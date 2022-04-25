РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5098 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 080 4

Венедиктова: cогласно подсчетам прокуроров, в РФ депортированы 5730 украинцев. Это без учета Мариуполя

маріуполь,депортація,чувашія

По данным органов прокуратуры, на оккупированные территории и в РФ принудительно перемещено 5 тыс. 730 украинцев. Проверить эти данные следственным путем пока невозможно.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова сказала в интервью "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас есть большое дело в отношении перемещенных лиц вообще. По нашим подсчетам, которые мы не можем следственным путем проверить, это 5 тыс. 730 человек, без учета Мариуполя. Областная власть говорит, что в отношении Мариуполя цифра составляет 33 тыс. Российские СМИ говорят, что 134 тыс. переехало", - сообщила генпрокурор.

При этом она подчеркнула: "То, что они проводят депортацию людей – это стопроцентно, никто в этом не сомневается. Теперь нужно найти доказательства, кого и куда".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РПЦ помогает российским силовикам депортировать украинцев с оккупированных территорий, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Кроме того, по словам Венедиктовой, украинская прокуратура располагает данными и проводит расследование о принудительном перемещении в Беларусь 200 украинцев.

"И у нас отдельное дело в отношении детей, по информации министра Кулебы - о принудительном перемещении 2 тыс. 389 детей на территорию РФ", - сообщила генпрокурор.

депортация (682) оккупация (10167) россия (95671) Венедиктова Ирина (726)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Подавляющее большинство из депортировнных - любители узкого мира. Возвращаются в родные *****.
показать весь комментарий
25.04.2022 12:19 Ответить
і всі вони розмовляютт мовою оккпанта
показать весь комментарий
25.04.2022 12:42 Ответить
Везде фейки даже у нас. Помнится Зеленский выступал перед парламентом Португалии и публично сказал что в кацапстан вывезли более 500 тыс. украинцев ( я запомнил эту цифру четко).......... А тут пишут меньше 6.......... Даже с учетом Мариуполя цифра 500 тыс. не наберется, там и 100 не наберется....... Вот кому теперь верить???
показать весь комментарий
25.04.2022 12:41 Ответить
Венедиктову точно верить не надо, меченый Пу он.
показать весь комментарий
25.04.2022 12:43 Ответить
 
 