Пентагон расширит обучение для украинских военных

Пентагон расширит обучение украинских военных. Защитников Украины будут учить пользоваться новым для них оружием, которое страны Запада передают в рамках военной помощи.

Об этом говорится в коммюнике Госдепа по итогам визита госсекретаря и министра обороны в Киев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Министр Остин также сообщил, что в рамках нашей продолжающейся помощи Министерство обороны расширит военные учения для украинских военнослужащих в регионе с определенными видами вооружения, которые предоставляются. Он отметил усилия США по ускорению доставки этого оружия, которое сейчас поступает в течение дня после объявления. Также он подчеркнул, что США вместе с союзниками и партнерами продолжат координировать поставки дополнительного тяжелого вооружения, боеприпасов и запчастей из других стран", - сообщают в коммюнике.

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Остин также рассказал о повестке дня встречи по поддержке Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии, которая запланирована на вторник 26 апреля.

Как сообщалось, на днях должны были начаться учения по использованию 155-мм гаубиц, переданных США.