожали смертью", - продолжает он.

Зеленский напоминает, что России предлагалось пасхальное прекращение огня. Но православный мир увидел, что для российских захватчиков Пасха ничего не значит. Это для них просто красная дата в календаре, для которой нужны специальные слова, специальное поведение, но не то, что называется верой, и не то, что называется христианским добром.

"Российская армия сделала эту Пасху красной не только формально в календаре, но и красной от крови. Христиане такого бы не сделали, имея возможность установить мир. Поэтому держать свечу в руках в храме еще не значит быть христианином. Есть или даже святить пасхи каждый год - этого тоже мало, чтобы быть людьми, чтобы быть христианами", - добавляет глава государства.

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Автор: 

армия РФ (19365) Зеленский Владимир (20493) обстрел (27351) ракеты (3576)


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Топ комментарии
+7
Часто читаю про розмінований Чонгар. Але чому ніхто не задається питанням, як дорога з Грємяча на Чернігів виявилась практично вільною для проїзду свнсбак? Ось скрін, хрестики, то де зупинили кцпів. Оцініть відкриту трасу на Чернігів(((
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25.04.2022 11:36
+7
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25.04.2022 11:38
+4
а преЗедент не хоче знову подивитися в глаз путіну...??!

скажіть йому, щоб більше НЕ давав команду знімати мінні та інші загородження....
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25.04.2022 11:40
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Еххх. Як в кіно.
Керівництво Одеського припортового заводу виписало собі мільйонні премії, а з усіма іншими працівниками призупинили трудові договори без збереження зарплати.

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25.04.2022 11:38 Ответить
Православний світ - це купка ідіотів, які нічого не вирішують в ********* світі і казочки яких нікому не цікаві.
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25.04.2022 11:35 Ответить
і тим не меньше люди кожен день повторюють подвиг Христа і жертвують собою заради інших. І це працює, а не казочки.
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25.04.2022 11:56 Ответить
Українські бійці, в першу чергу - вбивають ворога, не думаючи про середньовічні догми та намагаються вижити. От що працює!
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25.04.2022 12:39 Ответить
Часто читаю про розмінований Чонгар. Але чому ніхто не задається питанням, як дорога з Грємяча на Чернігів виявилась практично вільною для проїзду свнсбак? Ось скрін, хрестики, то де зупинили кцпів. Оцініть відкриту трасу на Чернігів(((
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25.04.2022 11:36 Ответить
Великозбудована асфальтована і освітлена дорога для московитів.
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25.04.2022 11:47 Ответить
Таке саме питання з дорогою на Суми. Висновок напрошується сам собою - країну намагалися тупо здати
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25.04.2022 11:53 Ответить
Карта фейк, зупиняли їх ще під Сосницею
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25.04.2022 11:54 Ответить
Під Сосницею вже 24 лютого стояла колона орків 150 одиниць бронетехніки. Чомусь їх ніхто не чіпав. мо не знали? А мо ти сам фейк, не?
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25.04.2022 12:39 Ответить
причина одна і та ж: дороги шашлики
Ти ще задайся питанням, чому перед 24/02 ВСІ частини ЗСУ були недоукомплектовані по штату - які на третину, які на половину, а то й більше...
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25.04.2022 11:59 Ответить
на свинособакії тільки одне свято - дєнь побєди 9 мая, інших для цих виродків не існує
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25.04.2022 11:38 Ответить
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25.04.2022 11:38 Ответить
а шо ти зробив щоб їхня армія цього не зробила ?
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25.04.2022 11:40 Ответить
риторично...
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25.04.2022 11:46 Ответить
Готувався до шашликів.
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25.04.2022 11:48 Ответить
а преЗедент не хоче знову подивитися в глаз путіну...??!

скажіть йому, щоб більше НЕ давав команду знімати мінні та інші загородження....
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25.04.2022 11:40 Ответить
який православний світ це побачив? той, який лобзав гундяєвськи хрести, а потім натискав на курок? той, що вважає доречним ставити поряд згвалтованих українок та росіянок (які благають ьлаговірних трахати "хахлушек" та привезти їх труселя), закликаючи до примирення?...
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25.04.2022 11:42 Ответить
православні і греко-католики були проти цього, да й католіки не були в захваті, то ж обмежилися тільки тихою молитвою, бо там ще й мала бути розлога промова, тут же на Цензорі все було.
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25.04.2022 11:59 Ответить
от ніби починає розумнішати - аж бац, знову ляпнув. який православний світ, який Великдень? навіщо взагалі це згадувати. Якби Бог був, кацапів не було б
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25.04.2022 11:44 Ответить
Бог є, якби Бога не було би, в світі були б тільки кацапи.
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25.04.2022 12:00 Ответить
знову сирена попереджає про можливий удар...
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25.04.2022 11:45 Ответить
Все , что произошло в Великдень ( убийства, обстрелы ) - ВСЕ ФАКТЫ ОТПРАВЬТЕ ПАПЕ франциску. А то, он пользуется кровавыми деньгами раши и закрывает глаза на горе украинцев
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25.04.2022 11:50 Ответить
і фотографії черг з бажаючих записатися воювати за рашку проти України чорношкірих з Африки теж, щоб не було образ і запитань чому. Ось тому.
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25.04.2022 12:02 Ответить
А ты все хочеш взглянуть или в глаза путину или в очко.
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25.04.2022 11:54 Ответить
немає нічого дивного , що рашистський вельзевул знищує життя.Для нього не має значення національна,чи то державна, а чи релігійна приналежність,Якщо в далекому 1812 році рашист спалив власну столицю мацкваабад, то про що можна взагалі говорити?У дикарів і дітей лукавого - одне заняття -війна , смерть,розруха ,
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25.04.2022 12:02 Ответить
Нехай зелупа розпитає про християнські цінності у працівника власної адміністрації, мілкого клопа тимошенка,ярого любителя гундяєва і онуфрія,який його вінчав доречі. І нехай розкаже нам,чи є в його оточенні хоч один прихожанин української церкви, а не гундяєвського філіалу фсб
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25.04.2022 12:03 Ответить
А цей і далі апелює до християнських цінностей і звертається до мокшан.
Зараз потрібні ненависть і зброя, а не прощення і любов. Виживемо - відмолимо.
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25.04.2022 12:31 Ответить
https://focus.ua/world/512550-the-times-predstavil-pashalnuyu-otkrytku-s-tonushchim-kreyserom-moskva The Times представил пасхальную открытку с тонущим крейсером "Москва"
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25.04.2022 14:57 Ответить
 
 