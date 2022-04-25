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Пентагон расширит обучение для украинских военных

навчання,військові

Пентагон расширит обучение украинских военных. Защитников Украины будут учить пользоваться новым для них оружием, которое страны Запада передают в рамках военной помощи.

Об этом говорится в коммюнике Госдепа по итогам визита госсекретаря и министра обороны в Киев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Министр Остин также сообщил, что в рамках нашей продолжающейся помощи Министерство обороны расширит военные учения для украинских военнослужащих в регионе с определенными видами вооружения, которые предоставляются. Он отметил усилия США по ускорению доставки этого оружия, которое сейчас поступает в течение дня после объявления. Также он подчеркнул, что США вместе с союзниками и партнерами продолжат координировать поставки дополнительного тяжелого вооружения, боеприпасов и запчастей из других стран", - сообщают в коммюнике.

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Остин также рассказал о повестке дня встречи по поддержке Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии, которая запланирована на вторник 26 апреля.

Как сообщалось, на днях должны были начаться учения по использованию 155-мм гаубиц, переданных США.

Автор: 

Пентагон (1462) помощь (7822) США (26844) военные учения (3459)


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Топ комментарии
+15
Важко переоцінити поміч Америки. З таким союзником все буде Україна! Дякуємо!
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25.04.2022 13:31
+9
Думаю що дають таку зброю про яку ми і не мріяли тому потрібно вчитися.
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25.04.2022 13:37
+6
Сподіваюся що також вже навчаються пілоти на ф16 або на А-10 тандерболти.
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25.04.2022 13:28
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Я правильно понял, что толковые специалисты приехали объяснять лично что для того, чтобы получить новое оружие, все-таки необходимо для начала обучить наших военных? Без личного их присутствия зеледент не понимал этого и только орал "дайте нам оружие, падлы!"?
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25.04.2022 13:28 Ответить
Думаю що дають таку зброю про яку ми і не мріяли тому потрібно вчитися.
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25.04.2022 13:37 Ответить
Ти читаєш українською, а потім перекладаєш для себе на кацапську і перепитуєш інших?
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25.04.2022 13:42 Ответить
Сподіваюся що також вже навчаються пілоти на ф16 або на А-10 тандерболти.
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25.04.2022 13:28 Ответить
Та як Ви встигаєте так швидко?
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25.04.2022 13:45 Ответить
Важко переоцінити поміч Америки. З таким союзником все буде Україна! Дякуємо!
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25.04.2022 13:31 Ответить
оффтоп. гдето на расеи горит НИИ. по словам орков замкнула проводка. причем одновременно в 4 местах. сгорела документация по пво компьтеры сервер. вот криворукие электрики и пьяные охранники за нас. к сожаленю в нии никто не пострадал.
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25.04.2022 13:39 Ответить
не, пострадавшие были, в каком-то нии ракетостроения в твери.
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25.04.2022 14:11 Ответить
Терміново в перелік навчальних дисциплін потрівно включити - оператор підготовки і пуску оперативно-тактичних ракет з дальністю до 1000 км.
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25.04.2022 13:40 Ответить
Надеюсь обучение будет в боевых условиях на существах максимально приближенных к свинособакам- москалях
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25.04.2022 13:44 Ответить
Надеюсь обучение будет в боевых условиях, на существа максимально приближенных к свинособакам - москалях.
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25.04.2022 13:45 Ответить
Цікаво, а якщо NLOW, начепити на "Байрактар" це реально?
Система повністю автономна, а кріплення можна навіть на 3Д принтері зробити...

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25.04.2022 14:05 Ответить
В реальность возвращайтесь постепенно, плавно.
Нацепили уже лет пять назад - называется МАМ-С.
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25.04.2022 14:14 Ответить
Супер
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25.04.2022 14:06 Ответить
очень надеюсь, что есть отдельные "курсы" по ATACMS. А то вылеты из Ейска и Приморско-Ахтарска уже давно подза***ли...
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25.04.2022 14:20 Ответить
Люди, навчіть будь ласка як тута фотки вставляти.
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25.04.2022 15:33 Ответить
Клацаєш по фотці правою кнопкою миші, вибираєш "Копіювати", потім робиш теж саме у коментарі й вибираєш "Вставити".
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25.04.2022 16:12 Ответить
Чув, що абрамси вже пофарбували в зелене
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25.04.2022 17:09 Ответить
 
 