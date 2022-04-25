Российские оккупанты расстреливают школьников и пожилых людей. Перехваченный разговор СБУ. АУДИО

Этот шокирующий аудиоперехват СБУ сделала на юге Украины. На записи – разговор командира российского разведывательного батальона с разведчиком-корректировщиком огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает СБУ в Facebook.

"Артиллерийский обстрел детей, идущих в школу с портфелями, называют проявлением "мужества"… Школьникам сначала дают возможность спокойно пройти по дороге, чтобы усыпить их бдительность, но сразу планируют обстрел, когда дети будут возвращаться назад", - говорится в сообщении.

Для сохранения подлинности СБУ предоставляет расшифровку этого короткого разговора:

- У меня тишина.

- А-а-а-а, какой ты молодец. Совсем тишина? Бабули? Дети?

- Дети ходят через мост, вот недавно. Девять человек вместе с детьми прошли и под арку аж туда ушли. Все.

- Понятно. Что несли?

- Ничего. Как будто с портфелями дети куда-то в школу, что-ли идут.

- Понятно. Отработал?

- Не стал пока.

- Жалеешь, да, пока?

- Пропущу пока.

- А-а-а, на обратке, да? Понятно. Давай, будь бдителен, будь мужественен. Мы с тобой.

- Да, принял.

"Эта запись, как и тысячи других, ляжет в доказательную базу, которую Украина будет использовать, чтобы наказать оккупантов за их зверства. А наши военные сделают все, чтобы наказать решистов на поле боя", - комментируют ситуацию в СБУ.

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