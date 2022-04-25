Православный мир увидел, что для России Пасха ничего не значит. Их армия сделала этот день красным от крови в Украине, - Зеленский. ВИДЕО

России предлагалось пасхальное прекращение огня, впрочем, она отбросила его и продолжала цинично обстреливать территорию Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера христиане восточного обряда праздновали Пасху. Традиционное приветствие "Христос воскрес!" звучало также и в России. Но означали ли там эти слова то же самое, что и во всем православном мире?" - поднимает вопрос глава государства.

По его словам, Россия "приветствовала" Украину с Пасхой воздушной угрозой почти по всему нашему государству, ракетным ударом по Полтавской области, ракетными ударами по Кременчугу.

"Для чего был нужен этот удар на Пасху? Нет такой военной угрозы, от которой это могло бы обезопасить Россию. Это просто сознательное уничтожение жизни в Украине. Уничтожение, которое не прекратилось даже в самый большой православный праздник. Так христиане ли эти люди, которые продолжали и вчера обстреливать наши города и громады? Обстрелявшие Чугуев Харьковской области. Убившие на Пасху еще двоих детей в Донецкой области – девочек пяти и четырнадцати лет", - отмечает Зеленский.

По его словам, убивать детей, разрушать жизнь, покрывать циничной и тотальной ложью, сделанное против мирных городов – все, что делает Россия на территории Украины, – это точно не христианство. Это то, чему противостоял Христос.

Зеленский также отмечает, что не христиане люди, которые в очередной раз отказались открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя. Не христиане люди, снимавшие в оккупированных районах Украины пропагандистские репортажи о раздаче якобы гуманитарных пасхальных наборов. Тем более, каждый знает, в том числе и в России, что до 24 февраля у всех украинцев во всех уголках Украины была возможность праздновать Пасху свободно в любом храме и без каких-либо "гуманитарных" наборов.

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"Не христиане люди, пытающиеся построить в захваченных районах Херсонской и Запорожской областей жестокий оккупационный режим, которые держат людей в заложниках, пытают людей. Которые даже на Пасху не давали людям покинуть оккупированную территорию, угрожали смертью", - продолжает он.

Зеленский напоминает, что России предлагалось пасхальное прекращение огня. Но православный мир увидел, что для российских захватчиков Пасха ничего не значит. Это для них просто красная дата в календаре, для которой нужны специальные слова, специальное поведение, но не то, что называется верой, и не то, что называется христианским добром.

"Российская армия сделала эту Пасху красной не только формально в календаре, но и красной от крови. Христиане такого бы не сделали, имея возможность установить мир. Поэтому держать свечу в руках в храме еще не значит быть христианином. Есть или даже святить пасхи каждый год - этого тоже мало, чтобы быть людьми, чтобы быть христианами", - добавляет глава государства.

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