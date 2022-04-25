В РФ новая схема "развода": мошенники выманивают деньги якобы для семей погибших в Украине псковских десантников

Мошенники придумали новую схему в РФ – теперь они обманом выманивают деньги у россиян, якобы в качестве пожертвования семьям погибших псковских десантников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Как отмечается, на крючок преступников попался, например, пенсионер из Москвы – 69-летний Юрий Александрович. Недавно ему в "Ватсап" позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником благотворительной организации. Александр (так он назвал себя) рассказал Юрию очень печальную историю о гибели 74 десантников из Псковской дивизии в Украине.

"Благотворитель" объяснил, что собирает деньги семьям погибших военных и предложил пенсионеру помочь. Юрий Александрович не смог остаться равнодушным – из-за гибели псковских десантников во время чеченской войны. Сначала он перевел три тысячи рублей, а затем алчный Александр вытащил из пенсионера еще 24 тысячи. Опомнился Юрий, только когда банк заблокировал его карту за подозрительные переводы.

Юрий Александрович попытался достучаться до Александра, чтобы тот вернул деньги, однако мошенник, конечно, больше пенсионеру не отвечал. В результате обманувшемуся и слишком доверчивому москвичу пришлось идти в полицию и писать заявление.

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