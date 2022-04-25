РФ не отказалась от планов применения химического оружия против украинских защитников и мирного населения на "Азовстали", - ГУР

Против людей, находящихся на территории завода "Азовсталь", может быть применено химическое оружие. Согласно последним данным, для того, чтобы избежать потерь среди военнослужащих ВС РФ, может быть осуществлено так называемое "выкуривание" украинских защитников и мирного населения из помещений предприятия.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.

"Для этого российское руководство планирует осуществить бомбово-ракетные удары артиллерийскими и авиационными боеприпасами – носителями боевых ядовитых веществ. Параллельно российскими подразделениями "войск радиационной, химической и биологической защиты" будут применяться аэрозоли с химическим оружием", - говорится в сообщении.

ГУР известно, что слова президента РФ в обнародованном СМИ видеофрагменте разговора с министром обороны были вырваны из контекста. Фразу про "осаду подходов к предприятию так, чтобы и муха не пролетела" следует воспринимать именно в контексте – не дать никому возможности выйти живым из катакомб. В частности - после применения химического оружия.

По данным украинской разведки, дополнительными подтверждениями планов России по применению химического оружия являются:

- "Работа на опережение" – распространение лживой информации о наличии в Украине химического и биологического оружия

- Подбор и инспекция возможных мест хранения боеприпасов (баллонов) с боевыми ядовитыми веществами.

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