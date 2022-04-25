Над Хмельницкой АЭС зафиксированы крылатые ракеты – это акт ядерного терроризма со стороны РФ, - Денисова

Утром 25 апреля 2022 над водоемом-охладителем Хмельницкой АЭС были зафиксированы две российские крылатые ракеты.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает уполномоченная по правам человека Людмила Денисова

Этот акт ядерного терроризма со стороны РФ мог стать экологической катастрофой как для Украины, так и Европы. В настоящее время нарушений условий безопасной эксплуатации энергоблоков Хмельницкой АЭС нет. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние находится в пределах нормы. Территория Хмельницкой АЭС - под усиленной охраной.

"Своими действиями в Украине российская федерация грубо нарушает требования статьи 56 Дополнительного протокола 1977 года к Женевским конвенциям и другим актам по регулированию международных обязательств в ядерной сфере", - отмечает Омбудсмен Людмила Денисова.

Денисова призывает международных партнеров и МАГАТЭ немедленно принять все возможные меры для прекращения боевых действий России вокруг украинских АЭС и остановить ядерный терроризм на территории Украины.

Она также обращается к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину с призывом учесть эти факты преступлений и нарушений Россией прав человека в Украине.

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