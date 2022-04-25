Россия может начать новую войну через 5-10 лет, - командующий ВС Литвы Рупшис
Командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис не исключает, что стратегическое поражение в войне в Украине только подпитает реваншистские настроения в России, и через 5-10 лет следует ждать новой войны.
Об этом он рассказал журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Рупшис отметил, что военные угрозы будущего будут зависеть от того, какие силы будут у власти в России.
"По моему мнению, если Россия не изменится, она останется угрозой для нас и для НАТО. Вдобавок, угроза может стать даже больше, и страны Альянса должны действовать прежде всего на сдерживание. Россию нужно сдержать от того, что она сделала сейчас – когда решила напасть на Украину", – рассказал он.
По его словам, способность России угрожать будет зависеть от многих факторов, в том числе влияния санкций, но теоретически за 5-10 лет она может восстановить мощь после немалых потерь, которые уже понесла в Украине.
На вопрос о том, почему угроза от России может стать даже больше, Рупшис сказал, что после продолжающейся войны в Украине следует ожидать лишь усиления реваншистских настроений в РФ.
"Русский реваншизм никуда не делся. Не скажу, что Россия уже проиграла все битвы, но просто из-за того, что Украина выстояла - они уже проиграли войну. Отступление от Киева четко продемонстрировало неудачу их первоначального намерения… Думаю, сейчас у них уже мало надежд разбить украинскую армию. В спорте второе место – это очень почетно, однако в войне нужно только первое место", - отметил командующий.
По его словам, полномасштабное открытое нападение России на Украину фундаментально изменило ситуацию в Европе, и НАТО просчитывает возможные сценарии на ближайшее будущее и более дальнюю перспективу, в том числе - что и как будет происходить, если Россия решится на агрессию против страны-члена.
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Не надо бред писать про "МЕСЯЦЕВ", хотя сидя в из Германии еще и не такое настрочить.
С ресурсами у паРашки напряженка, технику уже с хранения 70 - 80-х годов снимают,
в армейку желающих нет, а санкции фактически еще не начали действовать.
Может тогда не будут идиотом называть, такая шальная мысль в голову не приходила?
"физически невозможно читать"
Однако прочитал, когнитивный диссонанс, часом не мучает?
Аргументации именно вашей правоты - ноль.
Кстати, только упоротые индивиды с переразвитым самомнением так реагируют на справедливую критику.
Адекватный человек просто удалил бы свой коммент и скромно промолчал.
Видимо товариСЧ с кликухой Бенина Мама вместо реального ФИО таки упоротый до предела.
По поводу:
" "шашлыками на майские". Вы все дегенераты, все 73%"
ты бы безымянная сущность хоть комменты почитал, перед тем, как очередной бред нести.
Кстати, мамА в детстве не учила не судить о других по себе?
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Перевожу с дипломатического. Если не развалить свинарник окончательно, то кацапы залижут раны и полезут войной опять. Сейчас украинцы дали планете надежду на спасение от коммичумы и этим надо воспользоваться на все 100%.
треба готуватись до йомовірної війни завжди, даже коли ми отримуємо перемогу у данний час!
Будувати потужну армію та приєднуватись до НАТО, іношого варіанту немає
https://tsn.ua/ru/svit/es-ne-oslabit-sankcii-poka-putinskoe-oruzhie-ne-umolknet-i-on-ne-vyvedet-voyska-iz-ukrainy-berbok-2042800.html ЕС не ослабит санкции, пока путинское оружие не умолкнет и он не выведет войска из Украины - Бербок
Ну і смерть ***** також не вирішує проблеми. Імперське ставлення кацапів до всього світу не дає надії на те, що вони стануть меньш небезпечними.
Выбить так , чтоб «духом руССим» не воняло нигде !
помогите нам добить это зло...а остатки его загнать в говень за железный занавес !!! на столетия!!!
Щодо нас - українців - ми не взмозі змінити своє минуле, але ми можемо змінити батьків своїх дітей і своє майбутнє, в тому числі - майбутнє своєї країни і своїх дітей.
1 Україна в нато, американські бази в Україні
2 багато зброї для України та ще більше військових баз в Україні
3 ще більше зброї для України та літаків на американських військових базах
тоді в Європі буде вічний мир
Дослідники давно дійшли висновку, що демографічна яма на рубежі століть фізично не дозволяє мокшанам щось там робити з армією вже через 5 років. Населення з приписками у 144 млн виявилося тільки 86 млн. Це результати "роботи" регіонів, які у мокшандії отримають подушно гроші з бюджету. Інших фізично не існує. І більшості старші 50 років. Якщо б ху*ло не почало зараз, то вже ніколи б не почало. Це факт.
А Ви слухайте генерала, слухайте. З цього приводу згадується сцена з фільму "Бєг" у Парижі. Лакей доповідає про гостя: - Женераль Чернота! Коли той заходить у спідньому, то хазяїн не втримується від запитання: - Дозвольте! То Ви й по Парижу у підштаниках йшли?
На що Чернота відповідає: - Звісно ні. Я йшов у штанах. А у передній у Вас їх зняв.
Нарожали бы ишшо
да болит влагалишшо!
"Дєвочка" пішла покурить? А потім типу первірить?
Коментарі не з'являються відразу, відповідей у стрічці подій взагалі не видно.
На старому движку сайту такого не було.
Нове, - не завжди означає "краще".
і більш ніколи нафту газ не купувати