Рада не будет менять Конституцию в части вступления Украины в НАТО, - Стефанчук
Верховная Рада не будет менять Конституцию в части вступления Украины в НАТО.
Об этом глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил в интервью изданию "Украинская правда", сообщает Цензор.НЕТ.
"Не будем. Изменение Конституции – не есть и никогда не будет самоцелью. Это инструментарий. Никто никогда не делал блага из этого. Ну, внесли одни изменения, другие. Они результативны только тогда, когда из них есть эффект. Мы можем 150 раз записать в Конституции что угодно, но если из этого нет эффекта, то это декларативные нормы", – подчеркнул Стефанчук.
Он подчеркнул, что основным приоритетом для украинской власти является безопасность каждого гражданина Украины. Именно для этого, по его словам, нарабатываются гарантии безопасности.
"Нам важны реальные гарантии. За каждый день промедления граждане Украины расплачиваются своей жизнью. Для меня как представителя высшего политического руководства государства именно это является приоритетом, чтобы в Украине перестали гибнуть люди, чтобы люди перестали платить своей жизнью за европейскую мечту, за мечту безопасности, за все остальное", - добавил спикер украинского парламента.
В то же время он подчеркнул, что соответствующие гарантии безопасности Украины должны принципиально отличаться от Будапештского меморандума.
"Если мы получим гарантии, мы будем использовать эти гарантии, а все, что записано в Конституции по НАТО, по ЕС, – это наши перспективные видения на будущее. Нам нужны гарантии сейчас, а не в будущем. Мы уже подписали Будапештский меморандум на будущее, который проверку не прошел", – констатировал глава ВР.
Стефанчук считает, что соглашение о гарантиях безопасности для Украины должно быть четко прописано, юридически мотивировано и давать возможность сказать каждому украинцу: "Война завершена. Гаранты безопасности стоят. В случае чего они сделают первое, второе, третье, четвертое. Давайте восстанавливать страну".
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Если ничего не собираетесь менять в конституции,зачем об этом тогда писать.
Так би вже поназмінювали!
"Будуть різні пакетні гарантії" (Подоляк).
Якась з країн-гарантів зможе стояти з цілим пакетом. Після розпаковки гарантованого пакету:
1) висловлення занепокоєння, 2) обговорення занепокоєння тричі протягом року, 3) стурбованість з використанням матів, 4) демонстрація середнього пальця нападнику, 5) висилання касок, 5) інше.
Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану (ч. 2 ст. 157 Конституції України)
Друге - нам НАТО не потрібне - бо ми будемо воювати за це НАТО в напрямку "куди пошлють"
Третє - ми може і потрібні НАТО, але ці питання вирішуються не так просто, ще й без народу, як кажуть депутати. Хоча як депутати хочуть - можна окремий блок створити - "депутати в НАТО"
Але країни у стані війни не можна прийняти у НАТО
У той же час усі стверджують , що Україна - переможе
Україна - переможе - а нафіг їй вже тоді буде потрібне НАТО
Взнески платити ???
Лагає сайт...
Таке враження, що щорічно святкують не день Конституції, а день "поправок до Конституції", на жаль.
Окрім того, якщо у країни є купа корумпованих бариг, таку країну собі на шию ніхто брати не буде.
Хто цього борова тягне за язик? Хто примушує владних казати про якісь "компроміси" з ворогом?
Треба діяти згідно з Конституцією та інтересами держави, тоді ніхто владу не буде сварити.
Ваш функціонал в межах Конституції