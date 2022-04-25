Украина национализирует белорусское судно, выполнявшее операции для РФ в Одесской области, - ГБР. ФОТО

Следователи территориального управления ГБР в Николаеве совместно с сотрудниками 17-го пограничного отряда Госпогранслужбы и морской охраны Госпогранслужбы обнаружили белорусское судно "Надежда" и сухогруз, находившиеся в акватории Измаильского порта в Одесской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГБР.





Корабли были заняты в логистических операциях РФ на реке Дунай. Также во время проверки судов в акватории Черноморска ГБР совместно с работниками Регионального управления морской охраны Госпогранслужбы и отдела Одесского пограничного отряда обнаружили судно российской федерации. Владельцы пытались спрятать во время войны нефтеналивной танкер "Волгонефть-268" на Ильичевском судоремонтном заводе, сменив "прописку" корабля на Замбию.

Также для минимизации обязательных платежей в госбюджет Украины стоимость судов была существенно занижена, что могло привести к значительным убыткам.











Сотрудники ДБР передали суда на хранение в Администрацию морских портов Украины и подали соответствующие материалы в Одесскую областную военную администрацию с инициативой их национализации. Теперь корабли будут работать в интересах государства, для экономического развития Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине работают над национализацией еще порядка полутора тысяч вагонов из РФ и Беларуси