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Новости
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Украина готова на все, чтобы открыть гуманитарный коридор с территории "Азовстали" в Мариуполе, - Верещук

верещук

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявляет, что Киев готов на все для того, чтобы открыть гуманитарный коридор для эвакуации мирных граждан и украинских военных с территории завода "Азовсталь" в осажденном районе.

Соответствующее заявление Верещук сделала в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам министра, в данный момент нет точной информации о том, сколько конкретно еды и питьевой воды осталось у мирных людей, которые укрываются на предприятии. "Мы знаем, что ни еды, ни питьевой воды, по крайней мере, доставки ее туда, не происходит. Там фактически нет связи, нет отопления, нет медицинской помощи, которая так нужна", – отметила Верещук.

Она также отметила полную готовность украинской стороны к организации гуманитарного коридора.

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"Мы готовы! Все "скорые" готовы, автобусы, мы готовы идти пешком. И сделать все для того, чтобы из "Азовстали" сработал гуманитарный коридор", – подытожила министр.

Автор: 

Мариуполь (5718) эвакуация (2081) Азовсталь (376) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+32
Дипломати у зелених це просто дно, ну якщо ви навіть так думаєте, ну для чого це казати? Якщо на все, то це значить ми готові капітулювати, а якщо не готові то значіть не на все!
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25.04.2022 14:24
+22
Ти вже розмінувала Чонгар!! Готовая вона
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25.04.2022 14:30
+21
Возглавь лично колонну, Верещук. Тогда мы увидим что ты готова на все.
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25.04.2022 14:28
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В Уссурийске авиабаза горит. Короткое замыкание наверное 🤔)
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25.04.2022 14:24 Ответить
Враньё
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25.04.2022 14:24 Ответить
Сейчас исправим!
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25.04.2022 14:51 Ответить
Дипломати у зелених це просто дно, ну якщо ви навіть так думаєте, ну для чого це казати? Якщо на все, то це значить ми готові капітулювати, а якщо не готові то значіть не на все!
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25.04.2022 14:24 Ответить
👏👏👏👏👏
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25.04.2022 14:34 Ответить
Які це ***** дипламати?
Це базарна торговка. Семочкіи, пиво, креветки...
Понабирали у 2019 по оголошенню!

Чи ти забув?
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25.04.2022 15:12 Ответить
Так, але більшість людей їх вибрала, і повинні признати свої помилки. А замість цього у нас зеленого малороса носять на руках.
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25.04.2022 15:30 Ответить
цікаво...а що входить в поняття-"на все"?
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25.04.2022 14:25 Ответить
капітуляція...
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25.04.2022 14:39 Ответить
Действительно,проясните ситуацию.Тут люди интересуются.
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25.04.2022 17:01 Ответить
Возглавь лично колонну, Верещук. Тогда мы увидим что ты готова на все.
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25.04.2022 14:28 Ответить
Вона вже очолила розмінування кримського перешийку. Це саме завдяки в тому числі верещучці Маріуполь зараз в облозі. І тепер кожен день верещить що на все готова...
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25.04.2022 14:43 Ответить
Що за тупе подання новин? "Готова на все"?
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25.04.2022 14:28 Ответить
не верь русне !!!
когда говорите - готовы не фсё! русня это воспринимает по-своему.. искаженно и глумливо !
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25.04.2022 14:29 Ответить
Зелю їм віддайте зі своїм кодлом, які призвели до цієї ситуації.
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25.04.2022 14:29 Ответить
Колю каклєту відправте з пісталєтом він все парішає
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25.04.2022 14:29 Ответить
Никакие договоренности с кацапами не сработают. Если только серьезный ультиматум, подкрепленный возможностями. Мол, или вы, фашисты, пропускаете эвакуационный транспорт в Мариуполь и обратно, или вам будет звизда на таком то направлении. В ином случае свинота просто расстреляет людей\транспорт при попытке эвакуации, как было уже ранее.
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25.04.2022 14:30 Ответить
Ти вже розмінувала Чонгар!! Готовая вона
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25.04.2022 14:30 Ответить
Вроді і не можна поганого казати... із хорошого що в Брянську горить 120 головний армійський склад ракетно-артилерійських ***********, нафтобаза, а віднедавна ще й м'ясокомбінат.
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25.04.2022 14:30 Ответить
Ну на все це гучно пролунало. Ви найдіть вірний шлях і врятуйте людей. А то уже не вірю, то Ердоган,то військовий шлях, то ООН, а люди і досі там
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25.04.2022 14:30 Ответить


Прес-служба РНБОУ

@rnbo_gov_ua

Потрібно говорити правду. Сила нашого Президента у тому, що він каже правду щодня. У політиці правда не всім подобається, але вона має бути обов'язково, має бути домінантою, і не лише в Україні.
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25.04.2022 14:32 Ответить
За одну лише цю заяву, потрібно посадити дурепу!
Що ти ляпаєш!
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25.04.2022 14:36 Ответить
Верещук це фейковий міністр. Ну от що вона "реінтегрує" на тимчасово окупованих територіях? А нічого!!! Просто отримує зарплату і лазить по світу в зелених лахах. От лахудра тупа...
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25.04.2022 14:37 Ответить
Дивно що її не поклали головною на митницю, у неї неабиякий досвід з контрабанди...
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25.04.2022 14:52 Ответить
Щось зелена бидлота останні 2 дні особливо дратує.
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25.04.2022 14:37 Ответить
Іловайська трагедія. Домовляємось про коридор. Русня розстрілює - сотні загиблих. Порох, почьто мальчіков загубіл!?
Наші дні. Кожного дня зеленню оголошуются зелені коридори, котрі систематично розстрілює русня і де гинуть цивільні.
ТО ВСЬО РУССКІЄ! ПОРОХ, ІЛОВАЙСК НЄ ПРОСТІМ!
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25.04.2022 14:37 Ответить
Що ти інтегрувала,за час своєї нікчемної діяльності?Війну в Україні?
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25.04.2022 14:39 Ответить
Как понимать ,готова НА ВСЁ ? тут нужно со словами быть осторожнее ,если будем готовы на всё получим 100 Мариуполей .
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25.04.2022 14:40 Ответить
Ну якщо готові на все-,то потрібно готовити і військовий шлях незважаючи на загиблих українських воїнів
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25.04.2022 14:43 Ответить
Верещучка!
А як там "шатли" на Чонгарі? Їздять?
Як там аптечний кіоск і відділення банку на Чонгарі? Працюють?

А мінні поля як там на Чонгарі???
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25.04.2022 14:47 Ответить
Верещучка файно вміє керувати лише контрабандою у равіруській...
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25.04.2022 14:48 Ответить
За подобные заяви гнать в шею нужно с державных посад!

Готовы они на всё...
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25.04.2022 14:49 Ответить
дура двбанута.. що значить на все?
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25.04.2022 14:54 Ответить
Іра, а звідки така щедрість? "Україна готова на все". Якщо Ві готові впасти навколішки перед членом ХЇуйла і всієї його банди, то не розписуйтесь в цьому за Україну. Прийде час і ми вас усіх спитаємо і за Вільху, й за ППО, і за розмінування проходів і за "до останнього не вірили". Вмикання "Сталіна" не спрацює.
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25.04.2022 14:57 Ответить
шо навіть "шашлики відкладете" ?
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25.04.2022 14:57 Ответить
Погодитись на все, це виконати всі забаганки кацапського виродка і здати Маріуполь! Це ж так плюнути в обличчя захисників! Замість того, щоб знайти належний вихід, та прикласти навіть неймовірні зусилля, але на війні іноді і так буває потрібно робить. Але для цієї лярви, чим більше окупованих територій (бо вона міністр окупованих територій), тим зарплатня вища?!
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25.04.2022 14:57 Ответить
Це можливо Верещалка готова на все, спочатку розмінувати перешейок, щоб оточили Маріуполь, а потім, щоб звідти вивести бійців, здати наші інтереси. Шукайте інші варіанти і обов'язково, щоб захисники Маріуполя залишилися живими. Там є один хлопчик, який розповідав, як мав захищати Крим, що зробив би все, але "лезених чоловічиків" не пропустив. Час настав. Вперед!
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25.04.2022 15:12 Ответить
коли вже заткнеться ця дурнувата баба
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25.04.2022 15:34 Ответить
Зачем заранее озвучивать.
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29.04.2022 08:47 Ответить
 
 