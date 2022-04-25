Последствия утренних ракетных ударов по Ривненщине: три попадания в железнодорожную инфраструктуру на Здолбуновщине, движение восстановлено, повреждены близлежащие дома

Утром 25 апреля войска РФ нанесли ракетные удары по Ривненщине. Три вражеских ракеты попали в железнодорожную инфраструктуру на Здолбуновщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Ривненской ОВА Виталий Коваль, передает Цензор.НЕТ.

Он выехал на место происшествия.

"Жертв нет. Один работник получил легкие повреждения. Повреждены окна и крыши порядка 20 близлежащих домов. Оцениваем ущерб. С жителями работают психологи", - отметил глава региона.

По его словам, движение пассажирских поездов возобновлено. Продолжаются работы по ликвидации последствий.

"В очередной раз призываю жителей Ривненской области не распространять видео или фото поврежденных объектов. Не корректируйте действия врага", - резюмирует Коваль.

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