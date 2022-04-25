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Новости Война
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Последствия утренних ракетных ударов по Ривненщине: три попадания в железнодорожную инфраструктуру на Здолбуновщине, движение восстановлено, повреждены близлежащие дома

коваль

Утром 25 апреля войска РФ нанесли ракетные удары по Ривненщине. Три вражеских ракеты попали в железнодорожную инфраструктуру на Здолбуновщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Ривненской ОВА Виталий Коваль, передает Цензор.НЕТ.

Он выехал на место происшествия.

"Жертв нет. Один работник получил легкие повреждения. Повреждены окна и крыши порядка 20 близлежащих домов. Оцениваем ущерб. С жителями работают психологи", - отметил глава региона.

По его словам, движение пассажирских поездов возобновлено. Продолжаются работы по ликвидации последствий.

"В очередной раз призываю жителей Ривненской области не распространять видео или фото поврежденных объектов. Не корректируйте действия врага", - резюмирует Коваль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ нанесли два ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре Ровенщины, - ОВА

армия РФ (19365) обстрел (27351) ракеты (3576) Коваль (109) Ровенская область (1238)


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Бити ракетами, кожна з яких коштує десь мільйон доларів, тупо по залізничним рейкам, які вжезамінили за 4 години, то треба мати дуже багато мозку….
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25.04.2022 14:18 Ответить
Этот глава просbт всех не выкладывать фото и видео ,чтобы не корректировать действий врага и в то же время говорит ,что движение поездов восстановлено таким образом информируя врага о результатах ударов и приглашая его ударить снова
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25.04.2022 14:31 Ответить
та отож.. вже б краще промовчав би або сказав шо "все пропало і знищено, і жертв багато"...
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25.04.2022 14:40 Ответить
Нам взагалі не потрібно інформувати хто і коли до нас їде і яке озброєння і яка країна нам дає. Але самі на високому рівні тріпають язиками наввипередки, хто знає більше інформації. А народу дуже забороняють, то потрібно і самим радникам і всім іншим трішки язики прикусити.
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25.04.2022 14:38 Ответить
Бьют убогие кацапы по ЖД, а у себя даже БАМ не достроили. И не достроят уже никогда.
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25.04.2022 14:43 Ответить
Вам тре казати що все зруйновано, все горить, відновленню не підлягає. Скільки можна вчити. Чекайте тепер за тиждень нових прильотів.
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25.04.2022 14:51 Ответить
вранці якось одночасно у Брянську за 100 км від України спалахнули дві нафтобази, що входять до системи нафтопроводу "Дружба" + пишуть, 120-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління орди
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25.04.2022 14:55 Ответить
 
 