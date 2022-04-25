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Новости Агрессия России против Украины Война
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Над Хмельницкой АЭС зафиксированы крылатые ракеты – это акт ядерного терроризма со стороны РФ, - Денисова

аес,хмельницька

Утром 25 апреля 2022 над водоемом-охладителем Хмельницкой АЭС были зафиксированы две российские крылатые ракеты.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает уполномоченная по правам человека Людмила Денисова

Этот акт ядерного терроризма со стороны РФ мог стать экологической катастрофой как для Украины, так и Европы. В настоящее время нарушений условий безопасной эксплуатации энергоблоков Хмельницкой АЭС нет. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние находится в пределах нормы. Территория Хмельницкой АЭС - под усиленной охраной.

"Своими действиями в Украине российская федерация грубо нарушает требования статьи 56 Дополнительного протокола 1977 года к Женевским конвенциям и другим актам по регулированию международных обязательств в ядерной сфере", - отмечает Омбудсмен Людмила Денисова.

Денисова призывает международных партнеров и МАГАТЭ немедленно принять все возможные меры для прекращения боевых действий России вокруг украинских АЭС и остановить ядерный терроризм на территории Украины.

Она также обращается к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину с призывом учесть эти факты преступлений и нарушений Россией прав человека в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в ОБСЕ: Россия действует как террористическое государство

Денисова Людмила (996) крылатые ракеты (881) терроризм (18691) Хмельницкая АЭС (47)


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Топ комментарии
+5
магате, оон, пасе,обсе и проч и так напуганы
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25.04.2022 12:51
+2
Магате кантора раші
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25.04.2022 12:48
+2
Ви запитуєте у тих, хто добровільно копав окопи в рудому лісі
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25.04.2022 13:05
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що значить "зафіксовані"...? в повітрі досі висять над станцією?
так вони кудись мали впасти.... що за...
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25.04.2022 12:48 Ответить
Магате кантора раші
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25.04.2022 12:48 Ответить
магате, оон, пасе,обсе и проч и так напуганы
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25.04.2022 12:51 Ответить
Це просто жах, що думають ці двуногі дьяволи.
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25.04.2022 12:55 Ответить
Ви запитуєте у тих, хто добровільно копав окопи в рудому лісі
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25.04.2022 13:05 Ответить
Їх відповідь це роздача протирадіаційних пігулок своїм громадянам. Але кацапні треба нагадати що у них самих 11 атомних станції.
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25.04.2022 13:02 Ответить
Ядерний об'єкт - найважливіший об'єкт на всій планеті, у всіх країнах після Бога! Не путайте зі шарлатанними культовими приміщеннями. Тому охорона й оборона цих ядерних станцій - саме пріоритетне завдання! А де дії української ППО? А де дії нацгвардії? А наступного разу орки вдарять й по станціям! До цього все йде. А враження складається, що в Україні вже немає ані ППО, ані сил, щоб захищати ці об'єкти.
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25.04.2022 13:05 Ответить
А нам розказують, що багато ППО отримали... Ага...
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25.04.2022 13:42 Ответить
Сьогодні зафіксовано "прольот", а завтра буде зафіксовано "прильот". Політ ракети треба фіксувати на підступах до АЕС і одразу ці рвкети знищувати. А не дивитися; пролетить, чи прилетить.
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25.04.2022 13:24 Ответить
 
 