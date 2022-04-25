Рада не будет менять Конституцию в части вступления Украины в НАТО, - Стефанчук

Верховная Рада не будет менять Конституцию в части вступления Украины в НАТО.

Об этом глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил в интервью изданию "Украинская правда", сообщает Цензор.НЕТ.

"Не будем. Изменение Конституции – не есть и никогда не будет самоцелью. Это инструментарий. Никто никогда не делал блага из этого. Ну, внесли одни изменения, другие. Они результативны только тогда, когда из них есть эффект. Мы можем 150 раз записать в Конституции что угодно, но если из этого нет эффекта, то это декларативные нормы", – подчеркнул Стефанчук.

Он подчеркнул, что основным приоритетом для украинской власти является безопасность каждого гражданина Украины. Именно для этого, по его словам, нарабатываются гарантии безопасности.

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"Нам важны реальные гарантии. За каждый день промедления граждане Украины расплачиваются своей жизнью. Для меня как представителя высшего политического руководства государства именно это является приоритетом, чтобы в Украине перестали гибнуть люди, чтобы люди перестали платить своей жизнью за европейскую мечту, за мечту безопасности, за все остальное", - добавил спикер украинского парламента.

В то же время он подчеркнул, что соответствующие гарантии безопасности Украины должны принципиально отличаться от Будапештского меморандума.

"Если мы получим гарантии, мы будем использовать эти гарантии, а все, что записано в Конституции по НАТО, по ЕС, – это наши перспективные видения на будущее. Нам нужны гарантии сейчас, а не в будущем. Мы уже подписали Будапештский меморандум на будущее, который проверку не прошел", – констатировал глава ВР.

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Стефанчук считает, что соглашение о гарантиях безопасности для Украины должно быть четко прописано, юридически мотивировано и давать возможность сказать каждому украинцу: "Война завершена. Гаранты безопасности стоят. В случае чего они сделают первое, второе, третье, четвертое. Давайте восстанавливать страну".