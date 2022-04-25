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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские оккупанты расстреливают школьников и пожилых людей. Перехваченный разговор СБУ. АУДИО

Этот шокирующий аудиоперехват СБУ сделала на юге Украины. На записи – разговор командира российского разведывательного батальона с разведчиком-корректировщиком огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает СБУ в Facebook.

"Артиллерийский обстрел детей, идущих в школу с портфелями, называют проявлением "мужества"… Школьникам сначала дают возможность спокойно пройти по дороге, чтобы усыпить их бдительность, но сразу планируют обстрел, когда дети будут возвращаться назад", - говорится в сообщении.

Для сохранения подлинности СБУ предоставляет расшифровку этого короткого разговора:

- У меня тишина.

- А-а-а-а, какой ты молодец. Совсем тишина? Бабули? Дети?

- Дети ходят через мост, вот недавно. Девять человек вместе с детьми прошли и под арку аж туда ушли. Все.

- Понятно. Что несли?

- Ничего. Как будто с портфелями дети куда-то в школу, что-ли идут.

- Понятно. Отработал?

- Не стал пока.

- Жалеешь, да, пока?

- Пропущу пока.

- А-а-а, на обратке, да? Понятно. Давай, будь бдителен, будь мужественен. Мы с тобой.

- Да, принял.

"Эта запись, как и тысячи других, ляжет в доказательную базу, которую Украина будет использовать, чтобы наказать оккупантов за их зверства. А наши военные сделают все, чтобы наказать решистов на поле боя", - комментируют ситуацию в СБУ.

Читайте также: С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 215 детей, 391 ранен, - Офис Генпрокурора

Автор: 

армия РФ (19365) дети (6520) расстрел (503) СБУ (19928) военные преступления (1437) перехват (343)


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Топ комментарии
+22
кацапи нелюди...
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25.04.2022 12:32
+21
Мужньо, з засідки, воюють зі старими та дітьми.
Мразі сцикливі. Нелюдь кацапська. І личинки цієх погані будуть такою ж сцикливою поганню.
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25.04.2022 12:37
+17
А почему школы не перешли на онлайн обучение ? Что за бред , когда учителя готовят бомбоубежища для детей ЗА СВОИ ДЕНЬГИ ? Может депутаты заинтересуются этим горе- министром Шкарлетом ????
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25.04.2022 12:34
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кацапи нелюди...
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25.04.2022 12:32 Ответить
А почему школы не перешли на онлайн обучение ? Что за бред , когда учителя готовят бомбоубежища для детей ЗА СВОИ ДЕНЬГИ ? Может депутаты заинтересуются этим горе- министром Шкарлетом ????
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25.04.2022 12:34 Ответить
Жодна дитина моїх знайомих у декількох містах у різних районах України не ходить зараз у школу-усі навчаються дистанційно онлайн. Моя двоюрідна сестра, що працює викладачем у київській середній школі-зараз проводить навчання онлайн, перебуваючи у Львові.
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25.04.2022 13:30 Ответить
У кого есть кацапские номера в гнилой стране, пересылайте по Viber или по WhatsApp … без дискуссий.

https://t.me/s/rf200_nooow
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25.04.2022 12:35 Ответить
Цікаве питання : беженцы от войн Найем и Арахамия управляют Украиной, а украинцы гибнут на фронте ?

ПОЧЕМУ ? Томущо Найем и Арахамия завербованы ФСБ
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25.04.2022 12:36 Ответить
Мужньо, з засідки, воюють зі старими та дітьми.
Мразі сцикливі. Нелюдь кацапська. І личинки цієх погані будуть такою ж сцикливою поганню.
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25.04.2022 12:37 Ответить
якщо виживуть.
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25.04.2022 13:01 Ответить
Ёрничать будешь на швабре,что тебе не понятно,хитрожопій паренёк ? Так ты ,тварь,полагаешь ,что ВСУ расстреливает украинских детей? Мрази, ответите за подлую разязанную войну
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25.04.2022 12:46 Ответить
Расстрельный разговор, немецкие нацисты любители на фоне сатанизма военных россиян.
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25.04.2022 12:38 Ответить
и с єтим рашистским зверьем Зеро хочет *сойтись где-то посередине* ,падла .
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25.04.2022 12:42 Ответить
Расстрелял детей и бабушек? Нет пока? Ждешь на обратном пути? Ну давай, будь мужественным.

Кацапов надо уничтожать. Не надо слушать их оправдания, не надо вестись на жалостливые свинячьи глазки, просто уничтожать. Кацап это враг человека.
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25.04.2022 12:43 Ответить
Мені хтось може сказати наш украінский Мосад вже створили чи як ???бо цих покидькив требе швидше ліквидувувати до 9 травня бажано!!!
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25.04.2022 12:45 Ответить
"Мужества" воевать с детьми этим ублюдкам конечно не занимать.
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25.04.2022 12:47 Ответить
хай послухає той фріц що казав що в Україні не геноцид і мало йому вбивств людей,
після такого москалі будуть казати що це тільки фюрер винен?
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25.04.2022 13:03 Ответить
кацапи=виродки !!!
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25.04.2022 13:17 Ответить
 
 