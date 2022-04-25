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Новости Война
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Ракетный удар по Львовщине: пожар на железнодорожной станции "Красне" ликвидирован, без пострадавших

львівщина

Утром 25 апреля вследствие ракетного удара произошел взрыв с последующим пожаром на тяговой подстанции железнодорожной станции "Красне" во Львовской области. Пожар уже ликвидирован.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Пожар вследствие попадания ракеты в тяговую подстанцию железнодорожной станции на Золочевщине уже потушили. Пострадавших нет. Спасибо нашим силам ПВО", - отметил он.

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обстрел (27351) ракеты (3576) Львовская область (2913)


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Шмигаль має підрахуквати вартісь зруйнованого майна в Україні з початку війни, і пред'явити росії репарації!

Поки росія їх не виплатить - щоб світ санкції не знімав.

Якщо росія більше руйнує - суму репарацій збільшувати! Щоб вони розуміли: чим більше розрушать - тим більше заплатять.

Якщо Шмигаль боїться це робити - поставити нового прем'єр-міністра, якогось військового!
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25.04.2022 14:01 Ответить
Ймовірно Єрмак не дає таку команду, він же всими керує.
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26.04.2022 00:42 Ответить
 
 