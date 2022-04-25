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РФ не отказалась от планов применения химического оружия против украинских защитников и мирного населения на "Азовстали", - ГУР

азовсталь

Против людей, находящихся на территории завода "Азовсталь", может быть применено химическое оружие. Согласно последним данным, для того, чтобы избежать потерь среди военнослужащих ВС РФ, может быть осуществлено так называемое "выкуривание" украинских защитников и мирного населения из помещений предприятия.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.

"Для этого российское руководство планирует осуществить бомбово-ракетные удары артиллерийскими и авиационными боеприпасами – носителями боевых ядовитых веществ. Параллельно российскими подразделениями "войск радиационной, химической и биологической защиты" будут применяться аэрозоли с химическим оружием", - говорится в сообщении.

ГУР известно, что слова президента РФ в обнародованном СМИ видеофрагменте разговора с министром обороны были вырваны из контекста. Фразу про "осаду подходов к предприятию так, чтобы и муха не пролетела" следует воспринимать именно в контексте – не дать никому    возможности выйти живым  из катакомб. В частности - после применения химического оружия.

По данным украинской разведки, дополнительными подтверждениями планов России по применению химического оружия являются:

- "Работа на опережение" – распространение лживой информации о наличии в Украине химического и биологического оружия

- Подбор и инспекция возможных мест хранения боеприпасов (баллонов) с боевыми ядовитыми веществами.

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Мариуполь (5718) разведка (4179) химическое оружие (369) Азовсталь (376)


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а от і нагода...

Минобороны России объявило гуманитарный коридор с завода «Азовсталь» в Мариуполе

С 14.00 25 апреля российская сторона и силы самопровозглашенной ДНР обещают прекратить боевые действия для выхода мирных жителей. https://t.me/zerkalo_io/43081 https://t.me/zerkalo_io/43081

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25.04.2022 13:16 Ответить
кацапу поверить - лучше сразу повеситься......
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25.04.2022 13:19 Ответить
Боюсь, будут пеленговать, откуда выходят люди и нанесут удар. Кацапы это мрази без совести. С другой стороны, может быть, что после предупредительного по брянску кацапам объяснили, что надо бы гражданских выпустить.
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25.04.2022 13:28 Ответить
вторая армия в мире, ****.....
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25.04.2022 13:17 Ответить
по ящику говорят что брянск это не мы. пьяный охранник курил в неположеном месте. потушить не смогут. сгорит все.
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25.04.2022 13:23 Ответить
Свинарник будет из кожи вон лезть, чтобы полностью уничтожить Мариуполь и его защитников. Радует одно, что у Украины медленно начинают появляться дальнобойные системы. Дотянулись до брянска, дотянутся и до свиноты, осаждающей Мариуполь.
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25.04.2022 13:23 Ответить
 
 