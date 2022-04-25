ВСУ сдерживают атаки российских войск на ключевых направлениях. Продолжаем делать все для изгнания оккупантов, - Зеленский

ВСУ продолжают сдерживать оккупантов на ключевых направлениях. Вопрос укрепления обороноспособности нашей страны был ключевым во время встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Я благодарен всем нашим полицейским, всем работникам Службы безопасности Украины, вообще всем, кто отвечал за безопасность на Пасху, за то, что вчера не допустили ни одной провокации. Всего того, что российские пропагандисты анонсировали накануне", - отметил глава государства.

По его словам, Вооруженные силы Украины сдерживают атаки российских войск на ключевых направлениях. В Харьковской области – на Изюмском направлении, на Донбассе – особенно вблизи Попасной, в Мариуполе, где идет сопротивление защитников города, в южных районах, где оккупанты пытаются перейти в наступление.

"Воздушные тревоги сегодня утром снова были почти по всей территории нашего государства. Винницкая область, Ривненская, Львовская, Одесская – ракетная угроза. Россия не оставляет попыток сломить наше сопротивление, чтобы... Достичь чего?", - поднимает вопрос глава государства.

Он акцентирует внимание на том, что в оккупированных районах либо уже наступила гуманитарная катастрофа, либо остается очень мало времени до нее. Не хватает базовых продуктов, не хватает лекарств. У людей нет средств к нормальному существованию, нет элементарной безопасности. Нет всего того, что было до 24 февраля. Что было в Донецке и Луганске до 2014 года. Всего, что мы обязательно вернем после освобождения нашей земли.

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"Продолжаем делать все для изгнания оккупантов и восстановления мира для всех наших людей. Ключевой элемент этого процесса – стойкость Вооруженных сил Украины. Наличие достаточного количества и качества оружия, достаточного количества и качества боеприпасов", - отмечает Зеленский.

По его словам, помощь Украине была вопросом номер один на переговорах с представителями Соединенных Штатов Америки, которые вчера прибыли в Киев – госсекретарем Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином.

"Наши переговоры с ними были достаточно долгими – более трех часов – и содержательными, обнадеживающими и, что важно, результативными. Я благодарен народу Соединенных Штатов Америки и лично президенту Байдену за мощную и искреннюю поддержку, которую мы получаем. Это реальные вещи, которые усиливают не только наше государство, но и демократию в целом. Мы одинаково с Соединенными Штатами понимаем: когда демократия выигрывает в одной стране, она выигрывает во всем мире. Когда свободу защищают в одной стране, ее защищают во всем мире", - говорит Зеленский

Зеленский сообщил, что согласовали также с американской стороной дальнейшие шаги по укреплению Вооруженных сил Украины, удовлетворению всех приоритетных потребностей нашей армии. Среди прочего это касается и подготовки к крупной министерской встрече в Германии во вторник – соберется сорок министров обороны государств-партнеров. Ключевой вопрос – защита Украины, защита свободы на востоке Европы.

Стороны обсудили также пути усиления санкций. Тот факт, что Россия не ищет мира и демонстративно убивает даже на Пасху, свидетельствует, что нужно большее санкционное давление. Следует перекрыть все возможности России обходить санкции.

"Мы передали партнерам специальный План по усилению санкций против Российской Федерации, который разработала международная экспертная группа под руководством Андрея Ермака и Майкла Макфола", - добавляет президент.

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Отдельный пункт переговоров – финансовая поддержка для Украины. Когда тирания имеет колоссальный финансовый ресурс от экспорта нефти и газа, вопрос финансовой поддержки свободы становится жизненно важным.

"Услышал полное понимание этой позиции от американских друзей. Не только в контексте помощи Украине сейчас, во время войны, но и для послевоенного восстановления", - добавляет он.

Кроме того, сообщается, что стороны продолжили обсуждение вопроса о гарантиях безопасности для Украины.

"Уверен, что Соединенные Штаты могут быть лидером среди будущих стран-гарантов безопасности Украины. Основная цель для нас всех – сделать Европу и мир безопаснее после войны, гарантировать, что архитектура безопасности сработает в случае любых новых угроз. Был рад услышать от наших друзей подтверждения того, что посольство Соединенных Штатов снова возобновит работу в Киеве в ближайшее время. Также состоится и назначение нового посла США в Украине. Это очень полезный жест поддержки нашего государства", - отметил Зеленский.