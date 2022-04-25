Глава Пентагона Остин после визита в Киев: Украина может выиграть войну против России с правильным оборудованием и поддержкой
США считают, что Украина может выиграть войну против России с правильным оборудованием и поддержкой.
Об этом заявил в понедельник журналистам министр обороны Ллойд Остин после визита в Киев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
"По их способности побеждать, первый шаг к победе - это вера в то, что ты можешь победить. И потому они верят, что мы можем победить. Мы верим, что мы - они - могут победить, если у них будет правильное оборудование, правильное поддержка, и мы собираемся сделать все, что в наших силах, и продолжим делать все, что в наших силах", – сказал Остин журналистам.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с Блинкеном и Остином: обсудили оборонную помощь, усиление санкций против России и гарантии безопасности. Фоторепортаж
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Дайте нам зброю, а решту ми зробимо самі"
Сер Вінстон Черчіль
Це для преси Правильны слова.
Але ж Байден проти....
Сатана там правит бал... Сатана там правит бал, Этот идол золотой
Волю неба презирает, насмехаясь, изменяет
Он небес закон святой!
Трусость. Трусость как основа политики: закрыть небо боятся; вернуть посольство в Киев даже на 60-м дне войны боятся, совершит визит в Киев Байден трусит... И даже "обидеть" любимую женщину Путина боится/боятся - трусят - "11-ти часовое совещание закончилось победой трусости и Кабаеву вычеркнули из подготовленного списка. WSJ: США не вводят санкции против Кабаевой - боятся реакции Путина полностью https://zn.ua/POLITICS/wsj-ssha-ne-vvodjat-sanktsii-protiv-kabaevoj-bojatsja-reaktsii-putina.html