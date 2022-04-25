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Новости Изменения Конституции
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Рада не будет менять Конституцию в части вступления Украины в НАТО, - Стефанчук

стефанчук

Верховная Рада не будет менять Конституцию в части вступления Украины в НАТО.

Об этом глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил в интервью изданию "Украинская правда", сообщает Цензор.НЕТ.

"Не будем. Изменение Конституции – не есть и никогда не будет самоцелью. Это инструментарий. Никто никогда не делал блага из этого. Ну, внесли одни изменения, другие. Они результативны только тогда, когда из них есть эффект. Мы можем 150 раз записать в Конституции что угодно, но если из этого нет эффекта, то это декларативные нормы", – подчеркнул Стефанчук.

Он подчеркнул, что основным приоритетом для украинской власти является безопасность каждого гражданина Украины. Именно для этого, по его словам, нарабатываются гарантии безопасности.

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"Нам важны реальные гарантии. За каждый день промедления граждане Украины расплачиваются своей жизнью. Для меня как представителя высшего политического руководства государства именно это является приоритетом, чтобы в Украине перестали гибнуть люди, чтобы люди перестали платить своей жизнью за европейскую мечту, за мечту безопасности, за все остальное", - добавил спикер украинского парламента.

В то же время он подчеркнул, что соответствующие гарантии безопасности Украины должны принципиально отличаться от Будапештского меморандума.

"Если мы получим гарантии, мы будем использовать эти гарантии, а все, что записано в Конституции по НАТО, по ЕС, – это наши перспективные видения на будущее. Нам нужны гарантии сейчас, а не в будущем. Мы уже подписали Будапештский меморандум на будущее, который проверку не прошел", – констатировал глава ВР.

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Стефанчук считает, что соглашение о гарантиях безопасности для Украины должно быть четко прописано, юридически мотивировано и давать возможность сказать каждому украинцу: "Война завершена. Гаранты безопасности стоят. В случае чего они сделают первое, второе, третье, четвертое. Давайте восстанавливать страну".

Автор: 

ВР (29258) Конституция (2236) членство в НАТО (1515) Стефанчук Руслан (658)


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Топ комментарии
+33
Подобные заявления напрягают больше всего,это идет проверка общества на подобные действия.
Если ничего не собираетесь менять в конституции,зачем об этом тогда писать.
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25.04.2022 12:00
+29
Тільки спробуйте зелені покидьки!
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25.04.2022 12:02
+26
Так Вам народ України не дозволить
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25.04.2022 12:00
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Правила форума Совет форумчан
Нарешті чітка відповідь щодо цього питання!
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25.04.2022 11:55 Ответить
Де ти бобачів там "чіткість"? "Війна завершена. Гаранти безпеки стоять" - що це ще за собачій кал? Що в нього стоїть? Це чергова маячня недоумків, а скоріше зрадників. Які ще гарантії? Кожна країна може гарантувати тількі що вона не нападе, і якщо ти не член каоліції, ніхто за тебе воювать не буде. Тількі НАТО - реальний захист. І тільки над цим треба працювати, для цього в першу чергу від нас вимагають очистити владу від російских кротів, але наша влада вся складається з таких, тому і морочать суспільству голову, несуть повну нісенітницю!

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26.04.2022 01:26 Ответить
Чергова маячня від зеленосраких
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25.04.2022 11:56 Ответить
Все эти гарантии это какая-то чушь.
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25.04.2022 11:57 Ответить
Сама надійна гарантія - сильна армія і паркан з 5 метрів на границі з московією.
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25.04.2022 12:33 Ответить
і свій оборонпром, щоб зброю не збирати з Миру по нитці, а мати свою і ******* а не радянську, наші самі класні інжинери, бачите русскіє без наших нічого не можуть, тому й лізут тут як навіжені щоб їм повсиратися до смерті.
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25.04.2022 13:13 Ответить
Маячня! Ми не маємо таких коштів щоб вкладати на армію стількі ж як і російска *********! Для того і існує система колективного захисту, і називається вона НАТО!
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26.04.2022 01:30 Ответить
Наївний
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25.04.2022 11:58 Ответить
Аж не віриться. Дойшло. Певно, після візиту заморських старців
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25.04.2022 11:58 Ответить
"Дойшло"... НЕ ВЕРЮ!
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25.04.2022 14:54 Ответить
Так Вам народ України не дозволить
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25.04.2022 12:00 Ответить
Подобные заявления напрягают больше всего,это идет проверка общества на подобные действия.
Если ничего не собираетесь менять в конституции,зачем об этом тогда писать.
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25.04.2022 12:00 Ответить
А воно більше нічого не вміє робити, хіба таляпати язиком.
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25.04.2022 12:15 Ответить
Зміни в Конституції неможливі під час военного стану. І такого масштабу зміни тільки на референдумі. Тому той факт що це товсте страхіття взагалі почав патякати про зміни вже є злочином
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25.04.2022 12:45 Ответить
ТількиNATOі кацапам 24 год щоб вони здриснули.
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25.04.2022 12:01 Ответить
Тільки спробуйте зелені покидьки!
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25.04.2022 12:02 Ответить
Что он несёт??? Кто ему бы разрешил изменить конституцию или пункт в ней? Можно только через референдум
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25.04.2022 12:02 Ответить
через 300 голосів в Раді, але в них їх немає і після 24 лютого не буде вже.
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25.04.2022 12:56 Ответить
Та в нього сьогодні просто, м"яко кажучи, ДІАРЕЯ.
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25.04.2022 14:56 Ответить
********. Про граждан Украины оказывается этот мешок сала беспокоится, сначала в асфальт закапывая оборону страны, а теперь с лаптеногими обсуждая безопасность. Это **** нормальному человеку *** в голову придет, обсуждать с агрессором что и как можно для безопасности делать.
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25.04.2022 12:04 Ответить
Візит животворящий, творить чудеса трансформації мозгів
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25.04.2022 12:04 Ответить
Україна має бути в НАТО! Все крапка!
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25.04.2022 12:05 Ответить
Якщо НАТО цього хоче...
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25.04.2022 13:13 Ответить
Звісно що не будете змінювати, бо у вас голосів на це не вистачить.
Так би вже поназмінювали!
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25.04.2022 12:06 Ответить
Голова Верховної Ради, який не читав Конституцію... Країною під час війни керують якісь бовдури.
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25.04.2022 12:07 Ответить
неужели к толстопузым, гнусавым и прочей мерзоте дошло, что они сказали лишнее, заявив о возможности референдума по невступлению в НАТО... они поняли - еще раз вякнут - и их просто сметут, как пыль...
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25.04.2022 12:08 Ответить
Правильно. Слухала Квасневського, він сказав що НАТО , зокрема п'ята стаття, захищають Польщу. І Україна буде в НАТО.
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25.04.2022 12:09 Ответить
Вот спасибо, нарулители! Теперь мы радоваться должны что вы не будете во время убирать статью Конституции о вступлении в НАТО? А чему дальше радоваться? Что не будете отменять Конституцию?
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25.04.2022 12:10 Ответить
"Гаранти безпеки стоять. У разі чого вони зроблять перше, друге, третє, четверте" (Стефанчук).
"Будуть різні пакетні гарантії" (Подоляк).

Якась з країн-гарантів зможе стояти з цілим пакетом. Після розпаковки гарантованого пакету:
1) висловлення занепокоєння, 2) обговорення занепокоєння тричі протягом року, 3) стурбованість з використанням матів, 4) демонстрація середнього пальця нападнику, 5) висилання касок, 5) інше.
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25.04.2022 12:11 Ответить
Ви агентів кремля, так звану УПЦ забороняйте, а не зміни до констииуції обговорюйте.
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25.04.2022 12:12 Ответить
У них ці ********** кегебісти не на часі
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25.04.2022 14:59 Ответить
зеленые соглашатели с удовольствием бы это сделали, аж руки у них чесались это сделать, преподнести подарок ху..лу к "пабедабесию" - убрать из нашей Конституции стремление Украины в НАТО... Но мнение украинского народа не дает вам этого сделать, мерзавцы лукавые.
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25.04.2022 12:12 Ответить
Перше - Дописувачі - не пишіть дурниць. Може вносити чи не може написано чорним по білому -

Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану (ч. 2 ст. 157 Конституції України)

Друге - нам НАТО не потрібне - бо ми будемо воювати за це НАТО в напрямку "куди пошлють"
Третє - ми може і потрібні НАТО, але ці питання вирішуються не так просто, ще й без народу, як кажуть депутати. Хоча як депутати хочуть - можна окремий блок створити - "депутати в НАТО"
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25.04.2022 12:13 Ответить
Ідіть за руським кораблем.
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25.04.2022 12:19 Ответить
Ще не час і не місце - біля мацкви ще не лежить ввесь її флот - нема дуже на що дивитися.
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25.04.2022 12:47 Ответить
А так ты не воюешь?
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25.04.2022 12:27 Ответить
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25.04.2022 12:29 Ответить
Не пишіть дурниць про "будемо воювати за НАТО куди пошлють". ПО-перше, вступ до НАТО вже прописано в Конституції. По-друге, війна з рашкою сьогодні тому що ми не в НАТО вас ще не протверезила? Тільки вступ до НАТО забезпечить безпеку.
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25.04.2022 12:53 Ответить
реально працює не п'ятий пункт пакту, а концепція про гарантоване взаємне знищення в результаті ядрьоного удару. А Україна реально протистоїть агресії. Невідомо чи включили б в дію той п'ятий пункт, якби ми були в НАТО.. Воювати з московою НАТО не хоче. Настільки не хоче, шо вони пожертвують Україною без вагань.
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25.04.2022 13:03 Ответить
Так , Україна хороша країна ....
Але країни у стані війни не можна прийняти у НАТО
У той же час усі стверджують , що Україна - переможе
Україна - переможе - а нафіг їй вже тоді буде потрібне НАТО
Взнески платити ???
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25.04.2022 15:10 Ответить
карочє, стєфанчук заявив шо Конституція України - то фількіна грамота, а тому мона начхати на "дєкларації" та дєлать рєалполітік
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25.04.2022 12:21 Ответить
Хорошо что Порошенко внес это в конституцию
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25.04.2022 12:22 Ответить
тут має бути видно 26 коментів; але є всього лиш - 21.
Лагає сайт...
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25.04.2022 12:23 Ответить
тільки попробуйте змінити. підете всі до корита "москва"!!!!
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25.04.2022 12:24 Ответить
поверніть Конституцію України в первісному виді і більше нічого там не чіпайте. А то кожен "цар" переписує Її під себе - перетворили Основний Закон в простітутку чинної влади
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25.04.2022 12:25 Ответить
+1
Таке враження, що щорічно святкують не день Конституції, а день "поправок до Конституції", на жаль.
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25.04.2022 12:38 Ответить
Потрібно, щоб якийсь юристконсульт розповів юристу-законотворцю з Вероховної Ради, що під час війни зміни в Конституцію не вносяться. А якщо є мужність і бажання побачити, що буде, то хай попробують торкнутися НАТО і мови. Цікаво, будуть судити чи хоронити?
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25.04.2022 12:27 Ответить
Україна всім потрібна як буферна зона. Тому вступ в NATO проблематичний. Нам тра' туди, для України то життєво необхідно, але нас там не хочуть, воювати за нас ніхто не буде. Оттака *****, малята
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25.04.2022 12:31 Ответить
Окрім членства в НАТО та переваг цього членства є купа обов"язків і всяких "планок" яким має відповідати країна-учасник і це зовсім не "лафа" як може хтось думає.
Окрім того, якщо у країни є купа корумпованих бариг, таку країну собі на шию ніхто брати не буде.
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25.04.2022 13:07 Ответить
Наша самая надёжная гарантия - это ЗСУ! И НАТО! И не надо приплетать сюда свою обеспокоенность судьбами народа. Одно то, что ЗЕшобла вписала гарантом рашку показывает, что есть на самом деле "Слуги урода" и все их приспешники. Ваши дела показывают вашу суть
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25.04.2022 12:34 Ответить
бо для зміни Конституції треба 300 голосів, які ніхто вам не дасть.
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25.04.2022 12:54 Ответить
Цей опудало в "Миротворец" попав за вислови проти НАТО. Наразі схаменувся.
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25.04.2022 13:06 Ответить
Тепер зрозуміло. Приїхали гості із-за Атлантики, і сказали "Воюєте проти москалів до "останнього українського воїна"! Зброю дамо скільки треба, але ваша справа - складати голови." Зелена шобла після війни втече за бугор, а зруйновану Україну з десятками тисяч загиблих під час війни відбудовувати нам, українцям...
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25.04.2022 13:15 Ответить
Як показує досвід: обіцяти - не означає женитись. Тому лише найсильніша і най- умотивованіша наша армія, авіація і флот можуть бути гарантами нашої безпеки. Зараз НАТО допомагає нам, переозброює нас під натівські стандарти. Це факт. Велика їм подяка. А пусті розмови про мрії і надії не вартують нічого. Союзники точно нас не кинуть напризволяще, будь то НАТО чи якийсь інший оборнний союз, наприклад, з Великою Британією і Польщею ( і не тільки з ними).
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25.04.2022 13:44 Ответить
Люди, схаменіться будь-ласка, що за дурна критика керівництва країни підчас війни???!!!!!! Ви забули хто ваш ворог?!!!! Нагадаю - тварюка, яка втерла 140 млн росіян, що їм треба робити і говорити і перетворила їх на зомбі!!!! Зараз дивлюся всі ці коментарі і не вірю своїм очам, як ви ведетесь на все це щодо змін Конституції і таке інше!!!! Думайте і припинить цей, вибачте на слові, срач!!!! Подумайте над віповідю тільки на одне питання - вас зараз саме наявність цього положення в Конституції захищає?!!!!!!! Є ще два питання щодо прийняття України в НАТО - бо навіть, незважаючи на ракетні обстріли, Бучу і все, що відбувається НАТО не може вступити в цю війну, і на це є інші, ніж просте небажання, причини, бо Світ складніший. Думайте, і не ведіться на провокації, бо не маючи і втрачаючи перевагу на полі бою, ці маніпуляції єдине, що залишається рашистам. Рашисти знають це слабке місце українців, які думають, що якимось чином запис в Конституції може змінити рішення НАТО щодо нашого членства в ньому, і постійно його використовують, що підірвати єдність нашого народу. Пам'ятайте, що голове не то, що записано, а те що ми робимо!!!!! І головне - Перемога і мир і процвітання України!!!! Слава Україні! Віримо в ЗСУ!!!!
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25.04.2022 13:53 Ответить
Юля, чого ти накинулася на людей? Влада сама спонукає своїми тупими заявами лаяти себе.
Хто цього борова тягне за язик? Хто примушує владних казати про якісь "компроміси" з ворогом?

Треба діяти згідно з Конституцією та інтересами держави, тоді ніхто владу не буде сварити.
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25.04.2022 14:11 Ответить
Тронете конституцію,вас ніхто невідшукає.
Ваш функціонал в межах Конституції
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25.04.2022 16:33 Ответить
 
 