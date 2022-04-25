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Новости Война
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В РФ новая схема "развода": мошенники выманивают деньги якобы для семей погибших в Украине псковских десантников

рф

Мошенники придумали новую схему в РФ – теперь они обманом выманивают деньги у россиян, якобы в качестве пожертвования семьям погибших псковских десантников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Как отмечается, на крючок преступников попался, например, пенсионер из Москвы – 69-летний Юрий Александрович. Недавно ему в "Ватсап" позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником благотворительной организации. Александр (так он назвал себя) рассказал Юрию очень печальную историю о гибели 74 десантников из Псковской дивизии в Украине.

"Благотворитель" объяснил, что собирает деньги семьям погибших военных и предложил пенсионеру помочь. Юрий Александрович не смог остаться равнодушным – из-за гибели псковских десантников во время чеченской войны. Сначала он перевел три тысячи рублей, а затем алчный Александр вытащил из пенсионера еще 24 тысячи. Опомнился Юрий, только когда банк заблокировал его карту за подозрительные переводы.

Юрий Александрович попытался достучаться до Александра, чтобы тот вернул деньги, однако мошенник, конечно, больше пенсионеру не отвечал. В результате обманувшемуся и слишком доверчивому москвичу пришлось идти в полицию и писать заявление.

Также смотрите: Украина национализирует белорусское судно, выполнявшее операции для РФ в Одесской области, - ГБР. ФОТО

армия РФ (19365) мошенничество (1230) россия (95671) потери (4398)


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Топ комментарии
+8
Не мешайте.
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25.04.2022 12:25
+3
ніхто так не трахає казламордих як вони самі))))))))))))
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25.04.2022 12:29
+3
Хай у московії збирають гроші на повернення додому своїх трупів , поширюйте ...
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25.04.2022 12:32
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Не мешайте.
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25.04.2022 12:25 Ответить
ніхто так не трахає казламордих як вони самі))))))))))))
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25.04.2022 12:29 Ответить
У кого есть кацапские номера в гнилой стране, пересылайте по Viber или по WhatsApp … без дискуссий.

https://t.me/s/rf200_nooow
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25.04.2022 12:30 Ответить
Yes , padderzhivaju , nada patom perechislitj na valantjoriv VSU !
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25.04.2022 12:31 Ответить
Хай у московії збирають гроші на повернення додому своїх трупів , поширюйте ...
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25.04.2022 12:32 Ответить
С..ка, як же жаль небайдужого московського пенсіонера, просто плачу ...
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25.04.2022 12:34 Ответить
Фиолетово. Пусть трупаки своих личинок вывозят, а то уже вонять начинают
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25.04.2022 12:39 Ответить
В Новосибирске у машины с наклейкой Z прокололи все колеса и сделали примечательную надпись
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25.04.2022 12:52 Ответить
https://gdespaces.com/video/view/1-hotili-vzjati-kijiv-a-lezhat-u-zemli-duzhe-bagato-ros-49485177/?Li=309773&Lii=309773&Link_id=166092&Lt=21&Sn=1
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25.04.2022 13:18 Ответить
Це не шахраї, а герої, що руйнують рашистську ********* зсередини.
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25.04.2022 13:29 Ответить
як там пропагандони кажуть
єто ведь только бізнес
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25.04.2022 13:32 Ответить
 
 