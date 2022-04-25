Российские оккупанты расстреливают школьников и пожилых людей. Перехваченный разговор СБУ. АУДИО
Этот шокирующий аудиоперехват СБУ сделала на юге Украины. На записи – разговор командира российского разведывательного батальона с разведчиком-корректировщиком огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает СБУ в Facebook.
"Артиллерийский обстрел детей, идущих в школу с портфелями, называют проявлением "мужества"… Школьникам сначала дают возможность спокойно пройти по дороге, чтобы усыпить их бдительность, но сразу планируют обстрел, когда дети будут возвращаться назад", - говорится в сообщении.
Для сохранения подлинности СБУ предоставляет расшифровку этого короткого разговора:
- У меня тишина.
- А-а-а-а, какой ты молодец. Совсем тишина? Бабули? Дети?
- Дети ходят через мост, вот недавно. Девять человек вместе с детьми прошли и под арку аж туда ушли. Все.
- Понятно. Что несли?
- Ничего. Как будто с портфелями дети куда-то в школу, что-ли идут.
- Понятно. Отработал?
- Не стал пока.
- Жалеешь, да, пока?
- Пропущу пока.
- А-а-а, на обратке, да? Понятно. Давай, будь бдителен, будь мужественен. Мы с тобой.
- Да, принял.
"Эта запись, как и тысячи других, ляжет в доказательную базу, которую Украина будет использовать, чтобы наказать оккупантов за их зверства. А наши военные сделают все, чтобы наказать решистов на поле боя", - комментируют ситуацию в СБУ.
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ПОЧЕМУ ? Томущо Найем и Арахамия завербованы ФСБ
Мужньо, з засідки, воюють зі старими та дітьми.
Мразі сцикливі. Нелюдь кацапська. І личинки цієх погані будуть такою ж сцикливою поганню.
Кацапов надо уничтожать. Не надо слушать их оправдания, не надо вестись на жалостливые свинячьи глазки, просто уничтожать. Кацап это враг человека.
після такого москалі будуть казати що це тільки фюрер винен?