Глава Пентагона Остин после визита в Киев: Украина может выиграть войну против России с правильным оборудованием и поддержкой

США считают, что Украина может выиграть войну против России с правильным оборудованием и поддержкой.

Об этом заявил в понедельник журналистам министр обороны Ллойд Остин после визита в Киев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"По их способности побеждать, первый шаг к победе - это вера в то, что ты можешь победить. И потому они верят, что мы можем победить. Мы верим, что мы - они - могут победить, если у них будет правильное оборудование, правильное поддержка, и мы собираемся сделать все, что в наших силах, и продолжим делать все, что в наших силах", – сказал Остин журналистам.

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