Украина готова на все, чтобы открыть гуманитарный коридор с территории "Азовстали" в Мариуполе, - Верещук
Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявляет, что Киев готов на все для того, чтобы открыть гуманитарный коридор для эвакуации мирных граждан и украинских военных с территории завода "Азовсталь" в осажденном районе.
Соответствующее заявление Верещук сделала в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По словам министра, в данный момент нет точной информации о том, сколько конкретно еды и питьевой воды осталось у мирных людей, которые укрываются на предприятии. "Мы знаем, что ни еды, ни питьевой воды, по крайней мере, доставки ее туда, не происходит. Там фактически нет связи, нет отопления, нет медицинской помощи, которая так нужна", – отметила Верещук.
Она также отметила полную готовность украинской стороны к организации гуманитарного коридора.
"Мы готовы! Все "скорые" готовы, автобусы, мы готовы идти пешком. И сделать все для того, чтобы из "Азовстали" сработал гуманитарный коридор", – подытожила министр.
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Це базарна торговка. Семочкіи, пиво, креветки...
Понабирали у 2019 по оголошенню!
Чи ти забув?
когда говорите - готовы не фсё! русня это воспринимает по-своему.. искаженно и глумливо !
Прес-служба РНБОУ
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Потрібно говорити правду. Сила нашого Президента у тому, що він каже правду щодня. У політиці правда не всім подобається, але вона має бути обов'язково, має бути домінантою, і не лише в Україні.
Що ти ляпаєш!
Наші дні. Кожного дня зеленню оголошуются зелені коридори, котрі систематично розстрілює русня і де гинуть цивільні.
ТО ВСЬО РУССКІЄ! ПОРОХ, ІЛОВАЙСК НЄ ПРОСТІМ!
А як там "шатли" на Чонгарі? Їздять?
Як там аптечний кіоск і відділення банку на Чонгарі? Працюють?
А мінні поля як там на Чонгарі???
Готовы они на всё...