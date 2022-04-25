Венедиктова: cогласно подсчетам прокуроров, в РФ депортированы 5730 украинцев. Это без учета Мариуполя

По данным органов прокуратуры, на оккупированные территории и в РФ принудительно перемещено 5 тыс. 730 украинцев. Проверить эти данные следственным путем пока невозможно.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова сказала в интервью "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас есть большое дело в отношении перемещенных лиц вообще. По нашим подсчетам, которые мы не можем следственным путем проверить, это 5 тыс. 730 человек, без учета Мариуполя. Областная власть говорит, что в отношении Мариуполя цифра составляет 33 тыс. Российские СМИ говорят, что 134 тыс. переехало", - сообщила генпрокурор.

При этом она подчеркнула: "То, что они проводят депортацию людей – это стопроцентно, никто в этом не сомневается. Теперь нужно найти доказательства, кого и куда".

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Кроме того, по словам Венедиктовой, украинская прокуратура располагает данными и проводит расследование о принудительном перемещении в Беларусь 200 украинцев.

"И у нас отдельное дело в отношении детей, по информации министра Кулебы - о принудительном перемещении 2 тыс. 389 детей на территорию РФ", - сообщила генпрокурор.