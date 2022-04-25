РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5098 посетителей онлайн
Новости Война
22 449 43

Глава Пентагона Остин после визита в Киев: Украина может выиграть войну против России с правильным оборудованием и поддержкой

зеленський,блінкен,остін

США считают, что Украина может выиграть войну против России с правильным оборудованием и поддержкой.

Об этом заявил в понедельник журналистам министр обороны Ллойд Остин после визита в Киев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"По их способности побеждать, первый шаг к победе - это вера в то, что ты можешь победить. И потому они верят, что мы можем победить. Мы верим, что мы - они - могут победить, если у них будет правильное оборудование, правильное поддержка, и мы собираемся сделать все, что в наших силах, и продолжим делать все, что в наших силах", – сказал Остин журналистам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с Блинкеном и Остином: обсудили оборонную помощь, усиление санкций против России и гарантии безопасности. Фоторепортаж

Пентагон (1462) США (26844) Остин Ллойд (420)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+48
показать весь комментарий
25.04.2022 12:04
+36
стримувати росію це в першу чергу в наших інтересах, добре що нам допомогають, що не лишили наодинці.
показать весь комментарий
25.04.2022 12:19
+34
Спочатку ця, а краще одночасно.
показать весь комментарий
25.04.2022 12:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
25.04.2022 12:04 Ответить
Спочатку ця, а краще одночасно.
показать весь комментарий
25.04.2022 12:24 Ответить
показать весь комментарий
25.04.2022 22:31 Ответить
Thanks! Danke! Дякую! Dhanya!
показать весь комментарий
25.04.2022 12:05 Ответить
бєз вопросов !

"Дайте нам зброю, а решту ми зробимо самі"
Сер Вінстон Черчіль
показать весь комментарий
25.04.2022 16:50 Ответить
Может, и обязательно выиграет, только война продолжается на территории Украины, гибнут Украинцы и разрушается Украинская экономика. Но впечатление такое, что чем больше Украина будет "сдерживать" Парашу за свой счёт, тем лучше будет остальному миру...
показать весь комментарий
25.04.2022 12:05 Ответить
якщо ми не будемо стримувати, решта Світу все одно якось собі порадить, а на нас буде чекати доля Північної Кореї. Ми не жертви, ми борці за свою Незалежність і право наших дітей на життя.
показать весь комментарий
25.04.2022 12:17 Ответить
стримувати росію це в першу чергу в наших інтересах, добре що нам допомогають, що не лишили наодинці.
показать весь комментарий
25.04.2022 12:19 Ответить
Хитрожопая пригожинская курица ,єто если бі Украина напала на рф , то боевіе дейстия шли бі в Мордоре
показать весь комментарий
25.04.2022 12:37 Ответить
мир не виноват в том что мы за 30 лет не побороли коррупцию и не перевооружились до уровня Польши например. В своих бедах мы сами виноваты по большей части и неправильно пенять теперь всех вокруг. Если дают оружие и деньги - и на том спасибо
показать весь комментарий
25.04.2022 13:13 Ответить
На фоні Шредера, можливо, Трампа, та купи французьких, австрійських, італійських, угорських та інших європейських політиків наша корупція - це дитячі іграшки. Немита корумпує еліти де тільки може.
показать весь комментарий
25.04.2022 14:00 Ответить
Тобто у нас ще є потенціал...шютка
показать весь комментарий
25.04.2022 17:01 Ответить
Точно не світ винен в тому, що дехто навіть державну не задатен опанувати.
показать весь комментарий
25.04.2022 14:52 Ответить
Так і є, але якби Рашка не напала, то не довелось би й стримувати нікого... А так звичайно ж, Заходу цікаво, щоб українці своїми ж руками знищували військовий потенціал Мордору. Та й можливість санкції вводити зберігається... А зброю нам для цього дадуть, скільки треба. Питання лиш у тому, чи буде у нас технічна можливість цю зброю довозити до гарячих точок і чи буде кому майстерно стріляти. Бо вже по вулицях військомати виловлюють абсолютно далеких до військової справи людей... і вручають повістки.
показать весь комментарий
25.04.2022 13:50 Ответить
Не *****, стьопа. Якщо і вдловлюють, то лише ДИЗЕРТИРІВ- УКЛОНІСТІВ, щоб знову, бува, в президенти не поперлися, щоб від армії відкосити, а не країну захищати в потрібному місці, в потрібний час.
показать весь комментарий
25.04.2022 15:33 Ответить
Стопа, ******, як лєйба бронштейн, біля військоматів НІКОГО НЕ ЛОВЛЯТЬ, вираховують і висаджують у квітник, чи то пак, в СІТЗ, уклоністів і дезертирів, на кшталт нинішнього припіздєнта. І ЦЕ - дуже правильно.
показать весь комментарий
25.04.2022 15:41 Ответить
Правильные слова. Теперь нужны праильные дела.
показать весь комментарий
25.04.2022 12:05 Ответить
ось бачите, кохані - головне Віра. тому ворог і юзає іпсо а на тимчасово окупованих територіях взагалі особливо підступно, навіть обстрілюють типу саміх себе, щоб ЗСУ звинуватити. Щоб позбавити нас Віри в себе, в ЗСУ, в нашу Перемогу. Щоб змусити нас нищити саміх себе, кацапи якщо й перемогали колись то тільки завдяки подлянці і чужими руками. пам"ятаємо про це.
показать весь комментарий
25.04.2022 12:07 Ответить
Москалям капець без всяких сумнівів
показать весь комментарий
25.04.2022 12:07 Ответить
Так давайте правильні F-15 та F-16. "Абрамси".
показать весь комментарий
25.04.2022 12:07 Ответить
А ты на F-15, F-16 сможешь летать, умник?
показать весь комментарий
25.04.2022 12:30 Ответить
наші пілоти зможуть.тільки трохи потренувавшись
показать весь комментарий
25.04.2022 12:49 Ответить
наші пілоти зможуть. тільки перед тим трохи потренувавшись.
показать весь комментарий
25.04.2022 12:51 Ответить
Якщо єгиптяни,мароканці, іракці й інші араби, тайці, румуни навчилися літати на цих винищувачах, то чому наші не можуть. Тим більше, не з нуля ж починати, а маючи певний досвід на МІГах. Літають же наші хлопці з цивільної авіації на Боінгах та Єйрбасах. Щодо гелікоптерів, читав колись, чим відрізнялась підготовка американських і радянських пілотів у часи вьєтнамської війни. Тоді як радянських вчили декілька років - вивчали досконально матеріальну базу, щоб уміти робити якийсь ремонт, в разі аварійної посадки, американці резонно вважали, що, при посадці на своїй території, ремонтом будуть займатися відповідні служби, а на чужій території, треба не ремонтом займатися, а швидше "робити ноги", щоб не потрапити у полон. Тому вони навчали своїх хлопців виключно навичкам пілотування, і це займало, приблизно, стільки ж часу, як навчання водінню мотоцикла
показать весь комментарий
25.04.2022 14:17 Ответить
Дядьку, де ви такого набрались? Де і яких пілотів в срср навчали ремонту літаків?
показать весь комментарий
25.04.2022 15:27 Ответить
Так давайте правильні F-15, F-16, "Абрамси", "Петріоти".
показать весь комментарий
25.04.2022 12:08 Ответить
Добавляйте сразу "вместе с экипажами". Любая техника, особенно самая современная, просто металлолом в руках необученных воинов.
показать весь комментарий
25.04.2022 12:34 Ответить
Що може сказати про навчання людина, яка не здатна навіть опанувати державну?
показать весь комментарий
25.04.2022 14:55 Ответить
Тільки ТЕ, ЩО висрала зараз ротом і може, мізки ж відсутні.
показать весь комментарий
25.04.2022 15:44 Ответить
''правильне обладнання'' -томашавки, першінг-2, фрегати, есмінці з системою іджіс, літаки ф-35, безпілотники дальньої дії.
показать весь комментарий
25.04.2022 12:08 Ответить
Minuteman III уже давайте, чё мелочиться
показать весь комментарий
25.04.2022 13:23 Ответить
Ну тоді надіюсь що бандерівці вже навчаються керувати ф-16 та mq-ріперами.
показать весь комментарий
25.04.2022 12:20 Ответить
Потрібно уточнити один важливий момент - вони (Україна) чи ми (Україна і Захід) ? Війна йде між деспотією та європейською цивілізацією з її цінностями (демократія, свобода, верховенство права). Україна виявилась форпостом цієї боротьби. Імперські амбіції кремля не обмежуються станом НАТО на 1997 рік, вони набагато більші і охоплюють всю Європу і весь світ. Поразка України - це поразка всього цивілізованого світу, це запрошення пуйла на подальшу агресію. Відповідно, боремося з супостатом "Ми".
показать весь комментарий
25.04.2022 12:35 Ответить
рецепт перемоги = натівська ******* зброя + українські сміливі солдати.
показать весь комментарий
25.04.2022 14:15 Ответить
Глава Пентагону Остін після візиту до Києва: Україна може виграти війну проти Росії з правильним обладнанням та підтримкою.

Це для преси Правильны слова.

Але ж Байден проти....

Сатана там правит бал... Сатана там правит бал, Этот идол золотой
Волю неба презирает, насмехаясь, изменяет
Он небес закон святой!

Трусость. Трусость как основа политики: закрыть небо боятся; вернуть посольство в Киев даже на 60-м дне войны боятся, совершит визит в Киев Байден трусит... И даже "обидеть" любимую женщину Путина боится/боятся - трусят - "11-ти часовое совещание закончилось победой трусости и Кабаеву вычеркнули из подготовленного списка. WSJ: США не вводят санкции против Кабаевой - боятся реакции Путина полностью https://zn.ua/POLITICS/wsj-ssha-ne-vvodjat-sanktsii-protiv-kabaevoj-bojatsja-reaktsii-putina.html
показать весь комментарий
25.04.2022 15:30 Ответить
Побольше правильного оборудования
показать весь комментарий
25.04.2022 18:51 Ответить
ЧТО ТО НЕ ВИДНО УВЕРЕННОСТИ !!! ПОХОЖЕ НА МАССОВЫЙ ГЕНОЦИД НАРОДОВ !!!
показать весь комментарий
25.04.2022 19:37 Ответить
СПАВЕДЛИВЫМ БУДЕТ МАССОВОЕ САМОУБИЙСТВО ГЛАВ ВСЕХ СТРАН И ВСЕХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ МИРА !!!
показать весь комментарий
25.04.2022 19:39 Ответить
ЕСЛИ ГЛАВЫ ВСЕХ СТРАН НЕ МОГУТ ОСТАНОВИТЬ ОДНОГО ГЛАВУ ГОСУДАРСТВА МАНЬЯКОВ !!! СПРАВЕДЛИВО СДЕЛАТЬ САМОУБИЙСТВО ВСЕМ ГЛАВАМ И ВСЕМ ВЛИЯТЕЛЬНЫМ ЛЮДЯМ ВСЕГО МИРА !!! ЧТОБЫ ИХ НЕ МУЧАЛИ !)
показать весь комментарий
25.04.2022 19:51 Ответить
показать весь комментарий
25.04.2022 22:34 Ответить
 
 