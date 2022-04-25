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Новости Война
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Украина национализирует белорусское судно, выполнявшее операции для РФ в Одесской области, - ГБР. ФОТО

Следователи территориального управления ГБР в Николаеве совместно с сотрудниками 17-го пограничного отряда Госпогранслужбы и морской охраны Госпогранслужбы обнаружили белорусское судно "Надежда" и сухогруз, находившиеся в акватории Измаильского порта в Одесской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГБР.

Украина национализирует белорусское судно, выполнявшее операции для РФ в Одесской области, - ГБР 01
Украина национализирует белорусское судно, выполнявшее операции для РФ в Одесской области, - ГБР 02

Корабли были заняты в логистических операциях РФ на реке Дунай. Также во время проверки судов в акватории Черноморска ГБР совместно с работниками Регионального управления морской охраны Госпогранслужбы и отдела Одесского пограничного отряда обнаружили судно российской федерации. Владельцы пытались спрятать во время войны нефтеналивной танкер "Волгонефть-268" на Ильичевском судоремонтном заводе, сменив "прописку" корабля на Замбию.

Также для минимизации обязательных платежей в госбюджет Украины стоимость судов была существенно занижена, что могло привести к значительным убыткам.


Украина национализирует белорусское судно, выполнявшее операции для РФ в Одесской области, - ГБР 03
Украина национализирует белорусское судно, выполнявшее операции для РФ в Одесской области, - ГБР 04
Украина национализирует белорусское судно, выполнявшее операции для РФ в Одесской области, - ГБР 05
Украина национализирует белорусское судно, выполнявшее операции для РФ в Одесской области, - ГБР 06

Сотрудники ДБР передали суда на хранение в Администрацию морских портов Украины и подали соответствующие материалы в Одесскую областную военную администрацию с инициативой их национализации. Теперь корабли будут работать в интересах государства, для экономического развития Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине работают над национализацией еще порядка полутора тысяч вагонов из РФ и Беларуси

Беларусь (7900) национализация (238) порт (737) ГБР (3001)


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Замбия, ну ну, скоро за русския язык во всем мире будут в морду бить
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25.04.2022 12:06 Ответить
так вот откуда белорусские креветки
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25.04.2022 12:07 Ответить
Звісно шо з білоруського моря...
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25.04.2022 12:17 Ответить
Білоруське судно - це вже смішно!
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25.04.2022 12:13 Ответить
У агента ДБР шеврон класний - актуальний.
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25.04.2022 12:20 Ответить
А **** воно плаває в нашому чорному морі, не для бульбашів його "викопали" наші предки) Хай Вусатий Тарган у себе викопає і там плаває!
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25.04.2022 12:41 Ответить
НА-ДЄЖ-ДА, мой конь под земльой...
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25.04.2022 13:18 Ответить
 
 