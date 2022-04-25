Ракетный удар по Львовщине: пожар на железнодорожной станции "Красне" ликвидирован, без пострадавших

Утром 25 апреля вследствие ракетного удара произошел взрыв с последующим пожаром на тяговой подстанции железнодорожной станции "Красне" во Львовской области. Пожар уже ликвидирован.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Пожар вследствие попадания ракеты в тяговую подстанцию железнодорожной станции на Золочевщине уже потушили. Пострадавших нет. Спасибо нашим силам ПВО", - отметил он.

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